Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: Ο «εκβιαστής» του υπογείου και οι ατάκες – δηλητήριο κατά της Ελλάδας

Αποτελεί μέγα πολιτικό παράδοξο ότι ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης στην Ελλάδα επέλεξαν να φτιάξουν αγιογραφίες για την ζωή και το έργο του Σόιμπλε του ανθρώπου που παραλίγο να διαλύσει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και όλη την Ευρώπη.

Περιδιαβαίνοντας το ελληνικό ίντερνετ διαπιστώνεις ότι ο Σόιμπλε ήταν ένας… κορυφαίος πολιτικός που έκανε απλά το καθήκον του(;).

Προφανώς δεν γνωρίζουν ότι το 1999, όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο με τα «μαύρα ταμεία» του CDU και τις παράνομες χορηγίες στο κόμμα, κατά τη διάρκεια της θητείας του Κολ, ο Σόιμπλε παραδέχθηκε ότι είχε λάβει το ποσό τον 100.000 ευρώ σε παράνομους λογαριασμούς του CDU από έναν έμπορο όπλων.

Τα πιο εύστοχα σχόλια για την απώλεια του Σόιμπλε τα έκανε χθες ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει από κοντά στις διαπραγματεύσεις για το χρέος. «Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και αυστηροί. Δεν θα τον κρίνει καλά η Ιστορία», ήταν το σχόλιο του πρώην υπουργού Οικονομικών και νυν βουλευτή της Νέας Αριστεράς Ευκλείδη Τσακαλώτου για τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, λίγες ώρες αφότου δημοσιοποιήθηκε ο θάνατός του.

«Ήταν ηγέτης που κυριάρχησε στο Eurogroup για πάρα πολλά χρόνια», σημείωσε ο κ. Τσακαλώτος για τον άλλοτε ομόλογό του στη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ υπογράμμισε ότι ο κ. Σόιμπλε «ήθελε πολιτική ένωση της Ευρώπης, αλλά μόνο για ορισμένες χώρες. Το όνειρό του ήταν μια πολιτική ένωση για τους λίγους». «Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των πολιτικών που σε μια κρίση δεν καταλαβαίνουν ότι έχει αλλάξει το παράδειγμα, ότι οι παλιές πολιτικές και ιδεολογίες δεν δουλεύουν. Θα μπορούσε να καταστρέψει η Ευρώπη. Θα είναι αυστηρή η κρίση της Ιστορίας» προσέθεσε και κατόπιν σχολίασε:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν σκληρός και με τον δικό του λαό και ότι δημιούργησε μεγάλες ανισότητες ως υπουργός Οικονομικών. Ήταν όμως και πονηρός. Δηλαδή οι δορυφόροι στο Eurogroup τού έκαναν τα χατίρια για να τους κάνει τα χατίρια».

Μέσα σε λίγες λέξεις ο Τσακαλώτος περιέγραψε την ψυχοσύνθεση του πιο σκοτεινού πολιτικού που πέρασε από την ιστορία της Γηραιάς Ηπείρου.

Ήταν ο άνθρωπος που το 2011 επέβαλε τον πρώτο ωμό εκβιασμό για την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη με τον πλέον αντιθεσμικό τρόπο στο δεύτερο υπόγειο ενός ξενοδοχείου στην Πολωνία.

Στη συνάντηση αυτή έχει αναφερθεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο βιβλίο του «Εκδοχές πολέμου 2009-2022» (Πατάκης, 2022). Μετά από ερώτηση του Γιώργου Κουβαρά, αναφέρεται στο περιστατικό του Βρότσλαβ: «Καθίσαμε σε μία γωνιά, υπήρχε ένα τραπέζι του μπαρ, ένας μικρός καναπές στον οποίον κάθισαν οι δύο Γερμανοί συνομιλητές μας. Και από την άλλη μεριά, σε δύο μικρές πολυθρόνες, καθίσαμε ο Γιώργος Ζανιάς κι εγώ. Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ήταν ευθύς, χωρίς προλόγους – “Let’s discuss the exit of Greece from euro” ήταν η χαρακτηριστική φράση. Άρα έθεσε το ζήτημα αμέσως στο τραπέζι και άρχισε ένα γκραν-γκινιόλ, το οποίο κράτησε ενενήντα λεπτά -μιάμιση ώρα».

Εκβιαστάκος των υπογείων δηλαδή…

Η ιστορία καταγράφει τις χειρότερες και τις πιο δηλητηριώδεις ατάκες του εναντίον της Ελλάδας και είναι αυτές που θα μείνουν να τις θυμόμαστε:

Δεκέμβριος 2009

-«Η Ελλάδα μάς προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Έγιναν ασυγχώρητα λάθη από την ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν και είναι πάντοτε ο λαός που πληρώνει το τίμημα», είχε τονίσει ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σχολιάζοντας την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.

-«Κατάχρηση αλληλεγγύης αν στηρίζαμε την Ελλάδα οικονομικά», είχε πει εκφράζοντας την αντίθεσή του να προσφέρουν οι χώρες της Ε.Ε. οικονομική στήριξη στη χώρα μας.

Ιανουάριος 2010

«Η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί». Όπως είχε αναφέρει ο κ. Σόιμπλε, η Ελλάδα «έχει το δικαίωμα να λάβει υποστήριξη αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα επιτρέψουμε στην Ελλάδα να μη λάβει τα απαραίτητα μέτρα».

Νοέμβριος 2010

«Η αλληλεγγύη προς την Ελλάδα δεν είναι μονόδρομος», είχε απαντήσει ο τότε Γερμανός υπουργός Οικονομικών στις δηλώσεις του τότε πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η επιμονή της Γερμανίας να ενταχθεί και ο ιδιωτικός τομέας στον μηχανισμό αναδιάρθρωσης χρέους σπρώχνει τις οικονομίες κρατών όπως της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας στην χρεοκοπία.

Ιούλιος 2011

-«Η Ελλάδα θέτει σε κίνδυνο το ευρώ». Την άποψη αυτή είχε εκφράσει ο Σόιμπλε στην Westdeutsche Allgemeine Zeitung, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αντέξει και να χρηματοδοτήσει τα χρέη της».

-«Η ρίζα του προβλήματος παραμένει η Ελλάδα», φέρεται να είχε αναφέρει σε επιστολή του προς την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών, που είχε επικαλεστεί το πρακτορείο Reuters.

Οκτώβριος 2011

«Η Ελλάδα θα παραδώσει προσωρινά μέρος της κυριαρχίας της», είχε δηλώσει στο Spiegel, εκτιμώντας ότι η χώρα βρισκόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Ιανουάριος 2012

Σε μια ασυνήθιστα ωμή προειδοποίηση προς την Ελλάδα είχε προχωρήσει τότε ο Σόιμπλε, καλώντας την Αθήνα να επιλέξει μεταρρυθμίσεις ή χρεοκοπία. «Η ευρωζώνη μπορεί να αρνηθεί την χρηματοδότηση ωθώντας την σε χρεοκοπία αν η χώρα δεν πείσει πως προχωρά σε εξυγίανση των οικονομικών της», είχε δηλώσει στην Wall Street Journal.

Απρίλιος 2012

«Είναι φυσιολογικό η Ελλάδα να ψάχνει για αποδιοπομπαίους τράγους». «Χώρες οι οποίες έχουν ζήσει για χρόνια πέραν των δυνατοτήτων τους και πρέπει να εφαρμόσουν τώρα μέτρα λιτότητας τείνουν να κατηγορούν για αυτό άλλους και όχι τους εαυτούς τους», είχε υποστηρίξει στο αμερικανικό CBS.

Μάιος 2012

-«Η Ε.Ε. δεν έχει την εξουσία να κρατήσει με το ζόρι την Ελλάδα στο ευρώ. Εάν οι Έλληνες θέλουν το ευρώ, τότε δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από αυτόν που έχουμε συμφωνήσει», είχε πει ο Σόιμπλε απορρίπτοντας το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης.

-«Η ευρωζώνη θα μπορούσε να αντέξει μια έξοδο της Ελλάδας», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Rheinische Post, επισημαίνοντας ότι η ευρωζώνη είναι πιο ανθεκτική.

Ιούνιος 2012

«Δεν επιτρέπεται να λέγονται ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος», είχε πει πριν από τις εκλογές τις 17ης Ιουνίου. «Η Ελλάδα ζούσε επί δεκαετίες πάνω από τις δυνατότητές της και δεν έκανε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις», είχε προσθέσει.

Αύγουστος 2012

«Δεν συντρέχει λόγος σε πηγάδι, που δεν έχει πάτο, να ρίχνουμε χρήματα», είχε αναφέρει, σχετικά με πληροφορίες, περί νέου πακέτου οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα.

Οκτώβριος 2012

«15.000 Έλληνες διαδηλωτές, δεν αποτελούν πλειοψηφία», είχε πει αναφερόμενος στην επίσκεψη της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ στην Ελλάδα, που σημαδεύτηκε από διαδηλώσεις.

Ιανουάριος 2013

«Δεν υπάρχει εναλλακτική από την λιτότητα», είχε πει ο Σόιμπλε στον Αλέξη Τσίπρα βάζοντας φρένο στην επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης.

Απρίλιος 2013

«Καμία ελπίδα για τις γερμανικές αποζημιώσεις», είχε πει για το ζήτημα των αποζημιώσεων για την περίοδο της Κατοχής.

Μάιος 2013

«Συζητήσαμε έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ όταν η Ελλάδα ήθελε δημοψήφισμα». Βόμβα μεγατόνων είχε ρίξει ο Σόιμπλε, αποκαλύπτοντας ότι όταν ο Γιώργος Παπανδρέου εξέφρασε την πρόθεσή του για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα οι Ευρωπαίοι εταίροι είχαν συζητήσει τις συνέπειες από ενδεχόμενη έξοδο της χώρας από το ευρώ.

Ιούλιος 2013

«Ο δρόμος για την Ελλάδα θα παραμείνει δύσκολος», είχε πει κατά το Eurogroup, προειδοποιώντας κατά «των όποιων ψευδαισθήσεων».

Ιανουάριος 2015

«Και οι πολιτικοί στην Ελλάδα πρέπει να προσέξουν να μην υπόσχονται πριν από τις εκλογές περισσότερα από ό,τι μετά μπορούν να τηρήσουν», είχε δηλώσει, ενώ είχε απορρίψει το ενδεχόμενο «κουρέματος», το οποίο έφερε στην συζήτηση ο Αλέξης Τσίπρας.

Φεβρουάριος 2015

-«Συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε». Με αυτές τις τρεις λέξεις είχε συνοψίσει ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε τα συμπεράσματα της συνάντησής με τον Γιάνη Βαρουφάκη στο Βερολίνο.

-«Λυπάμαι για τους Έλληνες» είχε δηλώσει Σόιμπλε, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «ανεύθυνη» συμπεριφορά εκ μέρους της τότε κυβέρνησης.

Μάρτιος 2015

-«Προσπαθώ να μείνω ψύχραιμος με την Ελλάδα», είχε πει σε εκδήλωση στη Βιέννη ο Σόιμπλε, σημειώνοντας ωστόσο ότι η χώρα μας δεν τον… βοηθάει.

-«Οι Έλληνες είχαν πολύ υψηλότερους μισθούς από τον μέσο μισθό στην Ευρωζώνη. Είχαν κατώτατους μισθούς κατά 25% υψηλότερους από την Ισπανία και την Πορτογαλία για να μην τους συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωζώνης», είχε πει σε ομιλία του.

-Αίσθηση είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του Σόιμπλε για τον Γιάνη Βαρουφάκη, καθώς τον είχε κατηγορήσει ότι είναι «ανόητα αφελής» στον τρόπο που χειρίζεται τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ.

Απρίλιος 2015

«Κατά την άποψή μου δεν θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία», είχε δηλώσει από τη Νέα Υόρκη σχετικά με το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.

Μάιος 2015

-Σε εκδήλωση στο Βερολίνο ο Σόιμπλε είχε επιρρίψει για άλλη μια φορά την ευθύνη για τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας στην ίδια τη χώρα και τους Έλληνες. «Δεν φταίει ούτε η τρόικα, ούτε η Ευρώπη, ούτε η Γερμανία. Για πολλά χρόνια η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνατότητές της», είχε πει χαρακτηριστικά.

- «Αν η Ελλάδα πιστεύει ότι πρέπει να κάνει δημοψήφισμα, τότε να προχωρήσει, ίσως και να είναι για καλό», είχε δηλώσει προσερχόμενος στο Eurogroup ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Ιούνιος 2015

«Κάναμε τα πάντα για την Ελλάδα… Ήταν πάντα ξεχωριστή περίπτωση», είχε πει μετά το τέλος του Eurogroup. Ο Σόιμπλε, είχε επαναλάβει ότι «η απογοήτευση είναι τεράστια», αλλά «είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει», σημειώνοντας ότι μερικές φορές από τις κρίσεις «η Ευρώπη γίνεται πιο δυνατή».

Ιούλιος 2015

Όπως μετέδιδε το MNI και το Bloomberg, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών χαριτολόγησε λέγοντας πως έκανε μια… προσφορά στον τότε Αμερικανό ομολογό του Τζακ Λιού: Αν οι ΗΠΑ αναλάβουν να σώσουν την Ελλάδα, η Γερμανία θα αναλάβει να σώσει το Πουέρτο Ρίκο, πού ήταν σε κατάσταση χρεοκοπίας. Λίγες μέρες νωρίτερα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι στην Ελλάδα, καθώς η κυβέρνηση στο τέλος της περιόδου παράτασης του προγράμματος διάσωσης δεν μπορούσε να βρει κοινό έδαφος με τους πιστωτές μας.

Οκτώβριος 2015

«Οι Έλληνες είναι ένας μεγάλος λαός αλλά η Ελλάδα δεν είναι κράτος» ήταν η τοποθέτηση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σε ειδικό ντοκιμαντέρ που ετοιμάστηκε για την Ελλάδα .

Δεκέμβριος 2015

Ο Σόιμπλε μετά την συνεδρίαση του Ecofin στις Βρυξέλλες είχε πει: «Η λαϊκή γλώσσα των Γερμανών έχει και μια συμβουλή προς την στάμνα: Δεν πρέπει να πηγαίνεις τόσες φορές στο πηγάδι μέχρι να σπάσει η στάμνα. Αυτό δεν είναι καλό για την στάμνα».

Ιανουάριος 2016

«Φωτιές» είχε ανάψει η φράση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε προς τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σε συζήτηση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός.

«Αν θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη τότε πρέπει να εφαρμόσουμε ό,τι συμφωνήσαμε. Είναι η εφαρμογή ανόητε» είχε πει ο Σόιμπλε παραφράζοντας μια φράση του Μπιλ Κλίντον που είχε πει «είναι η οικονομία, ανόητε».

Φεβρουάριος 2016

Την πεποίθησή του πως μια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα είχε «πονέσει» μια φορά τους Έλληνες αλλά θα είχε αποφευχθεί αυτή η «ατέλειωτη επίπονη διαδικασία» που βιώνει τώρα ο ελληνικός λαός, είχε εκφράσει ο ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, μιλώντας σε εκδήλωση στο Αμβούργο.

Ιούλιος 2017

«Αντιμετωπίζουμε ανοιχτά ο ένας τον άλλον. Ο κ. Τσακαλώτος είπε σε όλους ότι είναι μαρξιστής. Αλλά είναι υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, κατά συνέπεια προσπαθούμε στο πλαίσιο των πεποιθήσεών μας να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Αν τον ρωτήσετε πιθανόν να σας το πει: όταν έχει προβλήματα, μερικές φορές μου τηλεφωνεί και του προσφέρω τη βοήθειά μου» είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στα ΝΕΑ ο Σόιμπλε.

Αύγουστoς 2017

«Κάποια μέρα θα μου στήσουν μνημείο στην Ελλάδα, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις μεταρρυθμίσεις που αναγκάστηκαν να κάνουν» φέρεται να είχε πει σε προεκλογική συγκέντρωση ο Σόιμπλε.

Ιούλιος 2022

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, μιλώντας στην εφημερίδα «Νέα Σαββατοκύριακο», είχε πει ότι είχε ήσυχη τη συνείδησή του για τις επιλογές του αναφορικά με τη χώρα μας, αφού το κίνητρό του ήταν να βοηθήσει και όχι να βλάψει τους Έλληνες.

Μάλιστα, είχε πει πως «η Ελλάδα πέτυχε πολλά». «Η κρίση δεν ξεπεράστηκε τελεσίδικα – κυρίως υπό το φως και των επίκαιρων συνθηκών. Αλλά εκείνο που ισχύει είναι ότι η Ελλάδα πέτυχε πολλά! Και αυτό δείχνει ότι η δουλειά που έγινε δεν πήγε χαμένη. Χρειάστηκε να απαιτήσουμε πολλά από την Ελλάδα, αλλά πρωτίστως η Ελλάδα χρειάστηκε να απαιτήσει πολλά από τον εαυτό της.

Το αντίτιμο για την εσωτερική υποτίμηση, την οποία έπρεπε να υποστεί η Ελλάδα, είναι πολύ βαρύ για τους Έλληνες πολίτες. Αλλά αυτή ήταν μία απόφαση των Ελλήνων και όχι άλλων Ευρωπαίων» είχε δηλώσει.