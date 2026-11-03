Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου, χωρίς κίνδυνο επέκτασης
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- Πυρκαγιά ξέσπασε σε πτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Κάμπου του Ωραιοκάστρου.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά.
- Η φωτιά περιορίστηκε εντός του κτιρίου χωρίς κίνδυνο επέκτασης.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Φωτιά εκδηλώθηκε σε πτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Κάμπου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά.
Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου, χωρίς κίνδυνο επέκτασης.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
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