Πατριάρχης Ιεροσολύμων στους πιστούς για το Άγιο Φως: Συγκεντρωμένοι γύρω από τον Ζωοδόχο Τάφο

Προσκλητήριο μήνυμα έστειλε σήμερα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος, προς τους πιστούς προκειμένου να παραβρεθούν στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Παραμένουμε συγκεντρωμένοι γύρω από τον Ζωοδόχο Τάφο, σημειώνει για την παρουσία των πιστών.

Ακολουθεί η Πατριαρχική πρόσκληση για τη συμμετοχή στην Ακολουθία του Αγίου Φωτός στον Ναό του Παναγίου Τάφου:

Αγαπημένα μας παιδιά εν Κυρίω, πάντες οι πιστοί και όλοι όσοι αναζητούν ειρήνη και αγάπη σε ολόκληρο τον κόσμο, σας απευθυνόμαστε από την Πατριαρχική μας Έδρα στην Ιερά Πόλη της Ιερουσαλήμ, προσκαλώντας σας να συγκεντρωθείτε το Μεγάλο και Άγιο Σάββατο του Φωτός στον Ναό του Παναγίου Τάφου, γύρω από τον Ζωοποιό Τάφο του Χριστού.

Ερχόμαστε φέρνοντας τις προσευχές μας, σταθεροί στην ελπίδα που δεν σβήνει. Ερχόμαστε όπως κληρονομήσαμε, όπως το έζησαν οι πατέρες και οι πρόγονοί μας, και όπως παραμένει διατηρημένο στη ζωντανή μνήμη της Αγίας Πόλης μας.

Σε αυτή την ιερή ημέρα, η Εκκλησία στέκεται ενωμένη, αναμένοντας το Φως που προέρχεται από τον Άγιο Τάφο και το οποίο λαμβάνουν οι πιστοί σε όλο τον κόσμο ως σημάδι της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το Φως της Ανάστασης. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας.

Από αυτό το Φως, η φλόγα μοιράζεται μεταξύ των πιστών, από χέρι σε χέρι, μαρτυρώντας τη ζωντανή μας παρουσία στην Ιερά Πόλη, την πίστη μας σε ό,τι μας έχει ανατεθεί, και την σταθερότητά μας στην πίστη που δεν ξεθωριάζει.

Συγκεντρωνόμαστε στην προσευχή και στην ελπίδα. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι γύρω από τον Ζωοδόχο Τάφο ως μάρτυρες της Ανάστασης, σταθεροί στην πίστη, υψώνοντας τις καρδιές μας προς το Φως που δεν δύει ποτέ, και ικετεύοντας τον Κύριο να επικρατήσουν η δικαιοσύνη και η ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Πώς θα γίνει η αφή και η μεταφορά στην Ελλάδα - Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή

Περίοδο COVID θα θυμίσει η αφή και η μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Αθήνα παρά την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Ο σχεδιασμός των ισραηλινών αρχών περιλαμβάνει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αλλά και παρουσία μερίδας πιστών για την τελετή της αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, παρουσία και την ελληνικής αποστολής.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος ειδική τριμελής αποστολή θα αναχωρήσει με το κυβερνητικό αεροσκάφος από την στρατιωτική βάση της Ελευσίνας προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός.

Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης.
Κατά την διάρκεια της τελετής αφής εντός του Ιερού Ναού θα βρίσκονται ο Πατριάρχης και 15 πατέρες του Παναγίου Τάφου.

Την Ελληνική Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Γιάννης Λοβέρδος. Μετά την παραλαβή η ελληνική αντιπροσωπεία θα επιστρέψει οδικώς στο Τελ Αβίβ κι από εκεί με πτήση στην Αθήνα όπου αναμένεται περί τις 7 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Μετά την άφιξη και την υποδοχή, το Άγιο Φως θα παραλάβει εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε κάθε γωνιά της χώρας με ειδικές πτήσεις.

Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα

Σε ό,τι αφορά στην Αφή του Αγίου Φωτός, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, μέσα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως θα εισέλθουν και πιστοί. Συγκεκριμένα θα επιτραπεί η είσοδος σε 2.750 άτομα, τα οποία θα λάβουν ειδικό βραχιολάκι έτσι ώστε να παρακολουθήσουν την τελετή αφής. Θα κατανεμηθούν ισάριθμα σε τέσσερα τμήματα, Ορθόδοξοι, Κόπτες, Αρμένιοι και Συριανοί.

