«Μοιάζει με Κένεντι και Ομπάμα»: Ο 39χρονος Τζον Όσοφ, το ανερχόμενο αστέρι των Δημοκρατικών

Snapshot Ο Τζον Όσοφ, 39 ετών, επανεξελέγη γερουσιαστής στην Τζόρτζια με 58,9% των ψήφων, κερδίζοντας σετεία που είχε στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024.

Έχει τη στήριξη του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος τον χαρακτήρισε ως μοναδική επιλογή κοινής λογικής και τον συνέκρινε με τον Κένεντι και τον ίδιο.

Ο Όσοφ προσελκύει τόσο προοδευτικούς όσο και κεντρώους ψηφοφόρους με τη ρητορική του και τη σοβαρότητα στον δημόσιο λόγο του.

Η προεκλογική του εκστρατεία ήταν επιτυχημένη, μετατρέποντας τη διεκδίκησή του σε εθνικό πολιτικό γεγονός και κερδίζοντας σημαντική χρηματοδότηση.

Παρά τις δηλώσεις ότι δεν ενδιαφέρεται για την προεδρία, οι αγορές προβλέψεων τον αναδεικνύουν φαβορί για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το 2028. Snapshot powered by AI

Έξι ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης Τρίτης, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ανέβηκε στο βήμα για την τελευταία προεκλογική του εμφάνιση, υπό τις επευφημίες 10.000 ανθρώπων που είχαν κατακλύσει το κλειστό γήπεδο στο Μόροου, νότια της Ατλάντα, στην Τζόρτζια, φωνάζοντας το σύνθημα «Yes, we can!» («Ναι, μπορούμε!»).

Δίπλα του στεκόταν ο άνθρωπος που είχε έρθει να στηρίξει και ο οποίος έγινε επίσης δεκτός με ένα παρατεταμένο, εκκωφαντικό χειροκρότημα.

«Υπάρχει μόνο μία επιλογή κοινής λογικής σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και αυτή είναι ο Τζον Όσοφ. Και δεν είναι μόνο επειδή είναι τόσο προσεγμένος στην εμφάνισή του, ούτε επειδή μοιάζει με Κένεντι, τόσο γοητευτικός όπως εμφανίζεται στα βίντεο», διακήρυξε ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ομπάμα συνέχισε εξηγώντας ότι ο Όσοφ είχε διδαχθεί από τον δικό του μέντορα, τον Τζον Λιούις, έναν από τους ιστορικούς ηγέτες του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στην πολιτεία αυτή του αμερικανικού Νότου, όπου ο απόηχος εκείνων των αγώνων εξακολουθεί να είναι αισθητός στην καθημερινότητα.

Ο Όσοφ γνωρίζει «τι σημαίνει να προκαλείς την αναγκαία, δημιουργική αναστάτωση», είπε ο Ομπάμα, παραπέμποντας στη χαρακτηριστική έκφραση του Λιούις, good trouble.

Το γήπεδο ξέσπασε σε επευφημίες, ενώ ο Όσοφ, ο νεότερος σήμερα γερουσιαστής των ΗΠΑ, σε ηλικία 39 ετών, χαμογελούσε.

Την Τρίτη επανεξελέγη με χαρακτηριστική άνεση, συγκεντρώνοντας το 58,9% των ψήφων, σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες από τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, Μάικ Κόλινς. Και όλα αυτά σε μια πολιτεία που είχε στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Όσοφ αποτέλεσε μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις της προεκλογικής εκστρατείας. Αθλητικός και γεμάτος ενέργεια, γνωρίζει πώς να καθηλώνει με τον λόγο του δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Χαρισματικός και εξαιρετικός ρήτορας, συγκρίνεται σχεδόν αναπόφευκτα με τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος παραμένει ακόμη και σήμερα ο πνευματικός ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος. Μάλιστα, ο Όσοφ έχει ήδη χαρακτηριστεί «ο νέος Ομπάμα».

Η εντυπωσιακή εκλογική του νίκη πυροδότησε σενάρια για ενδεχόμενη διεκδίκηση της προεδρίας το 2028, ιδιαίτερα μεταξύ εκείνων που αναζητούν έναν υποψήφιο με ανάλογη πολιτική ακτινοβολία.

Έναν νέο άνθρωπο, ικανό να οδηγήσει το Δημοκρατικό Κόμμα πέρα από την εποχή του ηλικιωμένου Τζο Μπάιντεν και την καταστροφική προεκλογική εκστρατεία του 2024, την οποία ανέλαβε τελικά να ηγηθεί η αντιπρόεδρός του, Κάμαλα Χάρις.

«Μαζί επιβεβαιώσαμε ότι αποστολή μας δεν είναι απλώς να περιορίσουμε τη φαυλότητα ενός προέδρου, αλλά να θεραπεύσουμε τα βαθύτερα ρήγματα που υπάρχουν στην κοινωνία μας», δήλωσε ο γερουσιαστής στην επινίκια ομιλία του στην Ατλάντα την Τρίτη.

«Ο αμερικανικός λαός αποδοκίμασε την ηθική κατάπτωση, τη διαφθορά και την ανικανότητα του αποτυχημένου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», πρόσθεσε.

Προοδευτικοί και κεντρώοι

Πέρα από το προσωπικό του ύφος, ο Όσοφ μοιράζεται με τον Ομπάμα ένα πολύτιμο πολιτικό πλεονέκτημα: την ικανότητα να κάνει τους ψηφοφόρους να προβάλλουν στο πρόσωπό του όσα οι ίδιοι αναζητούν σε έναν υποψήφιο.

Απευθύνεται στους προοδευτικούς με τις αδιάκοπες καταγγελίες του για τη διαφθορά της κυβέρνησης των Ρεπουμπλικανών. Την ίδια στιγμή, όμως, προσελκύει και τους κεντρώους ψηφοφόρους, χάρη στην αυτοσυγκράτηση, τη σοβαρότητα και την ακρίβεια που χαρακτηρίζουν τον δημόσιο λόγο του.

«Ελπίζω να θέσει υποψηφιότητα», λέει η Νιάλι Σκοτ, μια 20χρονη φοιτήτρια από τη Σαβάνα, στις ακτές της Τζόρτζια, η οποία εργάστηκε εθελοντικά στην προεκλογική εκστρατεία του Όσοφ.

«Είναι αυθεντικός. Μιλάει από καρδιάς. Επικοινωνεί μαζί μας».

Ο Όσοφ και ο Ομπάμα εμφανίζονται συχνά στις προεκλογικές συγκεντρώσεις με σηκωμένα τα μανίκια των πουκαμίσων τους. Και οι δύο κρατούν σταθερά το αναλόγιο όταν εκφωνούν τις ομιλίες τους. Κοιτούν προς το βάθος της αίθουσας, με το πηγούνι ελαφρώς ανασηκωμένο, υιοθετώντας παρόμοια στάση σώματος.

Αμφότεροι είναι δεξιοτέχνες της ρητορικής και της εκφοράς του λόγου. Χρησιμοποιούν προσεκτικά επιλεγμένο λεξιλόγιο, παύσεις και εναλλαγές στον ρυθμό της ομιλίας τους, διατηρώντας αμείωτη την προσοχή του ακροατηρίου.

Όπως ο Κένεντι, με τον οποίο τον παρομοίασε ο Ομπάμα, είχε αντιληφθεί τη δύναμη της τηλεόρασης, και όπως ο ίδιος ο Ομπάμα είχε αναγνωρίσει τις δυνατότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έτσι και ο Όσοφ κατανοεί πλήρως τη σημασία της εικόνας.

Έχοντας ξεκινήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως δημιουργός ντοκιμαντέρ, γνωρίζει την αξία μιας σωστά φωτισμένης χειρονομίας, μιας δυνατής ατάκας που εκφέρεται την κατάλληλη στιγμή και μπορεί να γίνει viral.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα στοιχείο που τον διαφοροποιεί από τον πρώην πρόεδρο: είναι πιο συγκρατημένος και λιγότερο αυθόρμητος από τον Ομπάμα.

Στα χαρτιά, ο Όσοφ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του και να επιχειρήσει να γίνει ο πρώτος Εβραίος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ιδιαίτερα μετά τα εκλογικά κέρδη που κατέγραψε το κόμμα του σε πολιτείες του Νότου, όπως η Τζόρτζια, αλλά και στις μεσοδυτικές πολιτείες, οι οποίες αποτελούσαν επί χρόνια προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

«Οι Δημοκρατικοί δεν πρόκειται να επεκτείνουν την κυριαρχία τους σε πολιτείες όπως το Τέξας με έναν υποψήφιο που προέρχεται από τις παράκτιες περιοχές ή εκφράζει την πολιτισμικά προοδευτική πτέρυγα», επισήμανε ο Ντέιβιντ Βάσερμαν, αναλυτής του πολιτικού οργανισμού The Cook Political Report, σε μετεκλογική συζήτηση.

Μια προεκλογική εκστρατεία που εντυπωσίασε την ηγεσία των Δημοκρατικών

Η προεκλογική εκστρατεία του Όσοφ προκάλεσε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στην ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η Τζόρτζια θεωρούνταν μία από τις πλέον αμφίρροπες πολιτείες σε αυτές τις εκλογές.

Ωστόσο, ο σχεδόν άπειρος πολιτικά γερουσιαστής, ο οποίος είχε εκλεγεί οριακά το 2021, σε ηλικία μόλις 33 ετών, μέσω ειδικής εκλογικής διαδικασίας, καταφέρνοντας τότε να γίνει το νεότερο μέλος της Γερουσίας, κινήθηκε με εντυπωσιακή άνεση σχεδόν από την αρχή της αναμέτρησης και εδραιώθηκε ως φαβορί.

Η στρατηγική του βασίστηκε σε δύο κινήσεις.

Η πρώτη ήταν η έγκαιρη προβολή προεκλογικών διαφημίσεων που έπληξαν την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανού ο οποίος θεωρούνταν ο πιο επικίνδυνος αντίπαλός του, του προπονητή αμερικανικού ποδοσφαίρου Ντέρεκ Ντούλι.

Οι Ρεπουμπλικανοί κατέληξαν τελικά να επιλέξουν τον Μάικ Κόλινς, υποστηρικτή του Τραμπ, ο οποίος είχε εξασφαλίσει και την επίσημη στήριξη του προέδρου, σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από την εκλογική αποδοκιμασία της κυβέρνησης.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Όσοφ άρχισε να ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις και να ενισχύει εντυπωσιακά την προεκλογική του χρηματοδότηση, την ώρα που ο αντίπαλός του δυσκολευόταν να συγκεντρώσει δωρεές.

Η δεύτερη κίνηση ήταν να μετατρέψει την εκστρατεία του από μια καθαρά τοπική αναμέτρηση σε πολιτικό γεγονός εθνικής εμβέλειας.

Το πέτυχε τον Αύγουστο, με ορισμένες δηλώσεις του σε προεκλογική συγκέντρωση.

«Ο πρόεδρος κοιμάται κατά τη διάρκεια των συσκέψεών του. Παίζει γκολφ και κάνει χρηματιστηριακές συναλλαγές. Βλέπετε, δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

«Θέλει να χτίσει την αίθουσα χορού του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι στο ιπτάμενο παλάτι του, που προφανώς είναι ανυπεράσπιστο και του το χάρισε ο εμίρης του Κατάρ».

Η αναφορά αφορούσε τη Νάταλι Χαρπ, προσωπική βοηθό του προέδρου, η οποία λειτουργεί ως ενδιάμεσος που ελέγχει τη ροή πληροφοριών προς τον Τραμπ.

Η Χαρπ φροντίζει να του παρουσιάζονται ευνοϊκές πληροφορίες, αποφασίζει ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκείνον και γράφει ακόμη και ορισμένες από τις γνωστές πλέον αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπαινιγμός του Όσοφ έγινε viral, προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου και έφερε τη σχέση του προέδρου με τη συνεργάτιδά του στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης επί αρκετές ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Όσοφ επέκρινε τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ και ζήτησε την ανατροπή μεγάλου μέρους των φορολογικών ελαφρύνσεων που είχε εγκρίνει η κυβέρνηση των Ρεπουμπλικανών την προηγούμενη χρονιά.

Ζήτησε επίσης τον τερματισμό του πολέμου κατά του Ιράν.

Όσον αφορά τη Γάζα, δηλώνει ότι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά και στις ζωές των αθώων Παλαιστινίων.

Το βλέμμα στις προεδρικές εκλογές του 2028

Ο γερουσιαστής έχει επιμείνει επανειλημμένα ότι δεν ενδιαφέρεται να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι, εφόσον επανεκλεγόταν, θα εξαντλούσε την εξαετή θητεία του στη Γερουσία.

Όσοι τον γνωρίζουν υποστηρίζουν ότι αυτό που κυρίως τον αποτρέπει από το ενδεχόμενο μιας προεδρικής υποψηφιότητας είναι ο αντίκτυπος που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια απόφαση στις δύο κόρες του, ηλικίας ενός και τεσσάρων ετών.

Ωστόσο, οι αγορές προβλέψεων έχουν ήδη αρχίσει να τον αναδεικνύουν σε φαβορί.

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi, ο Όσοφ συγκεντρώνει ποσοστό 22% μεταξύ όσων στοιχηματίζουν στην υποψηφιότητά του για την προεδρία, αφήνοντας πίσω του τη βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, η οποία βρίσκεται στο 14%.

Μόλις πριν από έναν χρόνο, το όνομά του δεν εμφανιζόταν καν στις σχετικές λίστες.

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