Τουρκία: Κατρακυλά η τουρκική λίρα - «Φρένο» με διολίσθηση

Ελεγχόμενη διολίσθηση της λίρας από  την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας - Επιτρέπει σταδιακή υποχώρηση της ισοτιμίας, ώστε να περιορίσει τον κίνδυνο μιας απότομης υποτίμησης αργότερα 

Δημήτρης Μάνωλης

Τουρκία: Κατρακυλά η τουρκική λίρα - «Φρένο» με διολίσθηση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας επιτρέπει ελεγχόμενη και επιταχυνόμενη διολίσθηση της λίρας για να αποφύγει απότομη υποτίμηση στο μέλλον.
  • Ο διοικητής Φατίχ Καραχάν τόνισε ότι η επίδραση της υποτίμησης στο πληθωρισμό έχει μειωθεί λόγω εξασθένησης της οικονομικής δραστηριότητας.
  • Η στρατηγική διατηρεί τα επιτόκια υψηλά (37%) για να προσελκύσει εγχώριες και ξένες επενδύσεις μέσω «carry trade».
  • Ο πληθωρισμός μειώθηκε κάτω από το 30% τον Σεπτέμβριο, με πιθανή μείωση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής.
  • Χορηγήθηκε άδεια για έρευνα κατά του πρώην προέδρου του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς Ιμπραήμ Ομέρ Γκιουνούλ μετά από αίτημα της εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης.
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Η Τουρκία επιτρέπει ταχύτερη διολίσθηση της λίρας, προκειμένου να αποτρέψει μια εντονότερη υποχώρησή της μακροπρόθεσμα, δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, σε συναντήσεις με επενδυτές στην Μπανγκόκ, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν άμεση γνώση των συζητήσεων, όπως μεταδίδει το διεθνές οικονομικό πρακτορείο Bloomberg.

Εξηγώντας γιατί η προσαρμογή γίνεται τώρα, ο Καραχάν ανέφερε ότι η επίδραση της υποτίμησης του νομίσματος στον πληθωρισμό έχει περιοριστεί, καθώς έχει εξασθενήσει και η οικονομική δραστηριότητα.

Οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, επειδή αναφέρονταν στο περιεχόμενο συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών. Ο Καραχάν βρίσκεται στην Μπανγκόκ για τις ετήσιες συνόδους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η κεντρική τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει σε ερώτηση του Bloomberg.

Στις συναντήσεις, ο Καραχάν υπογράμμισε τη σημασία ενός βιώσιμου πλαισίου συναλλαγματικής πολιτικής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Επισήμανε ότι η θητεία του ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2028 και δήλωσε ότι θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο ο διάδοχός του να θεωρήσει αναγκαία μια υποτίμηση που θα εξανέμιζε όλη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Ο διοικητής ανέφερε επίσης ότι οι προσαρμογές στον ρυθμό διολίσθησης πρέπει να διασφαλίζουν πως οι αποδόσεις σε λίρες παραμένουν ελκυστικές για τους εγχώριους αποταμιευτές και τα νοικοκυριά.

Επιταχύνεται η πτώση της λίρας

Οι μηνιαίες απώλειες της λίρας έχουν αυξηθεί από τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Υπό τον Καραχάν, η κεντρική τράπεζα ελέγχει αυστηρά τη σταδιακή υποχώρηση της λίρας, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού που στηρίζεται στην «πραγματική» ανατίμηση του νομίσματος. Αυτό σημαίνει ότι η μηνιαία ποσοστιαία πτώση της λίρας διατηρείται χαμηλότερα από τον μηνιαίο πληθωρισμό.

Ο συνδυασμός μιας προβλέψιμης πορείας της ισοτιμίας και υψηλών επιτοκίων έχει προσελκύσει στην Τουρκία ξένες επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω του λεγόμενου «carry trade». Πρόκειται για στρατηγική κατά την οποία οι επενδυτές δανείζονται με χαμηλό κόστος σε ένα νόμισμα και τοποθετούν τα κεφάλαια σε άλλο, που προσφέρει υψηλότερα επιτόκια.

Η Τουρκία έχει ένα από τα υψηλότερα βασικά επιτόκια στον κόσμο, με το επιτόκιο των πράξεων επαναγοράς διάρκειας μίας εβδομάδας στο 37%.

Τον Σεπτέμβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε κάτω από το 30% για πρώτη φορά σε σχεδόν πέντε χρόνια. Ορισμένοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής θα μειώσει το επιτόκιο κατά τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, υπό την προεδρία του Καραχάν.

Χορηγήθηκε άδεια για τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος του πρώην προέδρου του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς, Ιμπραήμ Ομέρ Γκιουνούλ

Ο υπουργός Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ, έδωσε άδεια να διερευνηθεί ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς (SPK), Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ, μετά από προκαταρκτική έρευνα που ζήτησε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

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