Αληθινή μαρτυρία: «Αυτομόλησα από τη Βόρεια Κορέα – Πώς είναι πραγματικά η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν»

Η Βόρεια Κορέα δεν επιτρέπει καμία αντιπολίτευση και τιμωρεί αυστηρά όσους επιχειρούν να εγκαταλείψουν τη χώρα

Δημήτρης Δρίζος

Αληθινή μαρτυρία: «Αυτομόλησα από τη Βόρεια Κορέα – Πώς είναι πραγματικά η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Βόρεια Κορέα προετοιμάζει πιθανή κληρονομική μετάβαση εξουσίας στην κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Έ, περίπου 13 ετών.
  • Οι δημόσιες εμφανίσεις της Κιμ Τζου Έ και η συμπεριφορά υψηλόβαθμων αξιωματούχων υποδηλώνουν ότι προορίζεται για διάδοχος της ηγεσίας.
  • Η πατριαρχική κουλτούρα της Βόρειας Κορέας και η υποεκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες θέσεις προκαλούν αμφιβολίες για την αποδοχή της ως ηγέτιδας.
  • Οι πολίτες της χώρας δεν έχουν λόγο στην επιλογή ηγέτη και αναμένεται να αποδεχθούν σιωπηρά τη δυναστεία της οικογένειας Κιμ.
  • Η αυστηρή κρατική παρακολούθηση και η προπαγάνδα εμποδίζουν την έκφραση δυσαρέσκειας και διατηρούν την πολιτική υπακοή στο καθεστώς.
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Μέχρι τη διαφυγή της από τη Βόρεια Κορέα, πριν από τρία χρόνια, η Κιμ Γιούμι ένιωθε βαθιά απογοήτευση κάθε φορά που η κρατική τηλεόραση παρουσίαζε τον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, μαζί με τη μικρή του κόρη.

Το μήνυμα, όπως πίστευε, ήταν ξεκάθαρο και ανησυχητικό: η Βόρεια Κορέα προετοίμαζε το έδαφος για ακόμη μία κληρονομική μεταβίβαση της εξουσίας, αυτή τη φορά στην κόρη του Κιμ.

Η δημόσια αμφισβήτηση της κυριαρχίας της δυναστείας των Κιμ θα οδηγούσε σε σκληρές διώξεις. Η ίδια, ήδη εξοργισμένη από τα αυστηρά μέτρα κατά της πανδημίας, τα οποία κατέστρεψαν την οικογενειακή της επιχείρηση αλιείας, αποφάσισε να διαφύγει στη Νότια Κορέα μαζί με τους συγγενείς της, επιβιβαζόμενη σε μια βάρκα.

Η Βόρεια Κορέα δεν επιτρέπει καμία αντιπολίτευση και τιμωρεί αυστηρά όσους επιχειρούν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Κατά τις δύο προηγούμενες μεταβιβάσεις της εξουσίας δεν είχε καταγραφεί καμία δημόσια αντίδραση: αρχικά, από τον ιδρυτή του κράτους Κιμ Ιλ Σουνγκ στον γιο του Κιμ Γιονγκ Ιλ το 1994 και στη συνέχεια από τον Κιμ Γιονγκ Ιλ στον γιο του Κιμ Γιονγκ Ουν το 2011.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η Βόρεια Κορέα φαίνεται να επιχειρεί κάτι πρωτοφανές. Οι πολυάριθμες δημόσιες εμφανίσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν πυροδοτήσει τις εκτιμήσεις ότι προετοιμάζεται για να διαδεχθεί τον πατέρα της στην ηγεσία της χώρας.

Η ταυτότητα του επόμενου ηγέτη της Βόρειας Κορέας έχει τεράστια σημασία, καθώς το πρόσωπο που θα αναλάβει την εξουσία θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια μνημειώδη πρόκληση: να κυβερνήσει ένα φτωχό κράτος με πυρηνικά όπλα, 26 εκατομμύρια κατοίκους, ελάχιστες πολιτικές ελευθερίες, αυστηρή κρατική παρακολούθηση και περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο.

Οι πολίτες της Βόρειας Κορέας δεν έχουν απολύτως κανέναν λόγο στην επιλογή του μελλοντικού ηγέτη τους. Αποστάτες και αναλυτές εκτιμούν ότι θα αποδεχθούν σιωπηρά μια τρίτη διαδοχική μεταβίβαση της εξουσίας εντός της ίδιας οικογένειας, τουλάχιστον σε δημόσιο επίπεδο.

«Ο σύζυγός μου κι εγώ δεν θέλαμε τα παιδιά μας να ζήσουν υπό μια δικτατορία τέταρτης γενιάς. Ως γονείς, θεωρήσαμε ότι το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε για τα παιδιά μας ήταν να τους προσφέρουμε την ελευθερία», δήλωσε η 32χρονη Κιμ Γιούμι, η οποία σήμερα ζει στη Σεούλ.

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Η Κίμι

Προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις απόψεις των απλών πολιτών της Βόρειας Κορέας, το Associated Press συνομίλησε με σχεδόν δώδεκα αποστάτες, οι οποίοι διατηρούν επαφές στο εσωτερικό της χώρας ή έχουν βιώσει προηγούμενες μεταβιβάσεις της εξουσίας, καθώς και με αρκετούς ειδικούς.

Ελάχιστα είναι γνωστά για την κόρη του Κιμ, πέρα από το γεγονός ότι φέρεται να είναι περίπου 13 ετών και να ονομάζεται Κιμ Τζου Έ.

Από τα τέλη του 2022 έχει πραγματοποιήσει δεκάδες δημόσιες εμφανίσεις, πάντοτε στο πλευρό του πατέρα της, σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως δοκιμές όπλων και στρατιωτικές παρελάσεις. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την έχουν χαρακτηρίσει «πιο αγαπημένο» και «σεβαστό» παιδί του Κιμ. Η αναβαθμισμένη θέση της έχει αποτυπωθεί και σε φωτογραφίες που δείχνουν έναν ηλικιωμένο στρατηγό να υποκλίνεται μπροστά της, αλλά και στην ιδιαίτερα προβεβλημένη θέση που καταλαμβάνει μπροστά από τον πατέρα της.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας θεωρεί ότι η Κιμ Τζου Έ είναι η επικρατέστερη υποψήφια για τη διαδοχή του πατέρα της. Οκτώ από τους 11 αποστάτες που μίλησαν στο Associated Press συμμερίζονται αυτή την εκτίμηση, ενώ οι υπόλοιποι τρεις διαφωνούν, επικαλούμενοι τη βαθιά πατριαρχική κουλτούρα της χώρας.

«Κατά τις επισκέψεις της σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και εργοστάσια, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται στην Κιμ Τζου Έ οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Βόρειας Κορέας παραπέμπει σε πρωτόκολλα που προορίζονται για έναν διάδοχο της εξουσίας και όχι απλώς για την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε ο Τάε Γιονγκ Χο, πρώην υπουργός στην πρεσβεία της Βόρειας Κορέας στο Λονδίνο, ο οποίος αυτομόλησε στη Νότια Κορέα το 2016.

«Επαναλαμβάνουν τα ίδια πρωτόκολλα και την ίδια μεταχείριση που επιφύλασσαν στον Κιμ Γιονγκ Ουν», όταν εκείνος συνόδευε τον πατέρα του ως διάδοχός του, πρόσθεσε.

Η Κανγκ Μι Τζιν, αποστάτρια που διευθύνει εταιρεία ανάλυσης της οικονομίας της Βόρειας Κορέας, αποκάλυψε ότι οι επαφές της στο εσωτερικό της χώρας τής μετέφεραν, μέσω τηλεφώνων που έχουν εισαχθεί λαθραία, ότι θεωρούν την Κιμ Τζου Έ την επόμενη στη σειρά για την ανάληψη της εξουσίας από τον πατέρα της.

Ο Τζουνγκ Γκουάνγκ Ιλ, αποστάτης που ειδικεύεται στη διοχέτευση πληροφοριών από το εξωτερικό στη Βόρεια Κορέα, δήλωσε ότι την ίδια άποψη έχουν και οι Βορειοκορεάτες με τους οποίους έρχεται σε επαφή όταν επισκέπτονται παραμεθόριες πόλεις της Κίνας.

Ο πρώην αστέρας του NBA Ντένις Ρόντμαν ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε την ταυτότητά της, κρατώντας την στην αγκαλιά του όταν ήταν ακόμη μωρό, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Πιονγκγιάνγκ το 2013.

Μεγάλο μέρος των αμφιβολιών σχετικά με το ενδεχόμενο να αναλάβει η Κιμ Τζου Έ την ηγεσία της χώρας οφείλεται στο γεγονός ότι είναι γυναίκα. Αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας εκτιμούν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει και ένα μικρότερο παιδί, του οποίου το φύλο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Οι γυναίκες στη Βόρεια Κορέα εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται δραματικά στις ανώτερες θέσεις εξουσίας. Μόνο μία από τις 17 διευθύντριες τμημάτων του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος είναι γυναίκα: πρόκειται για την ισχυρή μικρότερη αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ, σύμφωνα με το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας.

«Οι επαφές μου στη Βόρεια Κορέα λένε ότι είναι παράλογο να λατρεύουν αυτό το μικρό κορίτσι ως ανώτατη ηγέτιδα», δήλωσε η Κιμ Τζονγκ Α, πρώην αξιωματικός του στρατού της Βόρειας Κορέας, η οποία εγκαταστάθηκε στη Νότια Κορέα το 2009.

Η Λι Σι Γιουνγκ, αποστάτρια που διευθύνει τον ραδιοφωνικό σταθμό Free North Korea Radio με έδρα τη Σεούλ, ανέφερε ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερης ηλικίας επαφές της στη Βόρεια Κορέα δεν αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο να αναλάβει μια γυναίκα την εξουσία.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, τα μέλη της οικογένειας των Κιμ «είναι σαν θεοί που κυριαρχούν πάνω στους ανθρώπους, επομένως το φύλο δεν έχει πραγματικά σημασία».

Ανεξάρτητα από το αν η κόρη του θα τον διαδεχθεί τελικά, οι ειδικοί συμφωνούν ότι ο 42χρονος Κιμ Γιονγκ Ουν είναι πιθανό να επιλέξει ένα από τα παιδιά του για να συνεχίσει τη δυναστεία της οικογένειάς του. Μια τέτοια απόφαση, εκτιμούν, θα προκαλούσε ελάχιστες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Η Τσόι Σονγκ Τζουκ, η οποία διέφυγε από τη Βόρεια Κορέα το 2015, αποκάλυψε ότι η προπαγάνδα με την οποία είχε γαλουχηθεί ήταν τόσο έντονη, ώστε δεν είχε εκφράσει καμία αντίρρηση στις δύο προηγούμενες μεταβιβάσεις της εξουσίας. Σήμερα τις χαρακτηρίζει «παράλογες».

Ο αποστάτης Τζον Τζε Χιουν υποστήριξε ότι το εκτεταμένο δίκτυο παρακολούθησης στη Βόρεια Κορέα εμποδίζει τους πολίτες να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στο καθεστώς και συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτικής υπακοής.

Η Κιμ Γιούμι δήλωσε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ για την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν μέχρι τον Νοέμβριο του 2022, όταν ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας την παρουσίασε δημόσια σε εγκατάσταση εκτόξευσης διηπειρωτικού πυραύλου.

«Οι απλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα για την ιστορία της οικογένειας των Κιμ. Δεν προσπαθούν καν να μάθουν και δεν δίνουν σημασία σε αυτά τα ζητήματα, επειδή κάτι τέτοιο θα μπορούσε να τους θέσει σε κίνδυνο», δήλωσε η Κιμ Γιούμι, η οποία σήμερα διατηρεί δικό της κανάλι στο YouTube με αντικείμενο τη Βόρεια Κορέα.

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