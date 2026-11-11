Pizza Fan: Αυτά είναι τα 107 καταστήματα που θα ανοίξουν ξανά μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής

Η επανεκκίνηση έγινε δυνατή μετά την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας

Μιχάλης Παπαδάκος

Pizza Fan: Αυτά είναι τα 107 καταστήματα που θα ανοίξουν ξανά μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Επαναλειτουργούν 107 καταστήματα της Pizza Fan μετά από 21 ημέρες κλεισίματος λόγω σκάνδαλου φοροδιαφυγής.
  • Η επανεκκίνηση έγινε δυνατή μετά την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.
  • Οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι επιστρέφουν στις θέσεις τους με στόχο την πλήρη απασχόληση και διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
  • Τα καταστήματα ανοίγουν από τις 13:00, με παραγγελίες διαθέσιμες μέσω ιστοσελίδας, εφαρμογής, τηλεφώνου και συνεργαζόμενων πλατφορμών διανομής.
  • Δύο καταστήματα δεν θα ξαναλειτουργήσουν για προσωπικούς λόγους των ιδιοκτητών, με προσωρινή απορρόφηση των εργαζομένων τους από τη μητρική εταιρεία.
Snapshot powered by AI

Επιστρέφουν σε λειτουργία 107 καταστήματα της Pizza Fan μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής που ταλάνισε την αλυσίδα, με την προανακριτική διαδικασία να ολοκληρώνεται με την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της, Κωνσταντίνου Αντάρα.

Από σήμερα, Τετάρτη (11/11) ανάβουν ξανά οι φούρνοι ύστερα από 21 ημέρες με κατεβασμένα τα ρολά στις πιτσαρίες της Pizza Fan, με τους περίπου 2.500 εργαζόμενους να επιστρέφουν στα πόστα τους και να μπαίνει τέλος στην αγωνία τους για το πώς θα επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Η επαναλειτουργία της αλυσίδας κατέστη δυνατή μετά την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, ενώ στόχος είναι η επιστροφή του συνόλου του προσωπικού σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Από τις 13:00 ξεκινά η υποδοχή παραγγελιών

Με ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Pizza Fan ενημέρωσε ότι τα 107 καταστήματα θα ανοίξουν στις 13:00, με τις παραγγελίες και τις διανομές να πραγματοποιούνται κανονικά.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να παραγγέλνουν μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της Pizza Fan, τηλεφωνικά, καθώς κι από τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες διανομής όπως η efood, η Wolt, η Box κοκ.

Από τα συνολικά 109 καταστήματα, δύο δεν θα επαναλειτουργήσουν, έπειτα από αποφάσεις των ιδιοκτητών τους που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συνδέονται με προσωπικούς λόγους, μεταξύ των οποίων και η συνταξιοδότηση.

Για τους εργαζομένους των δύο καταστημάτων προβλέπεται προσωρινή απορρόφηση από τη μητρική εταιρεία, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται.

Χοτζόγλου: Επιστροφή στη δουλειά με νόμιμες συμβάσεις και πραγματικά ωράρια

O πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού, Γιώργος Χοτζόγλου, μιλώντας στο Newsbomb και τον Σωτήρη Σκουλούδη, χαρακτηρίζει θετική την επιστροφή των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η επανεκκίνηση πρέπει να γίνει με πλήρη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Χοτζόγλου χαρακτηρίζει πολύ θετική την προοπτική να επιστρέψουν περίπου 2.500 άνθρωποι στην εργασία τους, ξεκαθαρίζοντας ότι η επαναλειτουργία πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένες εγγυήσεις.

Όπως λέει στο Newsbomb, η Ομοσπονδία έχει ήδη καταθέσει αίτημα στο υπουργείο Εργασίας για την τροποποίηση των συμβάσεων, ώστε να αποτυπώνουν την πραγματική απασχόληση.

Ο ίδιος ζητά μετατροπή συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης όπου αυτό αντιστοιχεί στην πραγματική εργασία, καταγγέλλοντας περιπτώσεις εργαζομένων που απασχολούνταν επί δωδεκάωρα.

Ξεχωριστό ζήτημα θέτει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Υποστηρίζει ότι υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες την κάρτα «χτυπούσαν» οι εργοδότες και όχι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ζητώντας να χρησιμοποιείται σωστά και να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι σε καταστήματα franchise.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:47ΚΟΣΜΟΣ

«Ο “Μπιλ Γκέιτς της Σουηδίας” αποκαλύπτει πώς κατέληξε άστεγος να ζει έξω από έπαυλη 281 εκατ. δολαρίων στο Λονδίνο»

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Καραμπόλα-κόλαση στη Βουλγαρία: Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού - 11 νεκροί και 26 τραυματίες

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανές πρόθυμες να θυσιαστούν: Άνοιξε το πρώτο Κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης για γυναίκες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Yangwang Altior θέλει να γίνει η κινεζική Rolls-Royce

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η δραματική στιγμή που αερόστατο μένει ακυβέρνητο - Η προσγείωση του χειριστή - Βίντεο

09:37LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Αταίριαστοι και Καινούργιου παίζουν για την πρωτιά - Ποιοι κάνουν μονοψήφια

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Ψάχνουν το κινητό της 24χρονης που βρέθηκε νεκρή στη βαλίτσα - Ο καφές με άγνωστο πρόσωπο πριν την εξαφάνισή της

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 3 τραυματίες σε επίθεση ουκρανικών drones σε εμπορικό λιμάνι της Βαλτικής

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 37 της η influencer η Έμιλι Χάνσον Μίλερ - Το τελευταίο μήνυμα πριν από τον θάνατό της - «Να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε μαζί στη στεριά»

09:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέες «βόμβες» Γιαννακόπουλου: «Τι γίνεται με κοινούς λογαριασμούς Λιόλιου-Μαυραγάνη στο εξωτερικό;»

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Κνεσέτ: Φωνές της Σάρα Νετανιάχου στον πρώην πρωθυπουργό Μπένετ - «Ντροπή σου! Αδιάντροπε!»

09:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη - Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ενώπιον της ανακρίτριας ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος - Οι διάλογοι για τα POS, οι κωδικοί Taxisnet και το ψηφιακό δίκτυο των «αχυρανθρώπων»

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας έθαψε ζωντανό μέσα σε κλουβί σκύλου 11μηνο αγοράκι

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Έκλεισε τμήμα της Ολυμπίας οδού στην Αχαΐα λόγω λασπορροής

08:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αποχώρησε από το Πανεπιστήμιο του Μισισιπί μία από τις φοιτήτριες που χλεύασαν μαύρη συμφοιτήτριά τους με ρατσιστικές χειρονομίες - «Προσεύχομαι να με συγχωρήσουν»

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν και πότε θα δοθεί

08:39WHAT THE FACT

«Ισχυρές αποδείξεις» επιβεβαιώνουν ότι η μαρτυρία για την Ανάσταση του Ιησού είναι «αληθινή»

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Πόσα χρήματα θα λάβετε και έως πότε πρέπει να καταβληθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη - Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Αυτά είναι τα 107 καταστήματα που θα ανοίξουν ξανά μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής - Από τις 13:00 οι παραγγελίες

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Αλάσκα: UFO με «πλοκάμια» μέδουσας εμφανίστηκε κοντά σε αμερικανική στρατιωτική βάση – Το βίντεο που προκαλεί ερωτήματα

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας έθαψε ζωντανό μέσα σε κλουβί σκύλου 11μηνο αγοράκι

09:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέες «βόμβες» Γιαννακόπουλου: «Τι γίνεται με κοινούς λογαριασμούς Λιόλιου-Μαυραγάνη στο εξωτερικό;»

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Η στιγμή που η αστυνομία βρίσκει τη σορό ηλικιωμένης σε καταψύκτη - Την έκρυβε ο γιος της για να παίρνει τη σύνταξη

08:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Ρίτσος: Ο ποιητής που έζησε με την απώλεια και έγραψε για την ελπίδα - Οι οικογενειακές τραγωδίες, ο έρωτας και η βαθιά πίστη στον άνθρωπο

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 37 της η influencer η Έμιλι Χάνσον Μίλερ - Το τελευταίο μήνυμα πριν από τον θάνατό της - «Να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε μαζί στη στεριά»

08:39WHAT THE FACT

«Ισχυρές αποδείξεις» επιβεβαιώνουν ότι η μαρτυρία για την Ανάσταση του Ιησού είναι «αληθινή»

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιβύη θέλει να μας... τρολάρει: Αφού υπέγραψε μνημόνιο με την Τουρκία, τώρα λέει ότι «κατανοεί τις ανησυχίες» και δηλώνει «είμαστε ανοικτοί σε διάλογο»

06:54LIFESTYLE

Τέσσερις νέες σειρές παίρνουν θέση στην prime time το 2027

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Κνεσέτ: Φωνές της Σάρα Νετανιάχου στον πρώην πρωθυπουργό Μπένετ - «Ντροπή σου! Αδιάντροπε!»

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή των αθώων στα ανθρακωρυχεία του Κολοράντο το 1914 και ο ήρωας Έλληνας Λούης Τίκας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Έκαναν ινουσφαίριση σε 15χρονο κορίτσι»– Σοκάρουν τα μηνύματα εργαζομένων στην Καρνεάδου

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

04:42ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Στέισι Κιτς σε ηλικία 85 ετών – Ο θρυλικός «Μάικ Χάμερ» της τηλεόρασης

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

06:22ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Έρχονται λασποβροχές και αφρικανική σκόνη – Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ