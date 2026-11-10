Η κρυφή κόπωση της εβδομάδας: Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας από Δευτέρα έως Παρασκευή

Τη Δευτέρα σκεφτόμαστε καθαρά και την Παρασκευή το μυαλό μας «κατεβάζει ρολά» - Οι τρεις λόγοι που εξηγούν την εξάντληση

Ανθή Κουρεντζή

Η κρυφή κόπωση της εβδομάδας: Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας από Δευτέρα έως Παρασκευή

Unsplash

WHAT THE FACT
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  • Η πνευματική απόδοση μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας λόγω συσσωρευμένης κόπωσης και έλλειψης ύπνου.
  • Η συνεχής εναλλαγή καθηκόντων προκαλεί «υπόλειμμα προσοχής», δυσχεραίνοντας τη συγκέντρωση σε νέες εργασίες.
  • Η κόπωση από τη λήψη πολλών αποφάσεων μειώνει την ικανότητα προσεκτικής αξιολόγησης και ενισχύει την αναβολή σύνθετων επιλογών.
  • Η απόδοση δεν είναι απαραίτητα καλύτερη τη Δευτέρα και χειρότερη την Παρασκευή, καθώς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως ύπνος, άγχος και ατομικές διαφορές.
  • Η οργάνωση της εργασίας με βάση τις ώρες υψηλής συγκέντρωσης, η μείωση διακοπών και η σταθερή διάρκεια ύπνου βοηθούν στη διατήρηση της πνευματικής ενέργειας.
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Τη Δευτέρα το πρωί μπορεί να αισθάνεστε ότι είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε ακόμη και τις πιο απαιτητικές προκλήσεις. Οι ιδέες έρχονται εύκολα, οι αποφάσεις λαμβάνονται γρήγορα και η συγκέντρωση μοιάζει αδιατάρακτη. Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, όμως, η εικόνα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική. Ακόμη και η σύνταξη ενός απλού επαγγελματικού email μοιάζει με δυσβάσταχτη υποχρέωση.

Αυτή η σταδιακή εξάντληση δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα δύσκολης ημέρας. Μπορεί να αντανακλά τη συσσώρευση σωματικής και πνευματικής κόπωσης σε ολόκληρη την εργάσιμη εβδομάδα.

Η ποιότητα της σκέψης μας επηρεάζεται από τρεις βασικούς παράγοντες: το συσσωρευμένο έλλειμμα ύπνου, τη διαρκή εναλλαγή καθηκόντων και την επιβάρυνση που προκαλεί η ανάγκη λήψης αλλεπάλληλων αποφάσεων.

Το έλλειμμα ύπνου που συσσωρεύεται χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την πνευματική απόδοση είναι ο ύπνος.

Πολλοί εργαζόμενοι θυσιάζουν μία ή δύο ώρες ξεκούρασης καθημερινά, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, ακόμη και μια φαινομενικά μικρή μείωση της διάρκειας του ύπνου μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες όταν επαναλαμβάνεται για αρκετές ημέρες.

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Unsplash

Σύμφωνα με έρευνες του επιστήμονα Hans Van Dongen ο περιορισμός του ύπνου επί συνεχόμενες νύχτες μπορεί να προκαλέσει προοδευτική επιδείνωση της προσοχής, της εγρήγορσης και του χρόνου αντίδρασης.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι συμμετέχοντες δεν αντιλαμβάνονταν πάντα πόσο είχε μειωθεί η πραγματική τους απόδοση.

Με άλλα λόγια, μπορεί κάποιος να αισθάνεται ότι λειτουργεί κανονικά, ενώ η ικανότητά του να συγκεντρώνεται και να ανταποκρίνεται σε απαιτητικές εργασίες έχει ήδη επηρεαστεί.

Οι συνεχείς διακοπές που εξαντλούν τη συγκέντρωσή μας

Ένας δεύτερος παράγοντας αφορά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Ένα email που απαιτεί άμεση απάντηση, μια ειδοποίηση στο κινητό, μια απρόσμενη συνάντηση ή ένα τηλεφώνημα μπορούν να διακόψουν τη συγκέντρωσή μας δεκάδες φορές μέσα στην ημέρα.

Αυτό που συχνά παραβλέπουμε είναι ότι η επιστροφή στην προηγούμενη εργασία δεν γίνεται χωρίς γνωστικό κόστος.

Η ερευνήτρια Sophie Leroy έχει περιγράψει το φαινόμενο ως attention residue, δηλαδή «υπόλειμμα προσοχής».

Όταν μεταβαίνουμε από μια εργασία σε μια άλλη, ένα μέρος της προσοχής μας μπορεί να παραμένει στην προηγούμενη, ιδιαίτερα εάν αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί.

Έτσι, ακόμη κι αν έχουμε μπροστά μας μια νέα υποχρέωση, ο εγκέφαλός μας εξακολουθεί να επεξεργάζεται εκκρεμότητες από τις προηγούμενες.

Όσο περισσότερες τέτοιες διακοπές συσσωρεύονται, τόσο δυσκολότερο γίνεται να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας σε απαιτητικές δραστηριότητες.

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Unsplash

Η κόπωση των αποφάσεων

Ο τρίτος παράγοντας αφορά τις συνεχείς αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε.

Από τη στιγμή που ξεκινά η εργάσιμη ημέρα, επιλέγουμε προτεραιότητες, αξιολογούμε πληροφορίες, επιλύουμε προβλήματα και αποφασίζουμε πώς θα ανταποκριθούμε σε διαφορετικές απαιτήσεις.

Η έννοια της decision fatigue, δηλαδή της κόπωσης από τη λήψη αποφάσεων, περιγράφει την πιθανή επιβάρυνση που μπορεί να προκαλεί αυτή η διαδικασία.

Όταν συνδυάζεται με άγχος, ανεπαρκή ύπνο και έντονο φόρτο εργασίας, μπορεί να γίνει δυσκολότερη η προσεκτική αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών.

Σε τέτοιες συνθήκες, ενδέχεται να προτιμούμε ευκολότερες λύσεις, να αναβάλλουμε σύνθετες αποφάσεις ή να αφιερώνουμε λιγότερη προσοχή στις λεπτομέρειες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες εξακολουθούν να εξετάζουν τους ακριβείς μηχανισμούς του φαινομένου και δεν συμφωνούν ότι η ικανότητα λήψης αποφάσεων μειώνεται πάντα με έναν προβλέψιμο τρόπο.

Είναι πράγματι η Παρασκευή η χειρότερη ημέρα για το μυαλό μας;

Παρότι η εικόνα της σταδιακής εξάντλησης είναι οικεία σε πολλούς εργαζομένους, τα επιστημονικά δεδομένα δεν δείχνουν ότι όλοι αποδίδουμε καλύτερα τη Δευτέρα και χειρότερα την Παρασκευή.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2021 στο Journal of Organizational Behavior, με τη συμμετοχή 87 εργαζομένων, διαπίστωσε ότι η ενέργεια των συμμετεχόντων μειωνόταν κατά τη μετάβαση από το Σαββατοκύριακο στη Δευτέρα, ενώ παρουσίαζε ανάκαμψη την Παρασκευή.

Άλλη μελέτη, που εξέτασε 40 εργαζομένους, κατέγραψε περισσότερα λάθη προσοχής το πρωί της Δευτέρας σε σύγκριση με άλλες εργάσιμες ημέρες.

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η σχέση ανάμεσα στην ημέρα της εβδομάδας και τη γνωστική απόδοση είναι πιο σύνθετη από όσο φαίνεται.

Ο ύπνος, οι εργασιακές απαιτήσεις, το άγχος, τα διαλείμματα και οι ατομικές διαφορές επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε.

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Unsplash

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την πνευματική μας ενέργεια

Η De Pau προτείνει να οργανώνουμε την εργασία μας λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες και τις ημέρες κατά τις οποίες αισθανόμαστε περισσότερο συγκεντρωμένοι.

Οι απαιτητικές δραστηριότητες, όπως η στρατηγική σκέψη, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων και οι σημαντικές αποφάσεις, μπορούν να προγραμματίζονται στις περιόδους υψηλότερης προσωπικής εγρήγορσης.

Παράλληλα, η μείωση των περιττών διακοπών, τα τακτικά διαλείμματα και η σταθερή διάρκεια ύπνου μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της συγκέντρωσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αποφυγή της συνεχούς εναλλαγής ανάμεσα σε διαφορετικά καθήκοντα, κυρίως όταν αυτά απαιτούν έντονη πνευματική προσπάθεια.

Το σημαντικότερο, πάντως, είναι να αναγνωρίζουμε ότι η συγκέντρωση δεν παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ημέρας ή της εβδομάδας.

Και ίσως αυτό που ερμηνεύουμε ως έλλειψη διάθεσης ή παραγωγικότητας να αποτελεί, αρκετές φορές, την ένδειξη ότι ο οργανισμός μας χρειάζεται περισσότερη ξεκούραση και διαφορετική οργάνωση των απαιτήσεών του.

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