Νέα τουρκική πρόκληση: «Πράσινο πλυντήριο» από τον Ερντογάν - Κάλεσε το ψευδοκράτος στην COP-31

Αφού απέτυχε το σχέδιο αποκλεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Άγκυρα επιχειρεί αναβάθμιση του ψευδοκράτους – Τι έγραψε στα social media ο Τουρκοκύπριος ηγέτης

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νέα τουρκική πρόκληση: «Πράσινο πλυντήριο» από τον Ερντογάν - Κάλεσε το ψευδοκράτος στην COP-31
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  • Ο Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τον ηγέτη του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχιουρμάν στη Σύνοδο COP 31 για το κλίμα, παράλληλα με την πρόσκληση στον Πρόδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.
  • Η απόπειρα της Άγκυρας να αποκλείσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη απέτυχε λόγω διπλωματικής κινητοποίησης της Λευκωσίας.
  • Η πρόσκληση προς τον Τουφάν Ερχιουρμάν στοχεύει στην πολιτική και διεθνή αναβάθμιση του ψευδοκράτους.
  • Η Λευκωσία παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Τουρκίας για να αποτραπούν παραβιάσεις του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών.
  • Ο Τουφάν Ερχιουρμάν επιβεβαίωσε δημόσια την πρόσκλησή του και δήλωσε ότι προωθεί τη διπλωματία και τον διάλογο.
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Σε ένα πρωτοφανές διπλωματικό σκηνικό και παιχνίδι εντυπώσεων εξελίσσεται η Σύνοδος για το Κλίμα COP 31, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αττάλεια.

Ο όρος greenwashing συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει τακτικές εταιρειών οι οποίες ενώ επιβαρύνουν το περιβάλλον, προσφέρουν κάποια χρήματα ή χορηγία σε περιβαλλοντικές οργανώσεις για ανόρθωση του προφίλ τους.

Ο Ταγίπ Ερντογάν όμως το πήγε ένα βήμα παραπέρα, κάνοντας greenwashing στην εισβολή και κατοχή της Κύπρου, καλώντας στην διάσκεψη για το κλίμα - που γίνεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ - τον ηγέτη του ψευδοκράτους.

Recep Tayyip Erdogan

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απέστειλε πρόσκληση στον ηγέτη του ψευδοκράτους, Τουφάν Ερχιουρμάν, προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο, όπου είναι ήδη επιβεβαιωμένη και η παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Αρχικός στόχος του Ερντογάν ήταν να αφήσει εκτός λίστας προσκεκλημένων τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ωστόσο, η έντονη και μεθοδική διπλωματική κινητοποίηση της Λευκωσίας το προηγούμενο ανέτρεψε πλήρως τους σχεδιασμούς της Άγκυρας, εξασφαλίζοντας επίσημη πρόσκληση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Μπροστά σε αυτό το δεδομένο, ο Τούρκος Πρόεδρος έσπευσε να δημιουργήσει «αντίβαρο» και να επιβάλει τεχνητή εξίσωση του ψευδοκράτους με την Κυπριακή Δημοκρατία, προσκαλώντας τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σε μια προφανή προσπάθεια πολιτικής και διεθνούς αναβάθμισης της παράνομης οντότητας των Κατεχομένων.

Τι δήλωσε ο Τουφάν Ερχιουρμάν

Την πρόσκληση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Τουφάν Ερχιουρμάν μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας πως προχωρά σε διευκρινίσεις λόγω ερωτημάτων από δημοσιογράφους.

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Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Επειδή υπήρξαν ερωτήματα από φίλους εκπροσώπους του Τύπου, θέλησα να ξεκαθαρίσω το ζήτημα: Με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής COP 31 που θα διοργανωθεί στην Αττάλεια τον Νοέμβριο, λάβαμε πρόσκληση στις 14 Ιουλίου από τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα βρισκόμαστε στην Αττάλεια στις σχετικές ημερομηνίες. Απ’ ό,τι πληροφορηθήκαμε από τον Τύπο, και ο κ. Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι θα είναι εκεί, ως είθισται. Όπως λέμε πάντα, η διπλωματία και ο διάλογος είναι πάντοτε καλά».

Στο «μικροσκόπιο» της Λευκωσίας οι προκλήσεις πρωτοκόλλου

Η ταυτόχρονη παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ηγέτη της αποσχιστικής οντότητας επί τουρκικού εδάφους δημιουργεί ένα εξαιρετικά λεπτό και ευαίσθητο πεδίο.

Η Λευκωσία παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Άγκυρας, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε απόπειρα εκτροπής του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών ή προσπάθεια να παρουσιαστεί το ψευδοκράτος ως ισότιμος συνομιλητής σε μια διεθνή σύνοδο κορυφής.

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