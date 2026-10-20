Τομ Μπάρακ: Πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι αρκετά έξυπνο ώστε να μην εμπλακεί σε πόλεμο με την Τουρκία

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία εξήγησε ότι μεγάλο μέρος της σύγκρουσης μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ είναι «απλώς λόγια»

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Τομ Μπάρακ: Πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι αρκετά έξυπνο ώστε να μην εμπλακεί σε πόλεμο με την Τουρκία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, εκτιμά ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί και δεν θα εμπλακεί σε πόλεμο με την Τουρκία.
  • Η αντιπαράθεση μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ χαρακτηρίζεται κυρίως ως πολιτική ρητορική χωρίς πραγματική πρόθεση σύγκρουσης.
  • Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ δημιούργησε κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης λόγω απουσίας ενημέρωσης της Τουρκίας.
  • Υπάρχει ανησυχία για ένα ακούσιο ατύχημα που θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά την κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών.
  • Ο Μπάρακ θεωρεί ότι πρέπει να σταματήσουν οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Συρία, αλλά δεν είναι βέβαιος αν οι ΗΠΑ πρέπει να παρέμβουν γι’ αυτό.
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Για τον κίνδυνο μίας ακούσιας σύγκρουσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στο έδαφος της Συρίας μίλησε ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ.

Ο Μπάρακ βρέθηκε στο Παγκόσμιο Φόρουμ Ασφάλειας στην Ντόχα του Κατάρ. Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο ενός πολέμου μεταξύ των δύο κρατών, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συρία και το Ιράκ, δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό.

«Πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι αρκετά έξυπνο ώστε να μην εμπλακεί σε πραγματική σύγκρουση με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι το Ισραήλ το επιθυμεί και γνωρίζω ότι ούτε η Τουρκία το θέλει. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ σκληρή πολιτική αντιπαράθεση και ότι μεγάλο μέρος αυτών των συζητήσεων είναι απλώς λόγια».

Ωστόσο, αναφέρθηκε στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές της 18ης Αυγούστου κατά της βάσης Αμπού αλ-Ντουχούρ στη Συρία, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

«Η Τουρκία δεν γνώριζε ότι έρχονταν τα ισραηλινά μαχητικά. Ούτε εμείς το γνωρίζαμε. Η Τουρκία θα μπορούσε πολύ γρήγορα να απογειώσει τα δικά της μαχητικά και ξαφνικά να βρισκόμασταν σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Αυτό που όλοι φοβόμαστε είναι ένα ανεπιθύμητο ατύχημα στην πορεία».

Για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Συρία πρόσθεσε: «Ήρθε πλέον η ώρα να σταματήσει αυτό. Δεν γνωρίζω ωστόσο, αν έχει έρθει η στιγμή να παρέμβουν οι ΗΠΑ για να το σταματήσουν». Ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αναφέροντας ότι ο πρόεδρος Αχμέτ αλ-Σαράα είναι έτοιμος να καταλήξει σε συμφωνία με τον Νετανιάχου.

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