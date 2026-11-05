Συνάντηση Πούτιν με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ και τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ θα παραμείνει στη Μόσχα έως τις 6 Νοεμβρίου.

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Συνάντηση Πούτιν με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ και τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο
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  • Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο στη Μόσχα.
  • Ο Θεόφιλος Γ΄ βρίσκεται στη Μόσχα κατόπιν πρόσκλησης του Πατριάρχη Μόσχας και θα παραμείνει εκεί έως τις 6 Νοεμβρίου.
  • Τον περασμένο χρόνο, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τιμήθηκε από τον Πούτιν με το Παράσημο της Φιλίας για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων με τη Ρωσία.
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ και τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλο.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ έφθασε στη Μόσχα έπειτα από πρόσκληση του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου.

Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου TASS, ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραμείνει στη ρωσική πρωτεύουσα έως τις 6 Νοεμβρίου.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων είχε τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με το Παράσημο της Φιλίας, για τη σημαντική συμβολή του στην ενίσχυση της φιλίας, της συνεργασίας και των πνευματικών δεσμών με τη Ρωσία.

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