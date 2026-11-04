Αλβανία: Φωτιά και έκρηξη σε διαμέρισμα στο Ελμπασάν με μία ηλικιωμένη νεκρή και 10 τραυματίες

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην περιοχή Qemal Stafa του Ελμπασάν, προκαλώντας έκρηξη και σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία και γειτονικά κτήρια.

Μία 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και δέκα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η αστυνομία και διασωστικά συνεργεία επενέβησαν άμεσα για την αντιμετώπιση της φωτιάς και την προστασία των κατοίκων.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα αίτια της φωτιάς και της έκρηξης, χωρίς να έχει δοθεί ακόμα επίσημη αιτιολόγηση.

Υπήρξαν αναφορές για έναν 69χρονο αγνοούμενο στην περιοχή του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή Ελμπασάν της Αλβανίας, με αποτέλεσμα μία ηλικιωμένη γυναίκα να χάσει τη ζωή της και δέκα ακόμη άτομα να τραυματιστούν.

Η φωτιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 4/11 από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ ακολούθησε έκρηξη, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές. Σύμφωνα με την αστυνομία της Αλβανίας, το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στη συνοικία «Qemal Stafa», κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτήριο, με τους εσωτερικούς τοίχους να καταρρέουν και ζημιές να σημειώνονται μέχρι και σε γειτονικά κτήρια. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, οι όροφοι κατέρρευσαν , αφήνοντας 15 οικογένειες σε αστεγία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί και διασωστικά συνεργεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά και να ελέγξουν τους χώρους της πολυκατοικίας.

Το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας ανακοίνωσε αρχικά ότι οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Ελμπασάν, ανάμεσά τους και παιδιά. Ωστόσο, η νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας ανεβάζει τον αριθμό των τραυματιών σε δέκα, χωρίς να διευκρινίζει τη σοβαρότητα της κατάστασής τους. Μία γυναίκα 82 χρονών έχασε τη ζωή της στο συμβάν, ενώ υπήρχαν αναφορές και για έναν 69χρονο αγνοούμενο.Μάλιστα, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά.

Κλιμάκιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται στον τόπο του περιστατικού και πραγματοποιεί έρευνες για να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και σημειώθηκε η έκρηξη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

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