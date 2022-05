Μπάιντεν: Το παρασκήνιο της γραβάτας με την ελληνική σημαία που φόρεσε στο τετ α τετ με Μητσοτάκη

Η γραβάτα με την ελληνική σημαία που φόρεσε ο Τζο Μπαίντεν έχει ενδιαφέρουσα ιστορία

Τα κλικ των φωτογράφων στη συνάντηση του Τζο Μπάιντεν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση που είχαν στον Λευκό Οίκο και την οποία κάλυψε το Newsbomb.gr με την απεσταλμένη του, Αμαλία Κάτζου, συγκέντρωσε η γραβάτα που φόρεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ καθώς το μοτίβο σε αυτήν ήταν η ελληνική σημαία.

PHOTO GALLERY Photo 1/2 Με «παρελθόν» η γραβάτα του Τζο Μπάιντεν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πηγή: AP PHOTO Photo 2/2 Στη γράβατα του Τζο Μπάιντεν το μοτίβο ήταν η ελληνική σημαία Πηγή: AP PHOTO

Όπως προέκυψε η συγκεκριμένη γραβάτα έχει «παρελθόν» που χρονολογείται από το 2016 όταν ο κ. Μπάιντεν είχε βρεθεί στην Ελλάδα ως αντιπρόεδρος, τότε, των ΗΠΑ.

Σε μια συνάντηση, λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2016 στο περιθώριο της πρώτης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης του οργανισμού Concordia που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ο Τζο Μπάιντεν είχε συνάντηση με τον τότε υφυπουργό Εξωτερικών, Τέρενς Κουίκ.

Σύμφωνα με τη λεζάντα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων από τις φωτογραφίες της συνάντησης αυτής, «μετά την επικαιρότητα για όλα όσα συμβαίνουν σε διεθνές επίπεδο η συζήτηση έφτασε και στις γραβάτες, όταν ο δημοσιογράφος των New York Times, Αχιλλέας Μπάλτας είπε στον Τζον Μπάιντεν ότι φοράει ωραία γραβάτα. Ο Αμερικανός πρώην αντιπρόεδρος αντέδρασε λέγοντας ότι φοράει την ελληνική του γραβάτα και σημείωσε ότι είναι μεν ωραία, αλλά είναι πιο ωραία του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών. Και αμέσως γύρισε προς την πλευρά του κ. Κουίκ και τού είπε: Αλλάζουμε γραβάτες; Ο κ. Κουίκ αποδέχτηκε το αίτημα του Αμερικανού πρώην αντιπροέδρου και ο ένας φόρεσε τη γραβάτα του άλλου».

PHOTO GALLERY Photo 1/2 H συνάντηση Μπάιντεν-Κουίκ πριν από 6 χρόνια Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Photo 2/2 Τότε ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην επίμαχη γραβάτα αναφέρθηκε και ο Τέρενς Κούικ σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέροντας ότι τότε ο Τζο Μπάιντεν του είχε προτείνει την ανταλλαγή γραβατών με τη φράση: «Do you trade your tie with mine?»

Η ανταλλαγή. «Do you trade your tie with mine?» μου είχε πει ο ⁦@POTUS⁩. Χάρηκα που τη φύλαξε για να βρει τη κατάλληλη ευκαιρία. Να προσθέσω ότι η γραβάτα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ του οίκου PAGONI. pic.twitter.com/wj4IU12k22 — Terens Quick (@TerensQuick) May 16, 2022

Διαβάστε επίσης:

Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Τα stories που ανέβασε από τον Λευκό Οίκο

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr