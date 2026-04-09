Ισραήλ: Κανονικά το Μεγάλο Σάββατο η τελετή του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί και φέτος, το Μεγάλο Σάββατο η τελετή του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ αφού η ισραηλινή αστυνομία χαλάρωσε τα μέτρα ασφαλείας εξαιτίας της εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν.

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα δημοσίευσε ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ που αναφέρει ότι οι πρέσβεις ενημερώθηκαν ότι η τελετή θα γίνει κανονικά και με ασφάλεια το Μεγάλο Σάββατο.

«Ενημέρωση σήμερα στο ισραηλινό ΥΠΕΞ για Πρέσβεις ενόψει της Τελετής του Αγίου Φωτός, υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Διπλωματίας Γιακόβ Λίβνε και του Επικεφαλής Πρωτοκόλλου Γκιλ Χάσκελ. Τώρα που οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν σταματήσει, η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια αυτό το Μεγάλο Σάββατο. Καλό Πάσχα» ανέφερε η ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.

