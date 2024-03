Γαλλία: Τραγουδίστρια αφιέρωσε το «Murder on the Dancefloor» στα θύματα των επιθέσεων στο Μπατακλάν

Η Sophie Ellis-Bextor ανέφερε από μικροφώνου ότι αποτίει φόρο τιμής στα θύματα του Μπατακλάν με το συγκεκριμένο τραγούδι

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η στιγμή που η τραγουδίστρια Sophie Ellis-Bextor εμφανίστηκε στη σκηνή του θεάτρου Μπατακλάν στο Παρίσι και ερμήνευσε την μεγάλη επιτυχία της «Murder on the Dancefloor».

Η ίδια προλογίζοντας το τραγούδι, είπε από σκηνής: «Ως φόρο τιμής λοιπόν σε αυτό το πνεύμα και σε όλους όσους έχουν χορέψει ποτέ εδώ στο Μπατακλάν, αυτό είναι το "Murder on the Dancefloor"», σε μία άκρως αμήχανη στιγμή.

Η τραγουδίστρια δεν απολογήθηκε για την επιλογή της να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο τραγούδι στο θέατρο, όπου 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 400 τραυματίστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση στις 13 Νοεμβρίου 2015.

Τότε, τρεις ένοπλοι, μέλη του Ισλαμικού Κράτους εισέβαλαν στο θέατρο, όπου είχε συναυλία το ροκ συγκρότημα «Eagles of Death Metal» και άνοιξαν πυρ κατά 1.500 ανθρώπων περίπου, ως κομμάτι μίας ευρύτερης επίθεσης στο Παρίσι, κατά την οποία σκοτώθηκαν συνολικά 130 άτομα, από επιθέσεις σε καφέ και εστιατόρια.

Τι είπε η Sophie Ellis Bextor

Η τραγουδίστρια, μιλώντας στο κοινό που ήταν συγκεντρωμένο για να παρακολουθήσει τη συναυλία της είπε «Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το τραγούδι Murder on the Dancefloor δεν είναι τραγούδι με κακό στην καρδιά του. Η πρόθεση του τραγουδιού, όπως και αυτός ο χώρος, είναι να φέρει χαρά και μουσική στην πίστα» και πρόσθεσε, «Γιαυτό το λόγο, ως φόρο τιμής σε όλους όσοι έχουν χορέψει ποτέ στο Μπατακλάν, αυτό είναι το "Murder on the Dancefloor"».

Ο τίτλος του τραγουδιού ωστόσο έχει αρνητική αντήχηση θα έλεγε κανείς σε έναν χώρο όπου τόσοι αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν πριν από περίπου 9 χρόνια.

Η Sophie Ellis Bextor πάντως καθώς έμπαινε η εισαγωγή του τραγουδιού της, με το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία όταν πρωτοκυκλοφόρησε, φορώντας ένα ροζ αστραφτερό κορμάκι και μία μοβ κάπα με γκλίτερ φώναξε «Σ'αγαπώ Παρίσι».

Το Μπατακλάν, ένας ιστορικός συναυλιακός χώρος, που έχει φιλοξενήσει κάποια από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο, επαναλειτούργησε έναν χρόνο μετά την δολοφονική επίθεση του 2015 με μία συναυλία του Sting.