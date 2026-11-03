Παρίσι: Πρώτα τον χτύπησαν όταν προσπάθησε να σβήσει φωτιά από αστυνομικό και μετά τον ευχαρίστησαν

Snapshot τά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Παρίσι, άνδρας προσπάθησε να σβήσει φωτιά σε αστυνομικό αλλά δέχθηκε βίαιη επίθεση από αστυνομικούς.

Ο γενικός επιθεωρητής της κινητής χωροφυλακής ευχαρίστησε δημόσια τον άνδρα, αναγνωρίζοντας ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν αντιληφθεί τις προθέσεις του.

Η επίθεση συνέβη μετά από έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού που τραυμάτισε 14 χωροφύλακες από την ίδια μονάδα.

Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία.

Συνολικά 159 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τις κινητοποιήσεις και τα επεισόδια. Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις καταγράφηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Παρίσι, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να βοηθήσει χωροφύλακα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες από εμπρηστικό μηχανισμό, αλλά δέχθηκε βίαιη επίθεση από αστυνομικούς.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο γενικός επιθεωρητής της κινητής χωροφυλακής τον ευχαρίστησε δημόσια για την παρέμβασή του, αναγνωρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή οι δυνάμεις ασφαλείας δεν είχαν αντιληφθεί τις προθέσεις του.

Ο άνδρας, ο οποίος φορούσε λευκή μπλούζα και ψάθινο καπέλο που θύμιζε εκείνο του Λούφι, του ήρωα της σειράς manga «One Piece», πλησίασε τους χωροφύλακες και επιχείρησε να σβήσει τις φλόγες που είχαν τυλίξει τον εξοπλισμό ενός τραυματισμένου αστυνομικού.

Ωστόσο, η κίνησή του δεν έγινε αντιληπτή ως προσπάθεια βοήθειας. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, τον έριξαν με δύναμη πάνω στο μεταλλικό ρολό ενός καταστήματος και ένας από αυτούς τον χτύπησε, ακόμη και με κλωτσιές. Στη συνέχεια του αφαίρεσαν το καπέλο, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση άλλου συναδέλφου τους για να σταματήσει η ένταση.

«Τον ευχαριστούμε για την πράξη του»

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις για τη μεταχείριση του άνδρα, ο οποίος είχε σπεύσει να βοηθήσει έναν τραυματισμένο χωροφύλακα.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ο γενικός επιθεωρητής της κινητής χωροφυλακής, στρατηγός Μπερτέν Μαλχέ, αναφέρθηκε δημόσια στο συμβάν, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

«Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια αυτόν τον κύριο που προσφέρθηκε αυθόρμητα να βοηθήσει», δήλωσε, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή ότι ο άνδρας προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά.

Όπως ανέφερε, μετά την επίθεση με τον εμπρηστικό μηχανισμό είχε δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας γύρω από τον τραυματισμένο χωροφύλακα. Η αιφνίδια εμφάνιση ενός πολίτη μέσα σε αυτήν προκάλεσε αναστάτωση, καθώς οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να γνωρίζουν τις προθέσεις του.

«Θα μπορούσε να ήταν κάποιος με κακόβουλες προθέσεις», σημείωσε ο στρατηγός, αναγνωρίζοντας ότι εκ των υστέρων η αντίδραση των αστυνομικών ήταν υπερβολικά βίαιη.

Παράλληλα, απηύθυνε δημόσια έκκληση στον άνδρα να επικοινωνήσει με τη χωροφυλακή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, προκειμένου να του εκφράσουν τις ευχαριστίες τους για την παρέμβασή του.

Η επίθεση που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή σε χωροφύλακα

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην Πύλη του Σαραντόν, στο 12ο διαμέρισμα του Παρισιού, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων που εκδηλώθηκαν στο περιθώριο της κινητοποίησης κατά της ακρίβειας.

Ένας εμπρηστικός μηχανισμός εκτοξεύθηκε προς την πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας και εξερράγη κοντά στους χωροφύλακες, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά ο προστατευτικός εξοπλισμός αρκετών από αυτούς. Σε έναν αστυνομικό οι φλόγες συνέχισαν να καίνε, παρά την προσπάθεια των συναδέλφων του να τις σβήσουν.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, 14 χωροφύλακες από την ίδια μονάδα, η οποία αριθμεί συνολικά 70 άτομα, τραυματίστηκαν κατά το περιστατικό.

Ο εισαγγελέας του Παρισιού διέταξε τη διενέργεια έρευνας για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, είχε χαρακτηρίσει την επίθεση εξαιρετικά σοβαρή.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, συνολικά 159 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων και των επεισοδίων που ακολούθησαν το Σάββατο.

Διαβάστε επίσης