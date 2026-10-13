Τουρκία: Οργή της αντιπολίτευσης για τον Τομ Μπάρακ - «Διπλωματική ντροπή»

Snapshot Η τουρκική αντιπολίτευση επικρίνει τον Αμερικανό πρέσβη Τομ Μπάρακ για τις συναντήσεις του με υπουργούς Εξωτερικών άλλων χωρών στην Κωνσταντινούπολη και τη διαμονή του εκτός Άγκυρας.

Ο Ναμίκ Ταν κατηγορεί τον πρέσβη ότι υπερβαίνει τον θεσμικό του ρόλο και ζητά από την τουρκική κυβέρνηση να απαιτήσει εξηγήσεις.

Ο Ταν υποστηρίζει ότι ο πρέσβης δίνει προτεραιότητα στην περιφερειακή πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ αντί των καθηκόντων του στην Τουρκία.

Η κριτική επεκτείνεται και σε άλλους Αμερικανούς πρέσβεις, που κατηγορούνται για αγνόηση των διπλωματικών κανόνων και πρωτοκόλλου.

Η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «διπλωματική ντροπή» χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της Τουρκίας. Snapshot powered by AI

Στο στόχαστρο της τουρκικής αντιπολίτευσης βρίσκεται ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, τόσο για τις συναντήσεις του με υπουργούς Εξωτερικών άλλων χωρών στην Κωνσταντινούπολη, όσο και για την επιλογή του να διαμένει εκτός 'Αγκυρας. Ο Ναμίκ Ταν, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Γενί Παρτί, κατηγορεί τον Αμερικανό διπλωμάτη ότι υπερβαίνει τον θεσμικό του ρόλο και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις, όπως αναφέρεται σε τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ο Ταν αμφισβήτησε τις προτεραιότητες του Αμερικανού πρέσβη, υποστηρίζοντας ότι ασχολείται περισσότερο με την περιφερειακή πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ παρά με τα καθήκοντά του στην 'Αγκυρα.

«Θα καλέσετε στο υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν διαμένει στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, δίνει προτεραιότητα στην οργάνωση των σχέσεων του Τραμπ με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής αντί των καθηκόντων της πρεσβείας του, επιλέγει κατά το δοκούν το ιδανικό καθεστώς για την Τουρκία και τώρα δεν διστάζει να υποδέχεται υπουργούς Εξωτερικών άλλων κρατών στο δικό μας έδαφος;»

Μιλώντας στην εφημερίδα της αντιπολίτευσης Τζουμχουριέτ, ο Ταν επέκτεινε την κριτική του και σε άλλους Αμερικανούς πρέσβεις.

«Μας αναγκάζουν να ανεχόμαστε μια διπλωματική ντροπή χωρίς προηγούμενο στην ιστορία μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διορίζει πρέσβεις σε πολλές χώρες με τις οποίες διατηρεί στενές σχέσεις, ανθρώπους που αγνοούν τους κανόνες, το πρωτόκολλο και τη διπλωματική αβροφροσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ

Διαβάστε επίσης