Mπιγιονσέ: Η παιδική φωτογραφία που «ανέβασε» ο μπαμπάς της και το μήνυμά του στους γονείς

Ο μπαμπάς της Mπιγιονσέ Μάθιου Νόουλς, μοιράστηκε μια αξιολάτρευτη παιδική φωτογραφία της διάσημης τραγουδίστριας με την αδελφή Σολάνζ

Ο 71χρονος Μάθιου Νόουλς μίλησε για την εμπειρία του να μεγαλώνει παιδιά στα φώτα της δημοσιότητας και μοιράστηκε μια αναδρομική φωτογραφία από τις διάσημες κόρες του στο Instagram. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας και λέκτορας πανεπιστημίου είναι περισσότερο γνωστός ως μάνατζερ των Destiny's Child. Επίσης, κάποτε διαχειρίστηκε τη σόλο καριέρα της κόρης της Μπιγιονσέ και της μικρότερης αδερφής της Σολάνζ.

«Πιστεύω ότι οι νέοι μας είναι συχνά πιο διαισθητικοί από τους ενήλικες σε πολλούς τομείς. Αυτά τα πρώτα πάθη που έχουν πολλά παιδιά πρέπει να καλλιεργηθούν και να υποστηριχθούν», έγραψε ο Νόουλς δίπλα σε μια φωτογραφία με τις τραγουδίστριες που ποζάρουν μαζί ως παιδιά.

«Όταν η Μπιγιονσέ και η Σολάνς έδειξαν ενδιαφέρον για τη μουσική σε πολύ νεαρή ηλικία, η [Tina Knowles-Lawson] και εγώ (που ήμασταν ήδη εταιρικοί επαγγελματίες και επιχειρηματίες) δεν προσπαθήσαμε να υποβαθμίσουμε τα πάθη τους», συνέχισε. «Μάλλον τα ενθαρρύναμε, τας καθοδηγήσαμε, τα στηρίξαμε».

Ο Νόουλς ήταν μάνατζερ και για τα δύο παιδιά του και αναλογίστηκε το ξεκίνημά τους στη μουσική δηλώνοντας ότι ο ίδιος και η 69χρονη πρώην σύζυγος του, «ήταν ευχαριστημένοι με ό,τι καριέρα και αν επέλεγαν [τα κορίτσια]», αρκεί να «το έπαιρναν στα σοβαρά και να προσπαθούσαν να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες».

Ο Νόουλς είπε ότι δανείστηκε την προσέγγισή του στη γονική μέριμνα από τη μητέρα του, η οποία «υποστήριζε κάθε φιλοδοξία του». «Δεν είχαμε πολλά χρήματα, αλλά καθώς ήμουν πάντα μαθητής και αναγνώστης, θυμάμαι έντονα ότι μου αγόρασε ένα σετ με εγκυκλοπαίδειες για να μπορέσω να απορροφήσω τη γνώση και να εκπαιδεύσω το νεαρό μυαλό μου», θυμάται.

Oι αδερφές Νόουλς ΑΡ

«Αυτή η ενθάρρυνση για μάθηση έμεινε μαζί μου σε όλη μου τη ζωή κατά τη διάρκεια της καριέρας μου στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, στη μουσική βιομηχανία, ακόμα και σήμερα στα 71 μου χρόνια, όπου εξακολουθώ να βρίσκω νέα πράγματα για να μάθω και να ανακαλύψω!»

Επαινώντας τις διάσημες κόρες του, πρόσθεσε«Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους που συνδέονται με τις εσωτερικές τους φιλοδοξίες και πάθη και περιβάλλονται από αυτούς που τις τρέφουν. Θα κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για όλους μας»

Η Μπιγιονσέ, 41 ετών και η Σολάνζ, 36 ετών καταγράφουν τεράστια επιτυχία στον κόσμο της μουσικής. Η Σολάνζ μπήκε στη μουσική σκηνή με το άλμπουμ Solo Star το 2002 και το πρώτο της άλμπουμ μπήκε στο Top 10 με τους Sol-Angel & The Hadley St. Dream το 2008. Κέρδισε το πρώτο της βραβείο Grammy το 2016 στην κατηγορία καλύτερης ερμηνείας R&B για το τραγούδι «Cranes In The Sky».

Η Μπιγιονσέ έσπασε το ρεκόρ των περισσότερων βραβείων Grammy στα 65α βραβεία Grammy. Έχει 88 υποψηφιότητες, τόσο με τις Destiny's Child όσο και ως σόλο καλλιτέχνης, και έχει στο βιογραφικό της 32 νίκες.