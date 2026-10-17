Ζακαράι: «Η αναπληρώτρια δασκάλα που αδυνατεί να ελέγξει την τάξη» -Το χτύπημα στον ώμο και η έξοδος

Snapshot Η Κέιτι Ζακαράι απομακρύνθηκε από τη θέση εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου μετά από μόλις πέντε ημέρες στην εργασία της.

Κατά την πρώτη της εμφάνιση στην αίθουσα ενημέρωσης, δυσκολεύτηκε να διαβάσει τις δηλώσεις της και δέχτηκε περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων.

Ο πρόεδρος Τραμπ της πρότεινε να επανεξετάσει αν θέλει να παραμείνει στη θέση, εκφράζοντας αμφιβολίες για την απόδοσή της.

Η Ζακαράι βρισκόταν υπό μεγάλη πίεση, λειτουργώντας χωρίς ύπνο και με υπερβολική καφεΐνη, ενώ δέχτηκε κριτική και από τα μέσα ενημέρωσης και μέλη της κυβέρνησης.

Πρώην αξιωματούχος περιέγραψε την απόδοσή της ως ανίκανη να ελέγξει την κατάσταση, ενώ η επικοινωνιακή ομάδα ανέφερε καθυστερήσεις και δυσκολίες στην οργάνωση. Snapshot powered by AI

Η απερχόμενη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιτ Ζακαράι βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας το πρωί της Τρίτης, όταν εμφανίστηκε στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου. Διάβασε με δυσκολία τις προετοιμασμένες δηλώσεις της και αρνήθηκε να δεχθεί περισσότερες από τρεις ερωτήσεις.

Την Παρασκευή απομακρύνθηκε από τη θέση της, μόλις πέντε ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, βρισκόταν στο νέο της γραφείο στη Δυτική Πτέρυγα, παραχωρώντας συνέντευξη σε δημοσιογράφο της Wall Street Journal.

Ο Τζέισον Μίλερ, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διέκοψε τη συνέντευξη. Τη χτύπησε ελαφρά στον ώμο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, και της είπε:

«Ο Τζέι Ντι θέλει να μιλήσουμε για λίγο».

Η Ζακαράι ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από τη συνέντευξη. Δεν επέστρεψε ποτέ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου, πριν αναχωρήσει για την Κοινή Βάση Άντριους.

Όταν του ζητήθηκε να αξιολογήσει την απόδοσή της, είπε:

«Λοιπόν, τα μέσα ενημέρωσης έχουν φερθεί πολύ άσχημα στην Κέιτι».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε συζήτηση που είχε μαζί της νωρίτερα την ίδια ημέρα, κατά την οποία της πρότεινε να επανεξετάσει αν ήθελε να παραμείνει στη θέση.

«Της είπα: "Είναι αυτή η δουλειά για σένα, Κέιτι; Γιατί, ειλικρινά, δεν χρειάζεται να περνάς όλο αυτό"», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς αν εξακολουθούσε να την εμπιστεύεται, ο πρόεδρος απάντησε:

«Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα την αφήσω να πάρει εκείνη την απόφαση».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι της είχε πει:

«Θα πρέπει να το ξανασκεφτείς, γιατί δεν θέλεις να περνάς αυτή τη δοκιμασία».

Παράλληλα, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι της φέρονταν «με κακεντρέχεια» από την πρώτη εμφάνισή της στην αίθουσα Τύπου.

Πριν γίνει γνωστή η αποπομπή της, η Ζακαράι είχε δηλώσει στη Wall Street Journal ότι «δεν γίνονται αλλαγές στο προσωπικό».

Πρόσθεσε ότι διατηρούσε «ενωμένη» την επικοινωνιακή ομάδα του Λευκού Οίκου και προέβαλε τη στενή σχέση της με τον πρόεδρο.

Παρά τη βεβαιότητα που εξέπεμπε, παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στα όρια της εξάντλησης. Όπως είπε στον δημοσιογράφο, λειτουργούσε «χωρίς ύπνο, με την αδρεναλίνη στα ύψη, πιθανότατα με υπερβολική καφεΐνη και χωρίς φαγητό».

Η ολιγοήμερη θητεία της εξελίχθηκε σε μια σύντομη και σκληρή δοκιμασία. Η προβληματική πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων, η οποία διήρκεσε περίπου 14 λεπτά, προκάλεσε εκτεταμένο χλευασμό στο διαδίκτυο. Ακόμη και παρουσιαστές του Fox News αμφισβήτησαν την απόδοσή της.

Η επιλογή της για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου αποτέλεσε έκπληξη. Το βιογραφικό της περιλάμβανε έξι εβδομάδες στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, εμφανίσεις σε συντηρητικά μέσα ενημέρωσης και μια νομική σταδιοδρομία που βρέθηκε στο μικροσκόπιο.

Είχε στη διάθεσή της μόλις 24 ώρες για να προετοιμαστεί για την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να πω “όχι”, επειδή θέλω να λειτουργώ ομαδικά», δήλωσε στη Wall Street Journal. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν κατηγορούσε τον Λευκό Οίκο πως την έριξε βιαστικά στη μάχη.

Πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ την περιέγραψε ως «αναπληρώτρια δασκάλα που αδυνατεί να ελέγξει την τάξη», σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Μέλη της επικοινωνιακής ομάδας του Λευκού Οίκου δήλωσαν στην εφημερίδα ότι την Παρασκευή έφθασε καθυστερημένη σε σύσκεψη και στάθηκε στο πίσω μέρος της αίθουσας.

Όταν της ζητήθηκε να απευθυνθεί στην ομάδα της, είπε ότι ήταν ενθουσιασμένη που εργαζόταν στον Λευκό Οίκο και ανυπομονούσε να γνωρίσει τους πάντες.

Η Daily Mail επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο, ζητώντας σχόλιο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

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