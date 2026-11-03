Πειραιάς: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο λιμάνι - Απέναντι από την πύλη Ε3
Κοντά στο λιμάνι του Πειραιά, απέναντι από την Πύλη Ε3
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- Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεσμοφορίου, κοντά στο λιμάνι του Πειραιά, απέναντι από την Πύλη Ε3.
- Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.
- Δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για τα αίτια της φωτιάς ή για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στην οδό Θεσμοφορίου, κοντά στο λιμάνι του Πειραιά, απέναντι από την Πύλη Ε3.
Στο σημείο έσπευσαν12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.
Δεν υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς ή για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.
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