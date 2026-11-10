Ισπανία: Έκρηξη σε σακίδιο στο Οβιέδο - Αστυνομικός νεκρός και άλλος ένας τραυματίας - Βίντεο
Η έκρηξη σημειώθηκε όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για να εξετάσουν ένα ύποπτο σακίδιο
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- Έκρηξη σε σακίδιο πλάτης στην πόλη Οβιέδο της Ισπανίας προκάλεσε τον θάνατο ενός αστυνομικού και τον τραυματισμό ενός άλλου.
- Η έκρηξη συνέβη όταν αστυνομικοί της Ειδικής Μονάδας Κυνοφίλων πλησίασαν για να εξετάσουν το ύποπτο σακίδιο.
- Ο νεκρός αστυνομικός ταυτοποιήθηκε ως Χουάν Χοσέ και η αστυνομία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους συναδέλφους του.
- Το σακίδιο εντοπίστηκε ενώ οι αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο για ένα διαφορετικό περιστατικό.
Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε σακίδιο πλάτης, στην πόλη Οβιέδο, στη βόρεια Ισπανία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν αστυνομικοί της Ειδικής Μονάδας Κυνοφίλων έφτασαν στο σημείο για να εξετάσουν ένα ύποπτο σακίδιο.
Η ισπανική αστυνομία απέτισε φόρο τιμής στον αστυνομικό –ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Χουάν Χοσέ– με ανάρτησή της στο X, αναφέροντας: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους, τους συναδέλφους και τα αγαπημένα του πρόσωπα».
Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν το σακίδιο ενώ βρίσκονταν στο σημείο για ένα άλλο περιστατικό.