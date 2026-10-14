Τουρκία: Έφοδος της Αστυνομίας σε τηλεοπτικό κανάλι - Διέκοψε το ζωντανό πρόγραμμα

Snapshot Η Αστυνομία της Τουρκίας εισέβαλε στα στούντιο του τηλεοπτικού καναλιού Halk TV και διέκοψε το ζωντανό πρόγραμμα.

Η έφοδος αιτιολογήθηκε από τις αρχές με φερόμενες οικονομικές παρατυπίες.

Το Halk TV είναι από τα λίγα μεγάλα κανάλια της Τουρκίας που επικρίνουν ανοιχτά την κυβέρνηση Ερντογάν.

Διορίστηκε επιτροπή διαχείρισης και απαγορεύτηκε η είσοδος των εργαζομένων στο κτίριο.

Η ενέργεια αυτή εγείρει ανησυχίες για την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία. Snapshot powered by AI

Η καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας από τον Ερντογάν συνεχίζεται με τις δυνάμεις ασφαλείας να σπεύδουν να φιμώσουν τους αντιφρονούντες κι όποιον δεν τάσσεται με το κυβερνητικό δόγμα.

Όπως μεταδίδουν γειτονικά μέσα, η Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα στούντιο του Halk TV, ενός από τα λίγα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας που επικρίνουν ανοιχτά την κυβέρνηση Ερντογάν, και διέκοψε τις εκπομπές, επικαλούμενη φερόμενες οικονομικές παρατυπίες.

Η έφοδος εγείρει νέες ανησυχίες για την ελευθερία του Τύπου υπό την κυβέρνηση Ερντογάν.

«Διορίστηκε επιτροπή διαχείρισης, η μετάδοση σταμάτησε! Οι εργαζόμενοι της Halk TV δεν μπορούν να εισέλθουν στο κτίριο» έγραψαν οι υπεύθυνοι του καναλιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ άλλα βίντεο δείχνουν την ώρα που έχουν εισβάλλει οι αστυνομικοί και μετέπειτα το σκηνικό έξω από το κτίριο, όπου βρίσκονται οι εργαζόμενοι, στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος.