Σελίν Ντιόν: Μεγάλη συγκίνηση από την εμφάνισή της στα Grammy - Υποβασταζόμενη η ερμηνεύτρια (vid)

Συγκίνηση σε όλο τον κόσμο προκάλεσε η εμφάνιση της Σελίν Ντιόν στη σκηνή των Grammy υποβασταζόμενη προκειμένου να απονείμει το βραβείο που είχε πάρει και η ίδια στην Τέιλορ Σουίφτ.

Eνθουσιώδους υποδοχής έτυχε η Σελίν Ντιόν έτυχε όταν εμφανίστηκε για να παρουσιάσει το καλύτερο άλμπουμ, σχεδόν ένα χρόνο αφότου αναγκάστηκε να ακυρώσει όλες τις ζωντανές εμφανίσεις της, έχοντα διαγνωστεί με μια σπάνια νευρολογική διαταραχή.

«Όταν λέω ότι είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, το εννοώ πραγματικά από την καρδιά μου», είπε στο κοινό που την χειροκρότησαν όρθιοι με μεγάλη συγκίνηση.

Υπήρξε μια εξίσου ενθουσιώδης ανταπόκριση όταν η Ντιόν ανακοίνωσε το όνομα της Σουίφτ. Το ιστορικό επίτευγμα είναι πλέον ένα από τα πολλά που έχει σημειώσει η ποπ σταρ τα τελευταία χρόνια. Είπε ότι «θα ήθελα πολύ να σας πω ότι αυτή είναι η καλύτερη στιγμή στη ζωή μου», αλλά η αλήθεια είναι πως όταν τελειώνω ένα τραγούδι, κάνω πρόβες ή ετοιμάζομαι να δώσω ένα σόου με κάνει εξίσου χαρούμενη.

«Για μένα το βραβείο είναι η δουλειά», είπε. «Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να συνεχίσω να το κάνω αυτό. Το αγαπώ τόσο πολύ. Με κάνει τόσο χαρούμενη. Με συνταράσσει που κάνει μερικούς ανθρώπους χαρούμενους που ψήφισαν και για αυτό το βραβείο.»

Η λίστα των νικητών της 66ης τελετής απονομής των Grammy:

Καλύτερο τραγούδι που γράφτηκε για οπτικά μέσα

Billie Eilish -«What Was I Made For?»

Δίσκος της χρονιάς

Flowers – Miley Cyrus

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣADVERTISEMENT

Άλμπουμ της χρονιάς

Midnights – Taylor Swift

Τραγούδι της χρονιάς

Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Victoria Monét

Καλύτερη Pop Σόλο Εμφάνιση

Flowers – Miley Cyrus

Καλύτερο Pop Ντούετο/ Ομαδική Εμφάνιση

SZA featuring Phoebe Bridgers – “Ghost in the Machine”

Ghost In The Machine – SZA Featuring Phoebe Bridgers

Καλύτερο Pop Φωνητικό Άλμπουμ

Taylor Swift – Midnights

Καλύτερη Χορευτική / Ηλεκτρονική Ηχογράφηση

Blackbox Life Recorder 21F – Aphex Twin

Loading – James Blake

Higher Than Ever Before – Disclosure

Strong – Romy & Fred again..

Rumble – Skrillex, Fred again.. & Flowdan

Καλύτερη Pop Χορευτική Ηχογράφηση

Baby Don’t Hurt Me – David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray

Miracle – Calvin Harris, Ellie Goulding

Padam Padam – Kylie Minogue

One In A Million – Bebe Rexha & David Guetta

Rush – Troye Sivan

Καλύτερο Χορευτικό / Ηλεκτρονικό Άλμπουμ

Playing Robots Into Heaven – James Blake

For That Beautiful Feeling – The Chemical Brothers

Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)- Fred again..

Kx5 – Kx5

Quest For Fire – Skrillex

Καλύτερη Ροκ Εμφάνιση

boygenius – Not Strong Enough

Καλύτερη Μέταλ Εμφάνιση

72 Seasons – Metallica

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι

Angry – Mick Jagger, Keith Richards & Andrew Watt, songwriters (The Rolling Stones)

Ballad Of A Homeschooled Girl – Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, songwriters (Olivia Rodrigo)

Emotion Sickness – Dean Fertita, Joshua Homme, Michael Shuman, Jon Theodore & Troy Van Leeuwen, songwriters (Queens Of The Stone Age)

Not Strong Enough – Julien Baker, Phoebe Bridgers & Lucy Dacus, songwriters (boygenius)

Rescued – Dave Grohl, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett & Pat Smear, songwriters (Foo Fighters)

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

Paramore – This Is Why

Καλύτερη Εναλλακτική Εμφάνιση

Belinda Says – Alvvays

Body Paint – Arctic Monkeys

Cool About It – boygenius

A&W – Lana Del Rey

This Is Why – Paramore

Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ

The Car – Arctic Monkeys

The Record – boygenius

Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey

Cracker Island – Gorillaz

I Inside The Old Year Dying – PJ Harvey

Καλύτερη R&B Εμφάνιση

Summer Too Hot – Chris Brown

Back To Love – Robert Glasper Featuring SiR & Alex Isley

ICU – Coco Jones

How Does It Make You Feel – Victoria Monét

Kill Bill – SZA

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Εμφάνιση

Simple – Babyface Featuring Coco Jones

Lucky – Kenyon Dixon

Hollywood – Victoria Monét Featuring Earth, Wind & Fire & Hazel Monét

Good Morning – PJ Morton Featuring Susan Carol

Love Language – SZA

Καλύτερο R&B τραγούδι

SZA – Snooze

Καλύτερο Προοδευτικό R&B Άλμπουμ

SOS – SZA

Καλύτερο R&B άλμπουμ

Girls Night Out – Babyface

What I Didn’t Tell You (Deluxe) – Coco Jones

Special Occasion – Emily King

JAGUAR II – Victoria Monét

CLEAR 2: SOFT LIFE EP – Summer Walker

Καλύτερη Ραπ Εμφάνιση

The Hillbillies – Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

Love Letter – Black Thought

Rich Flex – Drake & 21 Savage

SCIENTISTS & ENGINEERS – Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane

Players – Coi Leray

Καλύτερη Μελωδική Ραπ Εμφάνιση

Spin Bout U – Drake & 21 Savage

All My Life – Lil Durk Featuring J. Cole

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι

Attention – Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini & Ari Starace, songwriters (Doja Cat)

Barbie World [From Barbie The Album] – Isis Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr. & Onika Maraj, songwriters (Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua)

Just Wanna Rock – Mohamad Camara, Symere Woods & Javier Mercado, songwriters (Lil Uzi Vert)

Rich Flex – Brytavious Chambers, Isaac “Zac” De Boni, Aubrey Graham, J. Gwin, Anderson Hernandez, Michael “Finatik” Mule & Shéyaa Bin Abraham-Joseph, songwriters (Drake & 21 Savage)

SCIENTISTS & ENGINEERS – Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore & Dion Wilson, songwriters (Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane)

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

Her Loss – Drake & 21 Savage

MICHAEL – Killer Mike

HEROES & VILLIANS – Metro Boomin

King’s Disease III – Nas

UTOPIA – Travis Scott

Καλύτερο Λάτιν Ποπ Άλμπουμ

La Cuarta Hoja – Pablo Alborán

Beautiful Humans, Vol. 1 – AleMor

A Ciegas – Paula Arenas

La Neta – Pedro Capó

Don Juan – Maluma

X Mí (Vol. 1) – Gaby Moreno

Καλύτερο Λάτιν Ροκ ή Εναλλακτικό Άλμπουμ

MARTÍNEZ – Cabra

Leche De Tigre – Diamante Eléctrico Vida Cotidiana – Juanes

De Todas Las Flores – Natalia Lafourcade

EADDA9223 – Fito Paez

Καλύτερο άλμπουμ Música Mexicana (συμπεριλαμβανομένου του Tejano)

Peso Pluma – Génesis

Καλύτερο Τροπικό Λάτιν Άλμπουμ

Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) – Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Voy A Ti – Luis Figueroa

Niche Sinfónico – Grupo Niche Y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

VIDA – Omara Portuondo

MIMY & TONY – Tony Succar, Mimy Succar

Escalona Nunca Se Había Grabado Así – Carlos Vives

Καλύτερη παγκόσμια μουσική εμφάνιση

Shadow Forces – Arooj Aftab, Vijay Iyer & Shahzad Ismaily

Alone – Burna Boy

FEEL – Davido

Milagro Y Desastre – Silvana Estrada

Abundance In Millets – Falu & Gaurav Shah (Featuring PM Narendra Modi)

Pashto – Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia

Todo Colores – Ibrahim Maalouf Featuring Cimafunk & Tank And The Bangas

Καλύτερη εμφάνιση Αφρικάνικης Μουσικής

Tyla – Water

Καλύτερο Άμπουμ Παγκόσμιας Μουσικής

Epifanías – Susana Baca

History – Bokanté

I Told Them… -Burna Boy

Timeless – Davido

This Moment – Shakti

Καλύτερο Reggae Άλμπουμ

Born For Greatness – Buju Banton

Simma – Beenie Man

Cali Roots Riddim 2023 – Collie Buddz

No Destroyer – Burning Spear

Colors Of Royal – Julian Marley & Antaeus

Καλύτερο άλμπουμ New Age, Ambient ή Chant

Aquamarine – Kirsten Agresta-Copely

Moments Of Beauty – Omar Akram

Some Kind Of Peace (Piano Reworks) – Ólafur Arnalds

Ocean Dreaming Ocean – David Darling & Hans Christian

So She Howls – Carla Patullo Featuring Tonality And The Scorchio Quartet

Καλύτερη συλλογή soundtrack για οπτικά μέσα

AURORA

Barbie The Album

Black Panther: Wakanda Forever – Music From And Inspired By

Guardians of the Galaxy, Vol. 3: Awesome Mix, Vol. 3

Weird: The Al Yankovic Story

Καλύτερη μουσική επένδυση για οπτικά μέσα (περιλαμβάνει κινηματογράφο και τηλεόραση)

Barbie Black Panther: Wakanda Forever

The Fabelmans

Indiana Jones And The Dial Of Destiny

Oppenheimer

Καλύτερο τραγούδι γραμμένο για οπτικά μέσα

Barbie World [From “Barbie The Album”]

Dance The Night [From “Barbie The Album”]

I’m Just Ken [From “Barbie The Album”]

Lift Me Up [From “Black Panther: Wakanda Forever – Music From And Inspired By”]

What Was I Made For? [From “Barbie The Album”]

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

I’m Only Sleeping – (The Beatles)

Καλύτερη Μουσική Ταινία

Moonage Daydream (David Bowie)

Καλύτερη Country Solo Εμφάνιση

White Horse – Chris Stapleton

Καλύτερο Country Ντουέτο / Γκρουπ

Zach Bryan featuring Kacey Musgraves – I Remember Everything

Καλύτερο Country Τραγούδι

Buried – Brandy Clark & Jessie Jo Dillon, songwriters (Brandy Clark)

I Remember Everything – Zach Bryan & Kacey Musgraves, songwriters (Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves)

In Your Love – Tyler Childers & Geno Seale, songwriters (Tyler Childers)

Last Night – John Byron, Ashley Gorley, Jacob Kasher Hindlin & Ryan Vojtesak, songwriters (Morgan Wallen)

White Horse – Chris Stapleton & Dan Wilson, songwriters (Chris Stapleton)

Καλύτερο Country Άλμπουμ

Lainey Wilson – Bell Bottom Country