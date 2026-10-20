Τουρκία, Κατάρ, Πακιστάν και Ινδονησία υπογράφουν συμφωνία για αμυντική βιομηχανία

Snapshot Τουρκία, Κατάρ, Πακιστάν και Ινδονησία υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Το Κατάρ σχεδιάζει να δημιουργήσει τοπικό κέντρο παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη εγχώριων δυνατοτήτων.

Η Ντόχα ενισχύει τις αμυντικές της δυνατότητες απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους, drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Η συνεργασία λαμβάνει χώρα εν μέσω εντάσεων στην περιοχή λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν και των συνεπειών στην ενέργεια και το εμπόριο.

Τουρκία και Κατάρ έχουν ήδη εμβαθύνει τη στρατηγική τους σχέση με κοινή στρατιωτική διοίκηση και προηγούμενο μνημόνιο αμυντικής βιομηχανίας. Snapshot powered by AI

Μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας ετοιμάζονται να υπογράψουν την Τετάρτη η Τουρκία, το Κατάρ, το Πακιστάν και η Ινδονησία, ενισχύοντας τις στρατιωτικές και βιομηχανικές σχέσεις των τεσσάρων κρατών.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, ταξιδεύει στο Κατάρ για να παρευρεθεί στην υπογραφή της συμφωνίας. Όπως ανακοινώθηκε, το Κατάρ θα ανακοινώσει σύντομα τα σχέδιά του για τη δημιουργία ενός τοπικού κέντρου παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού. Ο υπουργός Επικρατείας για θέματα Άμυνας του Κατάρ, σεΐχης Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, μιλώντας στο Global Security Forum της Ντόχα, ξεκαθάρισε πως το κράτος του Κόλπου συνεργάζεται ήδη με περιφερειακούς αλλά και διεθνείς εταίρους. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Βασικός στόχος παραμένει η ανάπτυξη εγχώριων δυνατοτήτων και η αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών σε αμυντικές εταιρείες.

Η απάντηση στις περιφερειακές απειλές

Την ίδια ώρα, η Ντόχα προετοιμάζει μια νέα συνεργασία για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους, drones και κυβερνοεπιθέσεις. Οι κινήσεις αυτές πραγματοποιούνται στη σκιά του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος έχει επηρεάσει τον ενεργειακό τομέα και το θαλάσσιο εμπόριο της χώρας. Το Κατάρ αναγκάστηκε να κλείσει μεγάλο μέρος του κύριου συγκροτήματος υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν αμέσως μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, ενώ οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσαν αναταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο. Σύμφωνα με το ιστορικό της συνεργασίας τους, Τουρκία και Κατάρ έχουν εμβαθύνει τη στρατηγική τους σχέση, διατηρώντας κοινή στρατιωτική διοίκηση στη Ντόχα και έχοντας υπογράψει αντίστοιχο μνημόνιο αμυντικής βιομηχανίας από τον Οκτώβριο του 2025.

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