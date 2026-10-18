Καναδάς: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε στρατιωτική βάση - «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες»

Ο Μαρκ Κάρνεϊ έκανε λόγο για μία από τις χειρότερες τραγωδίες των καναδικών ενόπλων δυνάμεων εν καιρώ ειρήνης στο έδαφος της χώρας.

Δημήτρης Μάνωλης

Καναδάς: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε στρατιωτική βάση - «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες»
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση στην Αλμπέρτα, ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Χαρακτήρισε το συμβάν μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχουν πλήξει τις καναδικές ένοπλες δυνάμεις εν καιρώ ειρήνης στο εσωτερικό της χώρας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι έσπρωχναν τις φλόγες πέρα από τα όρια της βάσης Γουέινραϊτ και προς τη γύρω αγροτική περιοχή.

Ο καναδικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας, διευκρινίζοντας ότι τα αίτια της πυρκαγιάς παρέμεναν υπό διερεύνηση.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων είχαν ενημερωθεί και ότι η κατάσταση εξακολουθούσε να εξελίσσεται. Ανακοίνωσε επίσης ότι οι σημαίες στα ομοσπονδιακά κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα θα κυματίζουν μεσίστιες, σε ένδειξη πένθους.

Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών δεν ήταν άμεσα γνωστός.

Η Κάθι Κιν, υποψήφια δήμαρχος στο Οντάριο, γνωστοποίησε ότι ο μεγαλύτερος γιος της ήταν μεταξύ των στρατιωτικών που τραυματίστηκαν και νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ως μητέρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκομαι κοντά στον γιο μου και στην οικογένειά μου», έγραψε στο Facebook, αναφέροντας ότι ταξίδευε προς την Αλμπέρτα.

Νοσοκομεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Γιατρός σε νοσοκομείο του Έντμοντον, περίπου 180 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της βάσης, δήλωσε στη δημόσια καναδική ραδιοτηλεόραση ότι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία σε όλη την πόλη, καθώς οι υγειονομικές μονάδες κοντά στη βάση είχαν «υπερβεί πλήρως τις δυνατότητές τους».

«Ένας τέτοιος αριθμός ασθενών θα ξεπερνούσε τις δυνατότητες της πόλης του Έντμοντον», δήλωσε στο CBC News ο δρ Γουόρεν Θερσκ, γιατρός στα επείγοντα του νοσοκομείου Royal Alexandra.

«Είναι περισσότεροι ασθενείς απ’ όσους θα ήθελε οποιοσδήποτε από εμάς να μετρήσει αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για καταστροφή. Είναι μια καταστροφή που συμβαίνει μία φορά στα 15 έως 25 χρόνια».

Ο οργανισμός Acute Care Alberta ανακοίνωσε ότι αρκετά νοσοκομεία της επαρχίας ενεργοποίησαν τον «Κωδικό Πορτοκαλί», που χρησιμοποιείται όταν πολλοί βαριά τραυματισμένοι ασθενείς χρειάζονται συντονισμένη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας δέχθηκαν τόσο μεγάλη πίεση, ώστε ελάχιστα ασθενοφόρα παρέμεναν διαθέσιμα στην περιοχή του Έντμοντον. Συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν, εφόσον ήταν δυνατόν, το τμήμα επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλμπέρτα.

Ο δήμαρχος του Γουέινραϊτ, Μπρους Πιου, δήλωσε ότι το μικρό νοσοκομείο της πόλης δεν είχε σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει περιστατικά με μαζικές απώλειες, εξήρε όμως την ανταπόκριση του τοπικού υγειονομικού προσωπικού. Όπως ανέφερε, ελικόπτερα και αεροσκάφη μετέφεραν τραυματίες σε άλλες μονάδες.

Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα βρίσκονταν αργά το Σάββατο μέσα και γύρω από το κέντρο υγείας του Γουέινραϊτ, ενώ διασώστες και στρατιωτικοί κινούνταν εσπευσμένα στον χώρο. Ένας τραυματίας εθεάθη να μεταφέρεται σε ασθενοφόρο.

Η πόλη Γουέινραϊτ, κοντά στη βάση, έχει περίπου 7.000 κατοίκους.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Ο υπουργός Άμυνας, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, δήλωσε ότι στην έρευνα συμμετέχει η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «σε πλήρη εξέλιξη και εξαιρετικά ευαίσθητη».

Όπως ανέφερε, οι αρχές προσπαθούσαν ακόμη να εξακριβώσουν τι συνέβη και αναμενόταν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Την Κυριακή ανακοίνωσε ότι μετέβαινε στο Έντμοντον για να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις. Πρόσθεσε ότι ο στρατός συνεργαζόταν στενά με την κυβέρνηση της Αλμπέρτα και τις τοπικές αρχές.

Σε ανακοίνωση αργά το Σάββατο, οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις είχαν διευκρινίσει ότι δεν θα δημοσιοποιούσαν αριθμό θυμάτων πριν ενημερωθούν οι συγγενείς τους.

«Η πλήρης έκταση των επιπτώσεων εξακολουθεί να αξιολογείται», ανέφεραν.

Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αστυνομικοί κλήθηκαν λίγο μετά τις 16:00 του Σαββάτου, έπειτα από αναφορές για φωτιά σε χώρο εκπαίδευσης της βάσης.

Οι πυροσβέστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Μεγάλες περιοχές της Αλμπέρτα επλήγησαν στη διάρκεια της ημέρας από ανεμοθύελλα, με ριπές που έφθαναν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οι άνεμοι έριξαν δέντρα, παρέσυραν πινακίδες και έκαναν κάδους απορριμμάτων να κυλούν στους δρόμους.

Μέχρι τις 23:00, η δημοτική περιφέρεια του Γουέινραϊτ ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι η εξάπλωση της φωτιάς είχε ανακοπεί και ότι περιουσίες και κρίσιμες υποδομές προστατεύονταν. Δεν εκδόθηκε εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους.

Ο ΜακΓκίντι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Οτάβα, επιβεβαίωσε την ύπαρξη θυμάτων, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ παρόμοιο περιστατικό στη σύντομη θητεία μου ως υπουργού, αλλά ούτε και στο πρόσφατο παρελθόν», δήλωσε.

«Θα έχουμε περισσότερα να πούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες», πρόσθεσε. «Πρόκειται για μια κατάσταση σε εξέλιξη και ευαίσθητη, η οποία σύντομα θα αποτελέσει αντικείμενο μιας επίσης ευαίσθητης έρευνας».

Προσφορές βοήθειας προς την Αλμπέρτα

Ο πρωθυπουργός της γειτονικής επαρχίας Σασκάτσουαν, Σκοτ Μόου, ανακοίνωσε ότι αποστέλλεται βοήθεια στην Αλμπέρτα, χωρίς να διευκρινίσει ποια μέσα κινητοποιούνται.

Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «μεγάλη και τραγική», επισημαίνοντας ότι πλήττει πολλούς στρατιωτικούς.

Η βάση Γουέινραϊτ είναι μία από τις πλέον δραστήριες στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκπαίδευσης στον Καναδά, όπου στρατιώτες προετοιμάζονται για πολεμικές επιχειρήσεις.

Στη βάση εδρεύουν το Καναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ελιγμών, το οποίο πραγματοποιεί ρεαλιστικές ασκήσεις πεδίου μάχης, και το Κέντρο Εκπαίδευσης της 3ης Καναδικής Μεραρχίας.

Ο επικεφαλής της συντηρητικής αντιπολίτευσης, Πιερ Πουαλιέβρ, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Κάρνεϊ και τον υπουργό Άμυνας, προκειμένου να προσφέρει στήριξη στους πληγέντες.

«Προσευχηθείτε όλοι για το Γουέινραϊτ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάλεσε τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες έκτακτης ανάγκης και να κρατούν τους δρόμους ελεύθερους για τα σωστικά συνεργεία.

Η πυρκαγιά προκάλεσε επίσης προβλήματα στην πρόωρη ψηφοφορία ενόψει του δημοψηφίσματος της Δευτέρας για το εάν η Αλμπέρτα θα πρέπει να ξεκινήσει διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανεξαρτησία της από τον Καναδά.

Η εκλογική αρχή της Αλμπέρτα ανακοίνωσε ότι δύο εκλογικά κέντρα, στο Λόιντμινστερ και στο Βέρμιλιον, έκλεισαν νωρίτερα το Σάββατο και ότι τα ψηφοδέλτια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Αγωνία για την τύχη 17χρονης - Φόβοι ότι κινδυνεύει η ζωή της

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης προς Κουφονικολάκου: Πριν «κουνήσετε το δάχτυλο» στους άλλους, να ρωτήσετε τον Τσίπρα

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε μητέρα με το βρέφος της μετά από εκτροπή οχήματος

20:10LIFESTYLE

Γρηγόρης Κορπίδης: «Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου» – Το αντίο στην αγαπημένη σκυλίτσα των social media που συγκίνησε χιλιάδες χρήστες

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Λεπέν: «Η χώρα είναι όμηρος της βίας και της ανικανότητας» - Σφοδρή επίθεση κατά του Μακρόν

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε στρατιωτική βάση - «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες»

19:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday 2026: Σε πόσες ημέρες έρχεται - Πότε ξεκινούν οι προσφορές

19:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3: Συγκλονιστικό φινάλε στη Νεάπολη με χατ τρικ Κουρμινόβσκι και ήρωα Σίγκουρντσον

19:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1: Έστησε πάρτι στο ΟΑΚΑ και «διέλυσε» τους Αρκάδες

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπένσετ απέφυγε να πει αν θεωρεί την Ουκρανία σύμμαχο των ΗΠΑ - Ζελένσκι: Ιστορικό λάθος η στήριξη σε Ρωσία

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Κίνδυνος έλλειψης κολοκύθας ενόψει Halloween - Η ξηρασία «χτύπησε» τις καλλιέργειες

19:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2: Πέρασε από το Αγρίνιο με γκολ Ρόκα και «ζωγραφιά» Τσικίνιο

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Νέα επεισόδια στο κέντρο της πόλης – Ζημιές σε καταστήματα και τουλάχιστον 50 προσαγωγές

19:08LIFESTYLE

Το αιχμηρό μήνυμα Κορομηλά για Μαζωνάκη: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση»

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το καμένο δημαρχείο της Λιμόζ ξυπνά μνήμες από την Παναγία των Παρισίων

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχετε μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα τη νύχτα; Τι μπορεί να συμβαίνει στον καρπό σας

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

18:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο: Μειώσεις φόρων, ενισχύσεις συνταξιούχων και μέτρα

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νέες συγκρούσεις στο Παρίσι - Λεηλασίες στη Μασσαλία - Πυρπολήθηκε το δημαρχείο της Λιμόζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

13:19LIFESTYLE

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Οι ηχηρές απουσίες από την τελετή στη Νίκαια και οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

19:08LIFESTYLE

Το αιχμηρό μήνυμα Κορομηλά για Μαζωνάκη: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση»

08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

14:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου: Νεκρός κομάντο της Πολεμικής Αεροπορίας μετά από πτώση από ύψος 52 μέτρων

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ιερέας σκοτώθηκε όταν ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω του την ώρα της λειτουργίας - Βίντεο

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: «Είμαστε σε σοκ, ήταν έμπειρος ο γιος μου», συγκλονίζει ο πατέρας του 41χρονου πιλότου - Ο μοιραίος δεξιός ελιγμός, τα 25 λεπτά πτήσης και τα αναπάντητα ερωτήματα

15:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρκάς: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα» - Το σκίτσο για τον «κατεστραμμένο» κόσμο των νέων

17:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια νύχτα στις Αχαρνές: Καταδίωξη με ΙΧ, επίθεση σε σπίτι και ζημιές στα κρατητήρια – 4 συλλήψεις

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Κατέρρευσε η Μαρία Μαζωνάκη έξω από την εκκλησία

16:05LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με τον Ρομέν Γαβρά - «Απόψε με την αγάπη μου»

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε μητέρα με το βρέφος της μετά από εκτροπή οχήματος

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μια ώρα πίσω

19:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday 2026: Σε πόσες ημέρες έρχεται - Πότε ξεκινούν οι προσφορές

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή - Συγγενείς και θαυμαστές τον τιμούν στη Νίκαια

19:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1: Έστησε πάρτι στο ΟΑΚΑ και «διέλυσε» τους Αρκάδες

17:05ΕΛΛΑΔΑ

«Οι σχέσεις που δημιουργούμε με τα ζώα δεν είναι απλώς φροντίδα - Είναι σύνδεση εμπιστοσύνης που κάνει την απώλειά τους αβάστακτη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ