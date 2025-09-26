Γυναίκα που έζησε έως τα 117 ζήτησε από ερευνητές να τη μελετήσουν πριν τον θάνατό της

Τον Αύγουστο του 2024, η Μαρία Μπράνιας Μορέρα — ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο εκείνη την περίοδο — έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 117 ετών.

Πριν πεθάνει, η υπεραιωνόβια γυναίκα είχε ζητήσει από τους γιατρούς να μελετήσουν τα κύτταρά της. Ο Δρ. Μανέλ Εστελέρ, πρόεδρος Γενετικής στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, εκπλήρωσε τελικά την τελευταία της επιθυμία.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ο Εστελέρ και μια μεγάλη ομάδα συναδέλφων δημοσίευσαν στο περιοδικό «Cell Reports Medicine» μια νέα μελέτη που ανέλυε την υγεία της Μορέρα. Οι ερευνητές εξέτασαν το αίμα, το σάλιο, τα ούρα και τα κόπρανά της, προκειμένου να εντοπίσουν τους παράγοντες που συνέβαλαν στη μακροζωία της.

World's oldest person lived to 117 years and 168 days – and her body broke the rules of aging.



Maria Branyas Morera, the world’s oldest living person until her death in 2024, offered researchers a rare chance to explore how genetics, metabolism, and lifestyle intertwine in… pic.twitter.com/MJcOodeXeR — Massimo (@Rainmaker1973) September 26, 2025

Ο Εστελέρ κατέληξε ότι η μακροζωία της Μορέρα οφειλόταν τόσο στον υγιεινό τρόπο ζωής της όσο και στα εξαιρετικά γονίδιά της. «Δεν κάπνισε ποτέ, δεν έπινε αλκοόλ, της άρεσε να εργάζεται όσο μπορούσε… Ζούσε στην ύπαιθρο, έκανε γυμναστική. Ακολουθούσε μεσογειακή διατροφή», είπε στο CNN.

Επιπλέον, η Μορέρα είχε «τυχερά» γονίδια, με παραλλαγές που θεωρούνται προστατευτικές απέναντι σε κοινά προβλήματα υγείας όπως υψηλή χοληστερίνη, άνοια, καρδιακές παθήσεις και καρκίνο.

«Τα κύτταρά της φαίνονταν νεότερα από την ηλικία της», δήλωσε ο Εστελέρ στους New York Times. Ο ίδιος εξήγησε ότι η χρόνια φλεγμονή είναι ένας από τους κύριους παράγοντες γήρανσης και πρόκλησης ασθενειών. Η Μορέρα κατάφερνε να την αντιμετωπίζει τρώγοντας καθημερινά τρία γιαούρτια.

Η Κλερ Στιβς, καθηγήτρια γήρανσης στο King’s College του Λονδίνου, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε στο CNN ότι, παρόλο που τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, δεν μπορούν να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα, καθώς η διαδικασία της γήρανσης διαφέρει για κάθε άτομο.

When Maria Branyas Morera died last year at 117 years and 168 days old, she was the oldest known person in the world. Before she died, she asked doctors to study her. @LeighKiniry reports on what they found. pic.twitter.com/UbCWcdO2kc — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 25, 2025

«Η κακή υγεία με την ηλικία δεν είναι αναπόφευκτη. Προκύπτει από βιολογικούς μηχανισμούς… κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε», είπε η Στιβς, προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται για μία και μοναδική λύση, αλλά για πολλαπλές διαφορετικές οδούς».

«Στόχος μας δεν είναι απαραίτητα να ζήσουμε όλοι μέχρι τα 117», πρόσθεσε. «Αυτό που θέλουμε είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να ασθενήσουμε ή να υποφέρουμε από κάποια χρόνια ασθένεια. Και αυτό ακριβώς φαίνεται να κατάφερε αυτή η γυναίκα».

Σύμφωνα με το άρθρο-αφιέρωμα των New York Times, η Μορέρα ήταν παντρεμένη με γιατρό στη Χιρόνα της Ισπανίας για 40 χρόνια. Το ζευγάρι είχε τρία παιδιά και αργότερα πάνω από δώδεκα εγγόνια.

Η Μορέρα έζησε για περισσότερα από 20 χρόνια στο γηροκομείο Residència Santa María del Tura στην Ολότ της Ισπανίας. Η κόρη της δημοσίευε συχνά φωτογραφίες και αποφθέγμα για τη ζωή στα social media.

«Η ζωή δεν είναι αιώνια για κανέναν», είχε γράψει τον Ιανουάριο του 2023. «Σε αυτήν την ηλικία, ένα νέο έτος είναι δώρο, ένας ταπεινός εορτασμός, μια νέα περιπέτεια, ένα όμορφο ταξίδι, μια στιγμή ευτυχίας. Ας απολαύσουμε τη ζωή μαζί».

Στις 20 Αυγούστου 2024, η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι η Μορέρα πέθανε «ήσυχα» στον ύπνο της.

Διαβάστε επίσης