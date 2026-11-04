Ηράκλειο: 38χρονη άρπαξε 100 ευρώ από περίπτερο - Απείλησε την 20χρονη υπάλληλο

Snapshot Μία 38χρονη γυναίκα συνελήφθη για ληστεία σε περίπτερο στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο.

Η δράστιδα απείλησε την 20χρονη υπάλληλο με άγνωστο αντικείμενο και αφαίρεσε 100 ευρώ από το ταμείο.

Η 38χρονη διέφυγε πεζή και στη συνέχεια με αυτοκίνητο από το σημείο της ληστείας.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό για να εντοπίσουν τη διαδρομή διαφυγής και να συλλάβουν τη δράστιδα.

Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και ήταν η πρώτη φορά που η 38χρονη απασχόλησε επίσημα τις Αρχές. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε μία 38χρονη γυναίκα πέρασαν αστυνομικοί τα ξημερώματα της Τρίτης η οποία κατηγορείται για ληστεία σε περίπτερο στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 20χρονης υπαλλήλου, η οποία εκείνη την ώρα εργαζόταν στο περίπτερο, η δράστιδα εμφανίστηκε μπροστά της έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και την απείλησε με ένα αντικείμενο, το οποίο η νεαρή εργαζόμενη δεν μπόρεσε να προσδιορίσει. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αποσπάσει από το ταμείο το ποσό των 100 ευρώ.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η 38χρονη αμέσως μετά απομακρύνθηκε πεζή από το σημείο και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο προκειμένου να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Μαλεβιζίου κατάφεραν μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού να εντοπίσουν τη διαδρομή διαφυγής που ακολούθησε η δράστιδα.

Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη της 38χρονης, η οποία απασχολεί για πρώτη φορά επισήμως τις Αρχές. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, λίγες ώρες μετά τη ληστεία.

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