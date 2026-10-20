Ο γηραιότερος άνδρας της Ουαλίας είναι 107 ετών και αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του

Ο βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Όουεν Φάιλερ λέει ότι δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ο γηραιότερος άνδρας της Ουαλίας είναι 107 ετών και αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Όουεν Φάιλερ,ηραιότερος άνδρας της Ουαλίας στα 107 του χρόνια, αποδίδει τη μακροζωία του σε μια απλή διατροφή με ψάρι και τηγανητές πατάτες, μέτρο στο φαγητό και μια ζωή γεμάτη δουλειά.
  • Δεν πιστεύει σε μυστικές συνταγές για τη μακροζωία, αλλά στη σωστή ζωή και τη διατήρηση δραστηριότητας.
  • Υπηρέτησε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στους Royal Welsh Fusiliers και τη στρατιωτική αστυνομία, και έχει τιμηθεί για την προσφορά του.
  • Έχει ζήσει πάνω από δέκα δεκαετίες, παρατηρώντας σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία και την πολιτική, και διατηρεί καθημερινή ρουτίνα με αυτοσεβασμό και πειθαρχία.
  • Η οικογένειά του περιλαμβάνει τέσσερα παιδιά, 10 εγγόνια και 15 δισέγγονα, ενώ η ζωή και η στάση του θεωρούνται παράδειγμα για τους γύρω του.
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Στα 107 του χρόνια, ο Όουεν Φάιλερ, ο οποίος θεωρείται ο γηραιότερος άνδρας στην Ουαλία, έχει μια απλή απάντηση όταν τον ρωτούν για το μυστικό της μακροζωίας του: ψάρι με τηγανητές πατάτες, χωρίς υπερβολές στο φαγητό και μια ζωή γεμάτη δουλειά.

Ο βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που ζει στο Κουμπράν του Τόρφαεν, γιόρτασε τα γενέθλιά του με μια εκδήλωση προς τιμήν του την Παρασκευή, λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 107, τη Δευτέρα.

«Δεν έτρωγα ποτέ υπερβολικά… Έζησα με ψάρι και πατάτες τηγανητές», είπε, περιγράφοντας το αγαπημένο του γεύμα ως μια πλήρη μερίδα με ψάρι και μια γενναία ποσότητα από τηγανητές πατάτες.

«Πώς έφτασα ως εδώ, δεν θα το μάθω ποτέ»

Ο Όουεν Φάιλερ δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάποια μυστική συνταγή για τη μακροζωία. Όπως εξήγησε, η δική του φιλοσοφία είναι να ζει κανείς σωστά και να παραμένει δραστήριος.

«Πώς έφτασα ως εδώ, δεν θα το μάθω ποτέ. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους που με θαυμάζουν και με ρωτούν πώς τα καταφέρνω», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει κάποια μυστική συνταγή, πέρα από το ότι εργάστηκα σε όλη μου τη ζωή. Απλώς ζεις σωστά, κι εγώ πάντα έτσι έκανα», πρόσθεσε.

Όσο για το αγαπημένο του φαγητό, αποκάλυψε ότι προτιμά τον αυθεντικό μπακαλιάρο ή τον μπακαλιάρο του είδους hake. Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, το συγκεκριμένο γεύμα έχει γίνει πλέον αρκετά ακριβό.

Όουεν Φάιλερ

Ο Όουεν Φάιλερ

Περισσότερες από δέκα δεκαετίες ιστορίας

Γεννημένος το 1919, ο Φάιλερ έχει ζήσει περισσότερες από δέκα δεκαετίες ιστορίας. Μεγάλωσε σε μια εποχή κατά την οποία τα αυτοκίνητα δεν αποτελούσαν ακόμη συνηθισμένο θέαμα στους δρόμους.

«Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα τότε. Υπήρχαν άμαξες με άλογα», θυμήθηκε, περιγράφοντας παράλληλα πόσο διαφορετική ήταν η καθημερινότητα στα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Αναφέρθηκε επίσης στους Βρετανούς πρωθυπουργούς που έχει προλάβει να δει στη διάρκεια της ζωής του, από τον Στάνλεϊ Μπάλντουιν, τον Ράμσεϊ ΜακΝτόναλντ και τον Ντέιβιντ Λόιντ Τζορτζ μέχρι τους πολλούς πολιτικούς που ακολούθησαν.

«Τους έχω δει όλους να φεύγουν. Όλοι πέρασαν και έφυγαν», είπε χαρακτηριστικά.

Η στρατιωτική του διαδρομή στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Όουεν Φάιλερ υπηρέτησε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στους Royal Welsh Fusiliers και στη στρατιωτική αστυνομία. Την Ημέρα της Νίκης επί της Ιαπωνίας, στις 15 Αυγούστου 1945, βρισκόταν στην Ινδία.

Για την προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις, τιμήθηκε με αναμνηστική ασπίδα από τη SSAFA, φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, βετεράνους και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, του επιφυλάχθηκε ακόμη μία έκπληξη, μια υποδοχή με κόκκινο χαλί στο Market Hall Cinema, στο Μπρίνμαουρ της περιοχής Μπλενάου Γκουέντ, έναν κινηματογράφο που παρουσιάζεται ως ο παλαιότερος της Ουαλίας.

https://www.instagram.com/reel/DersSVQNIep/

Τα 107 χρόνια, η οικογένεια και η καθημερινή ρουτίνα

Στην εκδήλωση βρέθηκαν στρατιωτικοί, φίλοι και συγγενείς του, μεταξύ των οποίων και η 80χρονη κόρη του, Αν Μέσορ, ένα από τα τέσσερα παιδιά του. Ο Φάιλερ έχει επίσης 10 εγγόνια και 15 δισέγγονα.

Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται που φτάνει τα 107, απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Πίστευα ότι θα ζούσα σε έναν καλύτερο κόσμο, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έφτανα ως εδώ».

Θυμήθηκε ακόμη ότι, όταν μεγάλωνε στις αρχές του 20ού αιώνα, η οικογένειά του δεν σκεφτόταν ιδιαίτερα τα γηρατειά.

Ο Ντάρεν Φουτ, επίσης βετεράνος και ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν στη διοργάνωση των εορτασμών, ανέφερε ότι ο Φάιλερ δυσκολεύεται να καταλάβει γιατί όλοι ασχολούνται τόσο πολύ μαζί του.

«Είναι ένας πραγματικά καλός και απλός άνθρωπος», είπε, περιγράφοντας την καθημερινότητά του: εξακολουθεί να σηκώνεται το πρωί, να φορά καθαρό πουκάμισο και γραβάτα, να γυαλίζει τα παπούτσια του και να ξεκινά την ημέρα του με σκοπό.

«Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να πάρουμε ένα μάθημα από αυτό», κατέληξε.

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