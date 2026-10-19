ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον καλεί τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να είναι σε «αυξημένη επαγρύπνηση»

Snapshot Οι αμερικανικές πρεσβείες στη Μέση Ανατολή προειδοποιούν για αυξημένη επαγρύπνηση λόγω της περίπλοκης κατάστασης ασφαλείας.

Υπάρχει κίνδυνος επέκτασης των εχθροπραξιών πέρα από την περιοχή του Κόλπου, με στόχο αμερικανικά συμφέροντα από το Ιράν και τους συμμάχους του.

Οι φιλοϊρανοί Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν καθημερινά επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, κυρίως σε πετρελαϊκές υποδομές και αεροδρόμια.

Συνιστάται στους Αμερικανούς να είναι προσεκτικοί για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναερίου χώρου και διαταραχές στις μετακινήσεις. Snapshot powered by AI

Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλη τη Μέση Ανατολή κάλεσαν σήμερα τους Αμερικανούς πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στην "περίπλοκη" κατάσταση ασφαλείας και σε πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, σχεδόν οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου.

Το μήνυμα αυτό απηύθυναν οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των χωρών του Κόλπου, αλλά και στο Ιράν, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Οι Αμερικανοί "που βρίσκονται τώρα στη Μέση Ανατολή καλούνται να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση δεδομένου του περίπλοκου περιβάλλοντος ασφαλείας", γράφουν οι διάφορες πρεσβείες, επικαλούμενες τα πρόσφατα πλήγματα κατά της Σαουδικής Αραβίας από τους φιλοϊρανούς Χούθι της Υεμένης

"Οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν γρήγορα να επεκταθούν πέρα από αυτή την άμεση περιοχή", προειδοποιούν, προσθέτοντας ότι "το Ιράν και οι σύμμαχοί του θα μπορούσαν να βάλουν στόχο" αμερικανικά συμφέροντα.

Μετα τα ιρανικά αντίποινα την άνοιξη κατά των χωρών του Κόλπου, η βία στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας της επανάληψης των εχθροπραξιών μεταξύ των Χούθι και της κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζεται από το Ριάντ .

Οι φιλοϊρανοί μαχητές στοχοθετούν καθημερινά το σαουδαραβικό βασίλειο, κυρίως τις πετρελαϊκές υποδομές και τα αεροδρόμιά του.

"Συνιστάται να παραμένετε σε επαγρύπνηση για τυχόν ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο του εναερίου χώρου και διαταραχές στις μετακινήσεις", υπογραμμίζουν οι πρεσβείες.

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