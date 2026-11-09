Ο Νοστράδαμος έκανε πέντε ανατριχιαστικές προβλέψεις που οι ειδικοί πιστεύουν ότι αφορούν το 2027

Ο Νοστράδαμος έγραψε περισσότερα από 900 ποιητικά τετράστιχα στο βιβλίο του Οι Προφητείες, που εκδόθηκε το 1555, αφήνοντας πίσω του αινιγματικούς στίχους τους οποίους πολλοί υποστηρίζουν ότι αποτελούν προβλέψεις ιστορικών γεγονότων

Δημήτρης Δρίζος

Ο Νοστράδαμος έκανε πέντε ανατριχιαστικές προβλέψεις που οι ειδικοί πιστεύουν ότι αφορούν το 2027
WHAT THE FACT
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  • Ο Νοστράδαμος προέβλεψε οικονομική κρίση με κοινωνία αποδυναμωμένη από χρέη και διαγραφή εγγράφων και ομολόγων.
  • Υπάρχει ερμηνεία που υποδηλώνει πολιτική ανατροπή στη Γαλλία με απρόσμενη πρόκληση για τον διάδοχο του Εμανουέλ Μακρόν.
  • Προέβλεψε αύξηση της θερμοκρασίας και έντονες πυρκαγιές, αντανακλώντας την τρέχουσα κλιματική κρίση.
  • Ένα τετράστιχο αναφέρεται σε ανακάλυψη θησαυρού στο Όουκ Άιλαντ, συνοδευόμενο από προειδοποίηση για θάνατο.
  • Υπάρχει υπόνοια για σύνοδο ειρήνης στη Μέση Ανατολή με συμμετοχή Ιρανού αντιπροσώπου στην Τουρκία.
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Κάθε φορά που πλησιάζει η αλλαγή του χρόνου, επανέρχονται στο προσκήνιο τα αινιγματικά γραπτά ενός θρυλικού αστρολόγου του 16ου αιώνα, ο οποίος φέρεται να είχε την ικανότητα να προβλέπει το μέλλον.

Ο Νοστράδαμος έγραψε περισσότερα από 900 ποιητικά τετράστιχα στο βιβλίο του Οι Προφητείες, που εκδόθηκε το 1555, αφήνοντας πίσω του αινιγματικούς στίχους τους οποίους πολλοί υποστηρίζουν ότι αποτελούν προβλέψεις ιστορικών γεγονότων, όπως η Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου.

Παρότι στα αρχαία γραπτά του δεν υπάρχει καμία ρητή αναφορά στο 2027, σύγχρονοι μελετητές ανατρέχουν διαρκώς στις συλλογές του, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουν τι μπορεί να επιφυλάσσουν οι επόμενοι 12 μήνες.

Ας δούμε, λοιπόν, τι υποτίθεται ότι προέβλεψε για τη νέα χρονιά.

Κρίση χρέους

Ένας δυσοίωνος στίχος φαίνεται να έχει προκαλέσει φόβους για ένα οικονομικό κραχ, καθώς ο προφήτης περιγράφει ένα σενάριο στο οποίο η κοινωνία βρίσκεται εντελώς «εξαντλημένη και αποδυναμωμένη από τα χρέη».

Προειδοποιεί για «αντίγραφα χρυσού και ασημιού που διογκώθηκαν, / τα οποία μετά την κλοπή ρίχτηκαν στη λίμνη», προσθέτοντας ότι «όλα τα έγγραφα και τα ομόλογα θα διαγραφούν».

Πολιτική ανατροπή στη Γαλλία

Μελετητές εκτιμούν ότι το 27ο τετράστιχο του ένατου αιώνα των προφητειών του Νοστράδαμου υποδηλώνει μια απρόσμενη πρόκληση για τον υποψήφιο που θεωρείται επικρατέστερος για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας.

«Ο δασοφύλακας, ο άνεμος θα βρίσκεται κοντά γύρω από τη γέφυρα, / θα γίνει δεκτός με μεγάλες τιμές και θα χτυπήσει τον Δελφίνο», έγραψε ο Νοστράδαμος, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τον βασιλικό τίτλο ως αλληγορική αναφορά στον πολιτικό διάδοχο.

Άνοδος της θερμοκρασίας και πυρκαγιές

Ο Νοστράδαμος φαίνεται να είχε προβλέψει ότι οι πυρκαγιές θα μαίνονται με μεγάλη ένταση την επόμενη χρονιά, κάτι που γνωρίζουν καλά οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας, καθώς οι φλόγες κατέκαψαν περιοχές του Μαλιμπού τον περασμένο μήνα.

Ο μυστικιστής φαίνεται να είχε προβλέψει την κλιματική κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, προειδοποιώντας ότι ο φυσικός κόσμος θα δυσκολευτεί να αντεπεξέλθει στην ολοένα και πιο ακραία ζέστη και στις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

«Ουράνια φωτιά από τη δυτική πλευρά, / και από τον Νότο, ανεβαίνοντας προς την Ανατολή, / σκουλήκια μισοπεθαμένα χωρίς να βρίσκουν ούτε μια ρίζα», έγραψε.

Η κατάρα του θησαυρού στο Όουκ Άιλαντ

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι προβλέψεις δυσοίωνες. Οι θαυμαστές του αστρολόγου πιστεύουν ότι ένα από τα τετράστιχά του αναφέρεται στην ανακάλυψη ενός χαμένου θησαυρού, κρυμμένου κάτω από τη βελανιδιά του Ζιέν.

Για όσους δεν γνωρίζουν, εδώ και πολλά χρόνια κυκλοφορούν φήμες ότι ένας θησαυρός είναι κρυμμένος σε ένα νησί στα ανοιχτά της Νέας Σκωτίας, στον Καναδά.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έγραψε ο Νοστράδαμος: «Κάτω από τη βελανιδιά του Ζιέν, που χτυπήθηκε από κεραυνό, βρίσκεται κρυμμένος ο θησαυρός, όχι μακριά από εκεί».

Ωστόσο, αυτή η ανακάλυψη υποτίθεται ότι θα έχει και ένα τίμημα.

«Ένας άνδρας θα πεθάνει, με το μάτι του να διαπερνάται από ένα ελατήριο», πρόσθεσε ο προφήτης.

Σύνοδος ειρήνης στη Μέση Ανατολή

Ένας συγκεκριμένος στίχος κάνει λόγο για κάποιον που έρχεται από την Περσία για να καταλάβει την Τραπεζούντα, ιστορικές ονομασίες που παραπέμπουν στο Ιράν και στην τουρκική πόλη Τραπεζούντα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

«Μέσα από φωτιά και όπλα, όχι μακριά από τη Μαύρη Θάλασσα», έγραψε, οδηγώντας ορισμένους αναλυτές στην εκτίμηση ότι ένας Ιρανός εκπρόσωπος θα συμμετάσχει σε σύνοδο ειρήνης στην Τουρκία.

Τι είχε προβλέψει ο Νοστράδαμος για το 2026

Καθώς στρέφουμε το βλέμμα μας στην επόμενη χρονιά, αξίζει να δούμε και πόσο επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις του για το 2026 μέχρι σήμερα.

Διερμηνευτές των προφητειών του είχαν προειδοποιήσει για τη δολοφονία μιας διασημότητας και έναν επικοινωνιακό πανικό, ενώ είχαν εκφράσει φόβους για μια αιματηρή ευρωπαϊκή σύγκρουση στην ελβετική περιοχή του Τιτσίνο.

«Ο μεγάλος άνδρας θα χτυπηθεί από κεραυνό μέσα στην ημέρα», φέρεται να είχε γράψει ο μυστικιστής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δολοφονηθεί κάποια αναγνωρίσιμη διασημότητα σε κοινή θέα, κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Λέγεται επίσης ότι είχε γράψει πως ο Άρης θα καθορίζει την πορεία του ανάμεσα στα άστρα, γεγονός που έκανε τους οπαδούς θεωριών συνωμοσίας να περιμένουν μια αποκαλυπτική σύγκρουση, η οποία, ευτυχώς, δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε αυτή.

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