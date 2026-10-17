Προβάδισμα των Δημοκρατικών στη συγκέντρωση χρημάτων ενόψει ενδιάμεσων εκλογών

Υπεροχή στα ταμεία σε κρίσιμες πολιτείες για το Κογκρέσο, παρά την εισροή ρεκόρ 276 εκατ. δολαρίων από τον Ίλον Μασκ.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Προβάδισμα των Δημοκρατικών στη συγκέντρωση χρημάτων ενόψει ενδιάμεσων εκλογών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Δημοκρατικοί έχουν σημαντικό οικονομικό προβάδισμα έναντι των Ρεπουμπλικάνων σε κρίσιμες πολιτείες για το Κογκρέσο.
  • Σε έξι πολιτείες-κλειδιά, οι Δημοκρατικοί συγκέντρωσαν από τριπλάσια έως εξαπλάσια ποσά από τους Ρεπουμπλικάνους μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.
  • Τουλάχιστον 47 απερχόμενοι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές έχουν λιγότερα έσοδα από τους Δημοκρατικούς διεκδικητές τους, ενώ το αντίθετο ισχύει μόνο για 6 Δημοκρατικούς.
  • Ο Ίλον Μασκ είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής στις ενδιάμεσες εκλογές, με εισροή 276 εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ των Ρεπουμπλικάνων.
  • Παρά το οικονομικό προβάδισμα των Δημοκρατικών, οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν σημαντικά χρηματικά αποθέματα σε κρίσιμες περιφέρειες.
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Σημαντικό οικονομικό προβάδισμα έναντι των Ρεπουμπλικάνων αντιπάλων τους καταγράφουν οι Δημοκρατικοί στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC). Παρά το γεγονός ότι ο Ίλον Μασκ διοχέτευσε τεράστια ποσά για να στηρίξει το κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ, η διαφορά υπέρ των Δημοκρατικών παραμένει σε πολλές κρίσιμες αναμετρήσεις.

Η προθεσμία υποβολής των οικονομικών εκθέσεων του τρίτου τριμήνου από υποψηφίους και επιτροπές πολιτικής δράσης (PAC) έληξε το βράδυ της Πέμπτης. Ανάλυση του Punchbowl News δείχνει ότι σε έξι πολιτείες καθοριστικές για τον έλεγχο της Γερουσίας - Οχάιο, Μέιν, Μίσιγκαν, Αϊόβα, Τέξας και Αλάσκα- οι Δημοκρατικοί συγκέντρωσαν από τριπλάσια έως και εξαπλάσια ποσά σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Χαρακτηριστική είναι η αναμέτρηση στο Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλάρικο εξασφάλισε 64 εκατομμύρια δολάρια έναντι μόλις 10,2 εκατομμυρίων του Ρεπουμπλικάνου Κεν Πάξτον.

Παρόμοιο σκηνικό διαμορφώνεται και σε κρίσιμες μονομαχίες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Τουλάχιστον 47 απερχόμενοι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές είδαν τα έσοδά τους να υπολείπονται εκείνων των Δημοκρατικών διεκδικητών.

Αντίθετα, η ίδια υστέρηση καταγράφηκε σε μόλις 6 απερχόμενους Δημοκρατικούς βουλευτές.

Από την άλλη πλευρά, οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν το ισχυρό πλεονέκτημα της άμεσης στήριξης από τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη. Ο επικεφαλής των Tesla, SpaceX και πλατφόρμας X διοχέτευσε τουλάχιστον 276 εκατομμύρια δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο μεμονωμένο δωρητή αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Παράλληλα, το κόμμα του Τραμπ διατηρεί αξιοσημείωτα χρηματικά αποθέματα σε πολλές περιφέρειες-κλειδιά, υπενθυμίζοντας ότι το ύψος των δαπανών παραμένει μόνο μία από τις παραμέτρους και δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα στην κάλπη.

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