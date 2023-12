Tζορτζ Κλούνεϊ: «Ντρέπομαι να ποζάρω δίπλα στην Αμάλ» - Η εξομολόγηση και η τρυφερή πλευρά του σταρ

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχθηκε με χιούμορ ότι...ντρέπεται για την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί όταν είναι δίπλα στη λαμπερή σύζυγό του, Αμάλ. Μίλησε παράλληλα για το κόλπο που κάνει στα παιδιά του με τον Αη-Βασίλη

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι η επιτομή του στυλ και της αρρενωπότητας, ωστόσο πιθανότατα θα μπορούσε να δεχθεί κάποιες στιλιστικές συμβουλές από την κομψή σύζυγό του Αμάλ Αλαμουντίν. Από τότε που έκαναν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί στις Χρυσές Σφαίρες το 2015, ο 62χρονος ηθοποιός και η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν ένα από τα πιο καλοντυμένα ζευγάρια στο Χόλιγουντ.

Όμως, μιλώντας στο ET στην πρεμιέρα της ταινίας του «The Boys on the Boat» στο Λος Άντζελες στις 11 Δεκεμβρίου, ο Κλούνεϊ, σκηνοθέτης και παραγωγός του φιλμ, παραδέχτηκε ότι δεν έχει τόση αυτοπεποίθηση για την εμφάνισή του, σε αντίθεση με τη σύζυγό του που κλέβει πάντα την παράσταση με τις δημιουργίες σχεδιαστών που επιλέγει.

«Πάντα ντρέπομαι γιατί φοράω κάτι που έχω φορέσει, για παράδειγμα, 1.000 φορές», είπε σημειώνοντας ότι η Αμάλ «δείχνει υπέροχη» σε κάθε εκδήλωση υψηλού προφίλ. Στη συνέχεια αστειεύτηκε ότι μερικές φορές αισθάνεται «παραμελημένος» από όλη την προσοχή που λαμβάνει η Αμάλ.

«Ολόκληρη η καριέρα μου έχει μειωθεί στο συν ένας», είπε. «Έκανα κάτι για τις γυναίκες στον κινηματογράφο πριν από δύο χρόνια και έπρεπε να συστηθώ ως "σύζυγος της Αμάλ Κλούνεϊ", γιατί, ειλικρινά θα ήμουν νεκρός διαφορετικά», είπε για την Αμάλ, η οποία έχει λάβει πολλές διακρίσεις για τη δουλειά της, συμπεριλαμβανομένου του DVF Leadership Award τον Αύγουστο.

Ωστόσο, η συνδυασμένη δύναμη των δύο αστέρων και η αγάπη τους στην πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας δημιούργησε μια σούπερ κομψή εμφάνιση, γράφει το People. Η Aμάλ έλαμψε με ένα έντονο κίτρινο φόρεμα Versace (το οποίο συνδύασε με κοσμήματα Cartier και ένα χρυσό τσαντάκι), ενώ ο Κλούνεϊ φορούσε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με μπλε πουκάμισο, ξεκούμπωτο για χαλαρή αίσθηση.

Εγκαινιάζοντας τις εμφανίσεις για την ταινία νωρίτερα αυτό το μήνα, οι γονείς των εξάχρονων διδύμων Έλλα και Αλεξάντερ, έκλεψαν και πάλι την παράσταση σε μία προβολή στο Σιάτλ, κείνη με ένα κόκκινο φόρεμα με παγιέτες 16Arlington και ασημένιες γόβες και αυτός με ένα γκρι παλτό πάνω από ένα ναυτικό ζιβάγκο και παντελόνι.​

Το κόλπο με τον Αη-Βασίλη

Και όταν δεν κάνουν δημόσιες εμφανίσεις , ο διάσημος ηθοποιός τελειοποιεί...τα κόλπα του Άη-Βασίλη, εν όψει των Χριστουγέννων. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε στο PEOPLE αποκλειστικά για το ένα κόλπο που έχει στο μανίκι του για να κρατήσει το πνεύμα των γιορτών ζωντανό για τα παιδιά του. «Εξακολουθούν να ασχολούνται με το θέμα του Άη- Βασίλη, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο, γιατί όταν τα παιδιά μου συμπεριφέρονται άσχημα, ας πούμε τον Ιούλιο, έχω μια κλήση από τον Άη-Βασίλη», είπε ο Τζορτζ.

«Και λέω «Γεια σου Αη-Βασίλη, πώς πάει;» Και λέει, «Όλα πάνε καλά». Πώς είναι τα παιδιά;» Και λέω, «Λοιπόν, δεν ξέρω. Παιδιά, πώς τα πάτε; Και μετά το ελέγχω», συνέχισε. Αποκάλυψε μάλιστα ότι έχει κάνει έναν «φίλο» Αη- Βασίλη. «Στην πραγματικότητα έχω έναν φίλο που όταν με παίρνει τηλέφωνο γράφει «Άγιος Βασίλης».