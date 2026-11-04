Καβάλα: Έκρηξη και φωτιά σε αυτόματα πλυντήρια

Snapshot Στην Καβάλα σημειώθηκε έκρηξη και μικρής έκτασης φωτιά σε κατάστημα αυτόματων πλυντηρίων.

Η φωτιά προκλήθηκε ενώ ένα πλυντήριο με κερματοδέκτη βρισκόταν σε λειτουργία, ακολουθούμενη από έναν κρότο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας ανταποκρίθηκε άμεσα με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο με πυροσβεστήρα. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, έπειτα από έκρηξη που έλαβε χώρα, σε κατάστημα αυτόματων πλυντηρίων στην Καβάλα.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε επαγγελματικό χώρο επί της οδού Σγουρού 1, ακριβώς απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Παύλου, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές.

Ενώ ένα από τα πλυντήρια με κερματοδέκτη βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, ακούστηκε ένας κρότος και μετά προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά.

Η αντίδραση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο με πυροσβεστήρα.

Την ώρα του συμβάντος μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν δύο γυναίκες οι οποίες τρόμαξαν, ωστόσο, ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός.

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