Λάρισα: Φωτιά κοντά σε σπίτι στη Γιάννουλη – Στο σημείο επιχειρεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες
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- Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε σπίτι στη Γιάννουλη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε άμεσα και επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς.
- Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες έως τώρα.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (04/11), όταν – υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες – φωτιά ξέσπασε πλησίον οικίας της Γιάννουλης και πιο συγκεκριμένα σε αποθηκευτικό χώρο, από τον οποίο βγήκαν μαύροι καπνοί.
Στην οδό Ραϊδέστου έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία επιχειρεί αυτή τη στιγμή την κατάσβεση της, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Δείτε το βίντεο του onlarissa.gr:
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