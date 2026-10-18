Καναδάς: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε στρατιωτική βάση - «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες»

Τέσσερις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση στην Αλμπέρτα, ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Χαρακτήρισε το συμβάν μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχουν πλήξει τις καναδικές ένοπλες δυνάμεις εν καιρώ ειρήνης στο εσωτερικό της χώρας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι έσπρωχναν τις φλόγες πέρα από τα όρια της βάσης Γουέινραϊτ και προς τη γύρω αγροτική περιοχή.

Ο καναδικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας, διευκρινίζοντας ότι τα αίτια της πυρκαγιάς παρέμεναν υπό διερεύνηση.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων είχαν ενημερωθεί και ότι η κατάσταση εξακολουθούσε να εξελίσσεται. Ανακοίνωσε επίσης ότι οι σημαίες στα ομοσπονδιακά κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα θα κυματίζουν μεσίστιες, σε ένδειξη πένθους.

Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών δεν ήταν άμεσα γνωστός.

Η Κάθι Κιν, υποψήφια δήμαρχος στο Οντάριο, γνωστοποίησε ότι ο μεγαλύτερος γιος της ήταν μεταξύ των στρατιωτικών που τραυματίστηκαν και νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ως μητέρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκομαι κοντά στον γιο μου και στην οικογένειά μου», έγραψε στο Facebook, αναφέροντας ότι ταξίδευε προς την Αλμπέρτα.

Νοσοκομεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Γιατρός σε νοσοκομείο του Έντμοντον, περίπου 180 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της βάσης, δήλωσε στη δημόσια καναδική ραδιοτηλεόραση ότι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία σε όλη την πόλη, καθώς οι υγειονομικές μονάδες κοντά στη βάση είχαν «υπερβεί πλήρως τις δυνατότητές τους».

«Ένας τέτοιος αριθμός ασθενών θα ξεπερνούσε τις δυνατότητες της πόλης του Έντμοντον», δήλωσε στο CBC News ο δρ Γουόρεν Θερσκ, γιατρός στα επείγοντα του νοσοκομείου Royal Alexandra.

«Είναι περισσότεροι ασθενείς απ’ όσους θα ήθελε οποιοσδήποτε από εμάς να μετρήσει αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για καταστροφή. Είναι μια καταστροφή που συμβαίνει μία φορά στα 15 έως 25 χρόνια».

Ο οργανισμός Acute Care Alberta ανακοίνωσε ότι αρκετά νοσοκομεία της επαρχίας ενεργοποίησαν τον «Κωδικό Πορτοκαλί», που χρησιμοποιείται όταν πολλοί βαριά τραυματισμένοι ασθενείς χρειάζονται συντονισμένη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας δέχθηκαν τόσο μεγάλη πίεση, ώστε ελάχιστα ασθενοφόρα παρέμεναν διαθέσιμα στην περιοχή του Έντμοντον. Συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν, εφόσον ήταν δυνατόν, το τμήμα επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλμπέρτα.

Ο δήμαρχος του Γουέινραϊτ, Μπρους Πιου, δήλωσε ότι το μικρό νοσοκομείο της πόλης δεν είχε σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει περιστατικά με μαζικές απώλειες, εξήρε όμως την ανταπόκριση του τοπικού υγειονομικού προσωπικού. Όπως ανέφερε, ελικόπτερα και αεροσκάφη μετέφεραν τραυματίες σε άλλες μονάδες.

Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα βρίσκονταν αργά το Σάββατο μέσα και γύρω από το κέντρο υγείας του Γουέινραϊτ, ενώ διασώστες και στρατιωτικοί κινούνταν εσπευσμένα στον χώρο. Ένας τραυματίας εθεάθη να μεταφέρεται σε ασθενοφόρο.

Η πόλη Γουέινραϊτ, κοντά στη βάση, έχει περίπου 7.000 κατοίκους.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Ο υπουργός Άμυνας, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, δήλωσε ότι στην έρευνα συμμετέχει η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «σε πλήρη εξέλιξη και εξαιρετικά ευαίσθητη».

Όπως ανέφερε, οι αρχές προσπαθούσαν ακόμη να εξακριβώσουν τι συνέβη και αναμενόταν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Την Κυριακή ανακοίνωσε ότι μετέβαινε στο Έντμοντον για να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις. Πρόσθεσε ότι ο στρατός συνεργαζόταν στενά με την κυβέρνηση της Αλμπέρτα και τις τοπικές αρχές.

Σε ανακοίνωση αργά το Σάββατο, οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις είχαν διευκρινίσει ότι δεν θα δημοσιοποιούσαν αριθμό θυμάτων πριν ενημερωθούν οι συγγενείς τους.

«Η πλήρης έκταση των επιπτώσεων εξακολουθεί να αξιολογείται», ανέφεραν.

Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αστυνομικοί κλήθηκαν λίγο μετά τις 16:00 του Σαββάτου, έπειτα από αναφορές για φωτιά σε χώρο εκπαίδευσης της βάσης.

Οι πυροσβέστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Μεγάλες περιοχές της Αλμπέρτα επλήγησαν στη διάρκεια της ημέρας από ανεμοθύελλα, με ριπές που έφθαναν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οι άνεμοι έριξαν δέντρα, παρέσυραν πινακίδες και έκαναν κάδους απορριμμάτων να κυλούν στους δρόμους.

Μέχρι τις 23:00, η δημοτική περιφέρεια του Γουέινραϊτ ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι η εξάπλωση της φωτιάς είχε ανακοπεί και ότι περιουσίες και κρίσιμες υποδομές προστατεύονταν. Δεν εκδόθηκε εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους.

Ο ΜακΓκίντι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Οτάβα, επιβεβαίωσε την ύπαρξη θυμάτων, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ παρόμοιο περιστατικό στη σύντομη θητεία μου ως υπουργού, αλλά ούτε και στο πρόσφατο παρελθόν», δήλωσε.

«Θα έχουμε περισσότερα να πούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες», πρόσθεσε. «Πρόκειται για μια κατάσταση σε εξέλιξη και ευαίσθητη, η οποία σύντομα θα αποτελέσει αντικείμενο μιας επίσης ευαίσθητης έρευνας».

Προσφορές βοήθειας προς την Αλμπέρτα

Ο πρωθυπουργός της γειτονικής επαρχίας Σασκάτσουαν, Σκοτ Μόου, ανακοίνωσε ότι αποστέλλεται βοήθεια στην Αλμπέρτα, χωρίς να διευκρινίσει ποια μέσα κινητοποιούνται.

Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «μεγάλη και τραγική», επισημαίνοντας ότι πλήττει πολλούς στρατιωτικούς.

Η βάση Γουέινραϊτ είναι μία από τις πλέον δραστήριες στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκπαίδευσης στον Καναδά, όπου στρατιώτες προετοιμάζονται για πολεμικές επιχειρήσεις.

Στη βάση εδρεύουν το Καναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ελιγμών, το οποίο πραγματοποιεί ρεαλιστικές ασκήσεις πεδίου μάχης, και το Κέντρο Εκπαίδευσης της 3ης Καναδικής Μεραρχίας.

Ο επικεφαλής της συντηρητικής αντιπολίτευσης, Πιερ Πουαλιέβρ, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Κάρνεϊ και τον υπουργό Άμυνας, προκειμένου να προσφέρει στήριξη στους πληγέντες.

«Προσευχηθείτε όλοι για το Γουέινραϊτ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάλεσε τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες έκτακτης ανάγκης και να κρατούν τους δρόμους ελεύθερους για τα σωστικά συνεργεία.

Η πυρκαγιά προκάλεσε επίσης προβλήματα στην πρόωρη ψηφοφορία ενόψει του δημοψηφίσματος της Δευτέρας για το εάν η Αλμπέρτα θα πρέπει να ξεκινήσει διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανεξαρτησία της από τον Καναδά.

Η εκλογική αρχή της Αλμπέρτα ανακοίνωσε ότι δύο εκλογικά κέντρα, στο Λόιντμινστερ και στο Βέρμιλιον, έκλεισαν νωρίτερα το Σάββατο και ότι τα ψηφοδέλτια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.

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