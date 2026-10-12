Ηγετικό στέλεχος του PKK μιλά για περιφερειακό «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο»

Snapshot Ο Μουράτ Καραγιλάν, ηγετικό στέλεχος του PKK, χαρακτηρίζει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ως μέρος ενός περιφερειακού «Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου» μεταξύ καπιταλιστικών δυνάμεων για την παγκόσμια κυριαρχία.

Το PKK κινείται προς τον αφοπλισμό και την αποχώρηση από τις βάσεις στη βόρεια Ιράκ, περιλαμβανομένης της περιοχής Μετίνα.

Η οργάνωση προτείνει έναν «τρίτο δρόμο» με επίκεντρο τη δημοκρατία και καλεί την Τουρκία να εγκαταλείψει τις πολιτικές άρνησης και εξόντωσης των Κούρδων.

Η συνέντευξη δόθηκε μετά από 12 χρόνια αποχής του Καραγιλάν από τα μέσα ενημέρωσης εκτός του PKK και έρχεται σε κρίσιμη περίοδο για την ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνδέεται με τον ευρύτερο παγκόσμιο ανταγωνισμό, στον οποίο εμπλέκονται και οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, καθώς και περιφερειακοί παίκτες όπως το Ιράν, η Τουρκία και το Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Η Μέση Ανατολή αλλάζει και βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Παράλληλα, βρίσκεται εν μέσω ενός «Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε ο Μουράτ Καραγιλάν του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στις 12 Οκτωβρίου.

«Αυτός ο πόλεμος είναι, στην ουσία, ένας παγκόσμιος πόλεμος. Ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ωστόσο, τον μετατρέπουν σε περιφερειακό πόλεμο. Πόλεμο μεταξύ σιιτών και σουνιτών. Πόλεμο μεταξύ του Ιράν και των αραβικών κρατών του Κόλπου. Αυτό πηγάζει από ένα σχέδιο και μια νοοτροπία κυριαρχίας. Μια νοοτροπία που αφορά το πώς θα σχεδιαστεί η περιοχή, πώς θα ελεγχθεί και πώς θα κυβερνηθεί. Ένα τέτοιο σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε στον Καμάλ Τσομάνι του The Amargi.

Η συνέντευξη ρίχνει φως τόσο στο Κουρδικό όσο και στις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με τον ισραηλινό ιστότοπο Jerusalem Post. Έρχεται, μάλιστα, σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς το PKK κινείται προς την κατεύθυνση του αφοπλισμού

Ο Καμάλ Τσομάνι, υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας στη Γερμανία, δημοσίευσε μια σημαντική αποκλειστική συνέντευξη με τον Μουράτ Καραγιλάν, συνιδρυτή του PKK και σήμερα ένα από τα βασικά ηγετικά στελέχη του.

Η συνέντευξη δόθηκε στο Amargi, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως «ανεξάρτητη πλατφόρμα ειδήσεων και αναλύσεων για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική».

Ο Τσομάνι σημείωσε στην εισαγωγή της συνέντευξης, την οποία ανήρτησε στο X:

«Πέρασα δέκα ημέρες στα κεντρικά του PKK και σε σπηλιές, προτού τελικά καταφέρω να συναντήσω τον Μουράτ Καραγιλάν για αυτή την αποκλειστική συνέντευξη στο The Amargi».

Όπως πρόσθεσε, «ξεκινάμε από τους πολέμους που αναδιαμορφώνουν τη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια αναλύουμε την ειρηνευτική διαδικασία, κατά την οποία ο κ. Καραγιλάν καλεί με σαφήνεια το τουρκικό κράτος να εγκαταλείψει τις πολιτικές άρνησης και εξόντωσης και τους Κούρδους να εγκαταλείψουν την εξέγερση και να εργαστούν για την εγκαθίδρυση ενός δημοκρατικού κράτους».

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο ηγέτης του PKK δεν είχε μιλήσει σε μέσο ενημέρωσης εκτός της οργάνωσης εδώ και 12 χρόνια.

Η συνέντευξη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή. Πολλά κράτη βρίσκονται μπροστά σε σημαντικές επιλογές, όπως και η κουρδική πολιτική.

Από την ίδρυσή του το 1978, το PKK αποτελεί ένα από τα βασικά κουρδικά κινήματα της περιοχής. Το άλλο μεγάλο ρεύμα συνδέεται κυρίως με κόμματα και οργανώσεις που σχετίζονται με το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (KDP).

Η βασική δράση του PKK αναπτύχθηκε στην Τουρκία, όπου διεξήχθη μια μακρά σύγκρουση με το τουρκικό κράτος, η οποία κόστισε χιλιάδες ζωές. Ο πιο πρόσφατος κύκλος της σύγκρουσης άρχισε εκ νέου το 2015.

Το PKK απέκτησε επίσης παρακλάδια και επιρροή μεταξύ των Κούρδων στη Συρία, το Ιράν και το Ιράκ. Στη Συρία, η κυριότερη οργάνωση ήταν οι YPG, ενώ στο Ιράν το PJAK.

Καθώς το PKK και η τουρκική κυβέρνηση φαίνεται να κινούνται προς μια συμφωνία ειρήνης, που θα προβλέπει τη διάλυση και τον αφοπλισμό της οργάνωσης στην Τουρκία αλλά και σε άλλες περιοχές, τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα πληθαίνουν.

Η συνέντευξη ενδέχεται να προσφέρει μια εικόνα για το πώς βλέπει το ίδιο το PKK αυτή τη μετάβαση και πώς επιχειρεί σήμερα να εκπέμψει το μήνυμά του προς τα έξω.

Στη διάρκειας περίπου μίας ώρας συνέντευξη, η οποία αναρτήθηκε στο YouTube και μεταφράστηκε από τα κουρδικά στα αγγλικά από το Amargi, ο Καραγιλάν αναλύει τις αλλαγές που συντελούνται στην περιοχή.

Ερωτάται για το πώς οι πόλεμοι που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου άλλαξαν τη Μέση Ανατολή, αλλά και για τις εξελίξεις στη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ και αλλού.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ στις 30 Σεπτεμβρίου. Είχε επίσης προηγηθεί, περισσότερο από οκτώ μήνες νωρίτερα, η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συρία και η συμφωνία των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) για ενσωμάτωσή τους στο συριακό κράτος.

Το μεγαλύτερο ένοπλο τμήμα των SDF ήταν οι YPG, που συνδέονται με το PKK.

«Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος διαμορφώθηκε σταδιακά. Διαφέρει ως προς τις μεθόδους του από τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Εμφανίστηκε σταδιακά, εξαπλώθηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος μεταξύ καπιταλιστικών δυνάμεων που ανταγωνίζονται για την ηγεμονία. Είναι μια σύγκρουση μεταξύ δυνάμεων που επιδιώκουν την παγκόσμια κυριαρχία», υποστηρίζει ο Καραγιλάν.

Και προσθέτει:

«Αναφερθήκατε στη Μέση Ανατολή, υπάρχει όμως και η σύγκρουση Ουκρανίας - Ρωσίας, με την Ουκρανία να υποστηρίζεται από τα κράτη του ΝΑΤΟ. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος συνεχίζεται με διάφορες μεθόδους. Πρωταρχικός στόχος είναι η εγκαθίδρυση κυριαρχίας στη Μέση Ανατολή. Οι παγκόσμιοι καπιταλιστικοί παράγοντες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, φοβούνται την Κίνα».

Η κοσμοθεωρία που παρουσιάζει ο Καραγιλάν αντιμετωπίζει τη σημερινή σύγκρουση ως έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ «καπιταλιστικών δυνάμεων» για την κυριαρχία.

Κατά την προσέγγισή του, δεν πρόκειται μόνο για την αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΝΑΤΟ που στηρίζει την Ουκρανία και τη Ρωσία. Η σύγκρουση αφορά και τη Μέση Ανατολή.

Αναφέρεται επίσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στις νέες τεχνολογίες και στον αγώνα για τον έλεγχο των σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή μικροτσίπ και φωτοβολταϊκών.

Υπό αυτό το πρίσμα, εκτιμά ότι ένας από τους στόχους των ΗΠΑ και της Δύσης είναι να αποδυναμώσουν τη Ρωσία και να ανακόψουν τις φιλοδοξίες της Κίνας.

«Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια γραμμή από την Αίγυπτο έως το Καζακστάν για να σταματήσουν την προέλαση της Κίνας. Αυτό δεν δηλώνεται ανοιχτά, αλλά αποτελεί τον βασικό στόχο. Οι ενεργειακές πηγές είναι πολύ σημαντικές για τις καπιταλιστικές δυνάμεις. Οι σπάνιες γαίες χρησιμοποιούνται επίσης για την παραγωγή μικροτσίπ και φωτοβολταϊκών. Υπάρχει ακόμη το ουράνιο, ως σημαντική πηγή ενέργειας», αναφέρει.

Κατά τον ίδιο, η σύγκρουση έχει πλέον επεκταθεί όχι μόνο στο Ιράν, αλλά και στον Κόλπο και την Υεμένη.

Ο Καραγιλάν υπογραμμίζει ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί σήμερα λύση και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λαών.

Υποστηρίζει ότι το κίνημά του προτείνει έναν «τρίτο δρόμο», με επίκεντρο τη δημοκρατία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και τις θέσεις του για την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του στις διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθούν σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ισραήλ.

«Υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των εταίρων τους στο ΝΑΤΟ, δεν είναι όλοι ενωμένοι. Από τη μία πλευρά το Ιράν θέλει να εκπροσωπήσει τον σιιτικό άξονα, ενώ από την άλλη υπάρχουν η Τουρκία και το Ισραήλ. Υπάρχουν συγκρούσεις και μεταξύ τους», σημειώνει.

Και συνεχίζει:

«Είναι αλήθεια ότι πριν από δύο ημέρες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψουν οι αντιθέσεις μεταξύ των συμμάχων τους να κλιμακωθούν σε πόλεμο. Αναφερόταν στη σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Η πρόκληση για το PKK είναι ότι, παρά τη συνολική περιφερειακή του ανάλυση, εξακολουθεί να θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για περισσότερη δημοκρατία στην Τουρκία.

Η οργάνωση ζητεί την απελευθέρωση του ηγέτη της, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος εδώ και δεκαετίες. Το PKK τον αποκαλεί «Άπο» και, σύμφωνα με τον Καραγιλάν, ο Οτσαλάν θα πρέπει να έχει ρόλο στη διαχείριση της διαδικασίας αφοπλισμού.

Μέχρι στιγμής, η Άγκυρα εμφανίζεται σχετικά ευέλικτη. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα για το τι θα ακολουθήσει.

Μεταξύ αυτών, κατά το δημοσίευμα, είναι αν το κυβερνών κόμμα θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τη συμφωνία με το PKK για να διχάσει την αντιπολίτευση ή να προσελκύσει κουρδικές ψήφους. Το AKP έχει λάβει στο παρελθόν ψήφους Κούρδων και αυτές μπορεί να αποκτήσουν ιδιαίτερη βαρύτητα έπειτα από περίπου δύο δεκαετίες στην εξουσία.

Η συνέντευξη εισέρχεται και στις λεπτομέρειες των εξελίξεων στο βόρειο Ιράκ, όπου το PKK διατηρούσε βάσεις και όπου η Τουρκία έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις.

Ο Καραγιλάν αναφέρεται ειδικά στις περιοχές Ζαπ και Μετίνα.

«Αποσύραμε τις δυνάμεις μας. Ήταν κρυμμένες, αλλά τις απομακρύναμε, κάποιους με οχήματα και κάποιους μέσω των δρόμων. Αποσύραμε, λοιπόν, τις δυνάμεις μας. Φέτος μάς λένε “και από τη Μετίνα”. Είναι δίπλα-δίπλα, η Ζαπ και η Μετίνα. Μας λένε λοιπόν ότι πρέπει να αποσυρθούμε και από τη Μετίνα. Εμείς λέμε: “Γιατί; Γιατί μόνο εμείς να κάνουμε βήματα;”», αναφέρει.

Στη συνέχεια αποκαλύπτει ότι το PKK αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει και από τη Μετίνα.

«Έπειτα από πολύ διάλογο και εσωτερικές συζητήσεις, αποφασίσαμε να αποσυρθούμε και από τη Μετίνα. Πριν από δύο ημέρες. Σήμερα είναι 10 Οκτωβρίου. Επομένως, στις 8 Οκτωβρίου οι τελευταίες δυνάμεις μας αποχώρησαν από τις σήραγγες της Μετίνα. Από τότε δεν έχουμε κανέναν εκεί».

Η αναφορά αυτή καταδεικνύει ότι το PKK δεν επικεντρώνεται μόνο στις ευρύτερες ιδεολογικές του θέσεις για τη δημοκρατία και την παγκόσμια τάξη. Στο επίκεντρο παραμένουν και τα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα των στρατιωτικών βάσεων και των επιχειρήσεών του, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμα σημεία στην ειρηνευτική διαδικασία με την Άγκυρα.

Η συνέντευξη του Καμάλ Τσομάνι προσφέρει έτσι μια σπάνια εικόνα των σημερινών θέσεων του PKK και φωτίζει ορισμένες από τις παραμέτρους που μπορεί να καθορίσουν την επόμενη μέρα τόσο για το Κουρδικό όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: Jerusalem Post

Διαβάστε επίσης