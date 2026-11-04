Γεωργία: Φωτιά σε ειδησεογραφικό κανάλι της αντιπολίτευσης - Εγκλωβισμένοι 22 δημοσιογράφοι

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στο επιχειρηματικό κέντρο «Delisi» στην Τιφλίδα, όπου στεγάζεται το κανάλι TV Formula της αντιπολίτευσης στη Γεωργία.

Περίπου 22 μέλη του προσωπικού, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, εγκλωβίστηκαν στην αίθουσα ειδήσεων λόγω πυκνού καπνού που εμπόδιζε την έξοδο.

Οι πυροσβέστες συμβούλεψαν τους εγκλωβισμένους να παραμείνουν στην αίθουσα ειδήσεων, καθώς οι σκάλες και οι ανελκυστήρες ήταν ακατάλληλοι για διαφυγή.

Η μετάδοση του καναλιού διακόπηκε και δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα ή την αιτία της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε σταθμό τηλεοπτικού καναλιού της Γεωργίας, εγκλωβίζοντας περίπου 22 μέλη του προσωπικού, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το euronews.gr, η φωτιά ξέσπασε στο επιχειρηματικό κέντρο «Delisi» στην πρωτεύουσα της χώρας, Τιφλίδα, ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός TV Formula ανήκει σε κόμμα της αντιπολίτευσης. Η μετάδοση του σταθμού διακόπηκε, ενώ η αίθουσα ειδήσεων γέμισε καπνούς, όπως ανέφερε το προσωπικό.

Η δημοσιογράφος του «TV Formula», Σόφο Βαρντιασβίλι, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων «Interpress» ότι «22 μέλη του προσωπικού είχαν εγκλωβιστεί στην αίθουσα ειδήσεων, χωρίς να μπορούν να βγουν», επειδή ο καπνός είχε κατακλύσει τις σκάλες του κτηρίου. «Είμαστε 22 άτομα στην αίθουσα ειδήσεων. Προς το παρόν, είμαστε ασφαλείς», είπε.

«Οι πυροσβέστες ανέβηκαν και μας είπαν ότι αυτό ήταν το ασφαλέστερο μέρος για να μείνουμε. Έχουμε κλείσει την πόρτα επειδή υπάρχει πυκνός καπνός παντού». Ανέφερε ότι οι ανελκυστήρες του κτιρίου είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας και ότι οι δημοσιογράφοι που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις σκάλες αναγκάστηκαν να επιστρέψουν λόγω της περιορισμένης ορατότητας.

Άλλη δημοσιογράφος του καναλιού, Νίνο Ζιζιλάσβιλι, ζήτησε επείγουσα βοήθεια μέσω του Facebook. «Έχουμε διακόψει τη μετάδοση. Μερικά μέλη της ομάδας μας δεν μπορούν να βγουν έξω λόγω του καπνού», έγραψε.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με θύματα ή την αιτία της πυρκαγιάς.

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