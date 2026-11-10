ΗΠΑ: Έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου έκαψε ολοσχερώς σπίτι παρουσιάστριας στο Όρεγκον

Snapshot Μια μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου, που δεν ήταν συνδεδεμένη στο ρεύμα αλλά εξέπεμπε καπνούς, προκάλεσε φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι της παρουσιάστριας Kari Ann Peniche στο Όρεγκον.

Η οικογένεια της Kari Ann, το ζευγάρι οικονόμων και τα κατοικίδια τους κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως χωρίς τραυματισμούς.

Η Kari Ann τράβηξε βίντεο τη στιγμή της έκρηξης της μπαταρίας πριν η φωτιά εξαπλωθεί στο σπίτι.

Το σπίτι πέντε υπνοδωματίων καταστράφηκε πλήρως, με απώλειες σε έργα τέχνης, περιοδικά και προσωπικά αντικείμενα της παρουσιάστριας.

Η οικογένεια πλέον διαμένει προσωρινά με συγγενείς, ενώ η Kari Ann δηλώνει ότι η ασφάλεια όλων είναι προτεραιότητα παρά την καταστροφή. Snapshot powered by AI

Ολοσχερώς καταστράφηκε ένα σπίτι στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν έπιασε φωτιά από μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου.

Το σπίτι, μάλιστα, άνηκε στην ηθοποιό και παρουσιάστρια της εκπομπής «Celebrity Rehab», Kari Ann Peniche, η οποία τράβηξε τη στιγμή της έκρηξης με το κινητό της. Όπως δήλωσε η ίδια στο ΤΜΖ, το σπίτι καταστράφηκε τελείως, ωστόσο όλη η οικογένεια κατάφερε να γλυτώσει εγκαίρως, μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Η Kari Ann εξήγησε ότι ο γιος της ήταν αυτός που κατάλαβε το περιστατικό, καθώς βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης, όταν αντιλήφθηκε μία περίεργη μυρωδιά. Διαπίστωσε ότι αυτή προερχόταν από την μπαταρία του ηλεκτρικού ποδηλάτου του, η οποία βρισκόταν δίπλα στην πόρτα και δεν ήταν συνδεδεμένη στο ρεύμα, αλλά είχε αρχίσει να βγάζει καπνούς.

Η Kari Ann άρχισε να βιντεοσκοπεί τον καπνό όταν ξαφνικά η μπαταρία εξερράγη και το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες.

Όλη η οικογένεια, το ζευγάρι οικονόμων που έμενε εκεί καθώς και τα 3 σκυλιά και η γάτα τους, κατάφεραν να βγουν εγκαίρως έξω, χωρίς τραυματισμούς.

Ωστόσο, ολόκληρο το σπίτι των 5 υπνοδωματίων κάηκε ολοσχερώς. Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι έχασε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των έργων τέχνης της, των πινάκων της, των περιοδικών «Playboy» και άλλων περιοδικών στα οποία είχε εμφανιστεί, καθώς και των φορεμάτων από την εποχή των καλλιστείων που συμμετείχε.

Λέει ότι η απώλεια είναι «καταστροφική», αλλά επικεντρώνονται στο γεγονός ότι όλοι είναι ασφαλείς. Αυτή τη στιγμή μένουν με συγγενείς, εξήγησε.

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