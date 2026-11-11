Pizza Fan: Αυτά είναι τα 107 καταστήματα που θα ανοίξουν ξανά μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής

Snapshot Επαναλειτουργούν 107 καταστήματα της Pizza Fan μετά από 21 ημέρες κλεισίματος λόγω σκάνδαλου φοροδιαφυγής.

Η επανεκκίνηση έγινε δυνατή μετά την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.

Οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι επιστρέφουν στις θέσεις τους με στόχο την πλήρη απασχόληση και διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Τα καταστήματα ανοίγουν από τις 13:00, με παραγγελίες διαθέσιμες μέσω ιστοσελίδας, εφαρμογής, τηλεφώνου και συνεργαζόμενων πλατφορμών διανομής.

Δύο καταστήματα δεν θα ξαναλειτουργήσουν για προσωπικούς λόγους των ιδιοκτητών, με προσωρινή απορρόφηση των εργαζομένων τους από τη μητρική εταιρεία. Snapshot powered by AI

Επιστρέφουν σε λειτουργία 107 καταστήματα της Pizza Fan μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής που ταλάνισε την αλυσίδα, με την προανακριτική διαδικασία να ολοκληρώνεται με την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της, Κωνσταντίνου Αντάρα.

Από σήμερα, Τετάρτη (11/11) ανάβουν ξανά οι φούρνοι ύστερα από 21 ημέρες με κατεβασμένα τα ρολά στις πιτσαρίες της Pizza Fan, με τους περίπου 2.500 εργαζόμενους να επιστρέφουν στα πόστα τους και να μπαίνει τέλος στην αγωνία τους για το πώς θα επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Η επαναλειτουργία της αλυσίδας κατέστη δυνατή μετά την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, ενώ στόχος είναι η επιστροφή του συνόλου του προσωπικού σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Από τις 13:00 ξεκινά η υποδοχή παραγγελιών

Με ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Pizza Fan ενημέρωσε ότι τα 107 καταστήματα θα ανοίξουν στις 13:00, με τις παραγγελίες και τις διανομές να πραγματοποιούνται κανονικά.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να παραγγέλνουν μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της Pizza Fan, τηλεφωνικά, καθώς κι από τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες διανομής όπως η efood, η Wolt, η Box κοκ.

Από τα συνολικά 109 καταστήματα, δύο δεν θα επαναλειτουργήσουν, έπειτα από αποφάσεις των ιδιοκτητών τους που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συνδέονται με προσωπικούς λόγους, μεταξύ των οποίων και η συνταξιοδότηση.

Για τους εργαζομένους των δύο καταστημάτων προβλέπεται προσωρινή απορρόφηση από τη μητρική εταιρεία, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται.

Χοτζόγλου: Επιστροφή στη δουλειά με νόμιμες συμβάσεις και πραγματικά ωράρια

O πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού, Γιώργος Χοτζόγλου, μιλώντας στο Newsbomb και τον Σωτήρη Σκουλούδη, χαρακτηρίζει θετική την επιστροφή των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η επανεκκίνηση πρέπει να γίνει με πλήρη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Χοτζόγλου χαρακτηρίζει πολύ θετική την προοπτική να επιστρέψουν περίπου 2.500 άνθρωποι στην εργασία τους, ξεκαθαρίζοντας ότι η επαναλειτουργία πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένες εγγυήσεις.

Όπως λέει στο Newsbomb, η Ομοσπονδία έχει ήδη καταθέσει αίτημα στο υπουργείο Εργασίας για την τροποποίηση των συμβάσεων, ώστε να αποτυπώνουν την πραγματική απασχόληση.

Ο ίδιος ζητά μετατροπή συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης όπου αυτό αντιστοιχεί στην πραγματική εργασία, καταγγέλλοντας περιπτώσεις εργαζομένων που απασχολούνταν επί δωδεκάωρα.

Ξεχωριστό ζήτημα θέτει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Υποστηρίζει ότι υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες την κάρτα «χτυπούσαν» οι εργοδότες και όχι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ζητώντας να χρησιμοποιείται σωστά και να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι σε καταστήματα franchise.

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