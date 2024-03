James Webb: Εντόπισε συστατικά για τη ζωή γύρω από νεαρά αστέρια

Ενισχύονται τα σενάρια για εμφάνιση ζωής στο διάστημα

Σε μία ακόμα εντυπωσιακή ανακάλυψη προχώρησε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, καθώς εντόπισε βασικά συστατικά απαραίτητα για την παραγωγή δυνητικά κατοικήσιμων κόσμων γύρω από δύο νεαρά αστέρια. Τα εν λόγω αστέρια όμως δεν έχουν -ακόμη- σχηματίσει πλανήτες.

Το MIRI (όργανο μεσαίας υπέρυθρης ακτινοβολίας) του James Webb βρήκε μια ποικιλία παγωμένων ενώσεων από πολύπλοκα οργανικά μόρια, ή COM, όπως η αιθανόλη και πιθανόν οξικό οξύ γύρω από δύο νεαρά πρωτοάστρα, τα IRAS 2A και IRAS 23385. Μάλιστα, το IRAS 2A ειδικότερα μπορεί να μοιάζει με τον πρώιμο Ήλιο και το Ηλιακό μας Σύστημα.

«Αυτό το εύρημα συμβάλλει σε ένα από τα μακροχρόνια ερωτήματα στην αστροχημεία», λέει ο Will Rocha του Πανεπιστημίου Leiden στην Ολλανδία, επικεφαλής της ομάδας της μελέτης. «Ποια είναι η προέλευση των πολύπλοκων οργανικών μορίων, ή COM, στο διάστημα; Κατασκευάζονται στην αέρια φάση ή σε πάγους; Η ανίχνευση COM σε πάγους υποδηλώνει ότι οι χημικές αντιδράσεις στερεάς φάσης στις επιφάνειες των κόκκων ψυχρής σκόνης μπορούν να δημιουργήσουν πολύπλοκα είδη μορίων», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αρκετά πολύπλοκα οργανικά μόρια έχουν ανιχνευθεί και στο παρελθόν στη θερμή αέρια φάση, αλλά πιστεύεται ότι προέρχονται από την εξάχνωση των πάγων. Πρόκειται για τη διαδικασία αλλαγής από στερεό απευθείας σε αέριο, παρακάμπτοντας την υγρή κατάσταση. Η ανίχνευση COM σε πάγους θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανόηση της προέλευσης αυτών των μορίων, και ακόμη μεγαλύτερων, στο διάστημα.

Πώς μεταφέρονται πολύπλοκα οργανικά μόρια στους πλανήτες και τι ρόλο παίζουν στην εμφάνιση ζωής σε έναν πλανήτη; Οι COM σε ψυχρούς πάγους θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε κομήτες και αστεροειδείς. Κατόπιν «σύγκρουσης» θα μπορούσαν να σχηματιστούν πλανήτες και να παρέχονται τα συστατικά για την άνθηση της ζωής.

Η ομάδα πίσω από τη μελέτη εντόπισε επίσης απλούστερα μόρια όπως το μυρμηκικό οξύ, το μεθάνιο, η φορμαλδεΰδη και το διοξείδιο του θείου. Ενώσεις που περιέχουν θείο, όπως το διοξείδιο του θείου, μπορεί να έπαιξαν ρόλο στην οδήγηση μεταβολικών αντιδράσεων στη Γη, για παράδειγμα.

Μια ματιά σε νεαρό αστέρι

Το IRAS 2A είναι ένα πρωτοάστρο χαμηλής μάζας και μπορεί να είναι παρόμοιο με τον νεαρό Ήλιο και το Ηλιακό μας Σύστημα. Θα μπορούσε αυτό να είναι μια ματιά σε ένα νεαρό αστέρι που μπορεί τελικά να εξελιχθεί σε ένα σύστημα όπως το δικό μας Ηλιακό Σύστημα, με ζωή σε έναν ή περισσότερους πλανήτες;

«Όλα αυτά τα μόρια μπορούν να γίνουν μέρος κομητών και αστεροειδών και τελικά νέων πλανητικών συστημάτων όταν το παγωμένο υλικό μεταφέρεται προς τα μέσα στον δίσκο σχηματισμού πλανητών καθώς το πρωτοαστρικό σύστημα εξελίσσεται», λέει ο Ewine van Dishoeck του Πανεπιστημίου του Leiden. Συμπλήρωσε πως «ανυπομονούμε να ακολουθήσουμε αυτό το αστρονομικό μονοπάτι βήμα-βήμα με περισσότερα δεδομένα χάρη στο τηλεσκόπιο James Webb τα επόμενα χρόνια».

Με πληροφορίες από skyatnightmagazine