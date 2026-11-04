Λάρισα: Φωτιά κοντά σε σπίτι στη Γιάννουλη – Στο σημείο επιχειρεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε σπίτι στη Γιάννουλη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε άμεσα και επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες έως τώρα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (04/11), όταν – υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες – φωτιά ξέσπασε πλησίον οικίας της Γιάννουλης και πιο συγκεκριμένα σε αποθηκευτικό χώρο, από τον οποίο βγήκαν μαύροι καπνοί.

Στην οδό Ραϊδέστου έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία επιχειρεί αυτή τη στιγμή την κατάσβεση της, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Δείτε το βίντεο του onlarissa.gr:

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