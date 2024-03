Πρίγκιπας Χάρι: «Πυρά» των δικηγορών του προς τον Ρούπερτ Μέρντοχ – Να συμπεριληφθεί στη δίκη

Οι δικηγόροι του πρίγκιπα Χάρι ισχυρίζονται ότι ο 93χρονος Μέρντοχ έδωσε «εν γνώσει του ψευδείς»

Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ συμμετείχε προσωπικά σε συγκάλυψη αδικημάτων, ισχυρίστηκαν οι δικηγόροι του πρίγκιπα Χάρι.

Συγκεκριμένα, ο Δούκας του Σάσεξ και περισσότερα από 40 άλλα άτομα μηνύουν την News Group Newspapers (NGN) για παράνομες παραβιάσεις της ιδιωτικής τους ζωής από τα ταμπλόιντ της, The Sun και το πλέον ανενεργό News of the World, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2016.

Οι δικηγόροι ισχυρίζονται ότι ο 93χρονος Μέρντοχ έδωσε «εν γνώσει του ψευδείς» αποδείξεις και ότι η Ρεμπέκα Μπρουκς, η διευθύνουσα σύμβουλος της News UK, της βρετανικής εφημερίδας της News Corp, «είπε ψέματα ή έδωσε εσκεμμένα παραπλανητικά στοιχεία» στη δίκη το 2014.

Σε έγγραφα που υποβλήθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι ενάγοντες εντόπισαν επίσης τον Γουίλ Λιούις, πρώην στέλεχος της News International και τώρα εκδότη της Washington Post, ως εμπλεκόμενο στη φερόμενη συγκάλυψη.

Η υπόθεση κατά του NGN πρόκειται να πάει σε δίκη, διάρκειας έως και οκτώ εβδομάδων, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο. Είναι μία από τις έξι νομικές μάχες στις οποίες έχει εμπλακεί ο ίδιος ο πρίγκιπας.

Στους άλλους ενάγοντες περιλαμβάνονται ο Βρετανός σκηνοθέτης Γκάι Ρίτσι, ο ηθοποιός Χιου Γκραντ, αρκετοί πρώην υψηλόβαθμοι πολιτικοί και η ακτιβίστρια Ντορίν Λόρενς, η οποία, μαζί με τον πρίγκιπα, είναι επίσης μέρος μιας ξεχωριστής αγωγής κατά του εκδότη της Daily Mail.

Οι δικηγόροι της NGN ισχυρίζονται πως η απόπειρα να αλλάξουν τα στοιχεία της υπόθεσης είναι περιττή, συμπεριλαμβάνοντας 200 νέους δημοσιογράφους, στελέχη και ιδιωτικούς ντετέκτιβ μαζί με εξαιρετικά σοβαρούς ισχυρισμούς.

*Με πληροφορίες από Independent