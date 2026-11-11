Μπορεί ο Στίβεν Μίλερ να κερδίσει ξανά τους άνδρες ψηφοφόρους του MAGA; Το σχέδιο του Λευκού Οίκου

Ο νέος προσωπάρχης του Ντόναλντ Τραμπ θέτει ως πρωταρχικό στόχο την επαναπροσέγγιση των νέων, των μειονοτήτων και της εργατικής τάξης, που στις ενδιάμεσες εκλογές γύρισαν μαζικά την πλάτη στους Ρεπουμπλικανούς

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μπορεί ο Στίβεν Μίλερ να κερδίσει ξανά τους άνδρες ψηφοφόρους του MAGA; Το σχέδιο του Λευκού Οίκου
Ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, ακούει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μιλά και να ανακοινώνει μέτρα για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου,...
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Στίβεν Μίλερ, νέος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, στοχεύει να επαναφέρει την υποστήριξη των νέων, μειονοτήτων και ανδρών της εργατικής τάξης προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
  • Στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, οι συγκεκριμένες ομάδες στράφηκαν μαζικά προς τους Δημοκρατικούς, κυρίως λόγω οικονομικών ανησυχιών, της μεταναστευτικής πολιτικής και των επιπτώσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία.
  • Ο Μίλερ προωθεί μια λαϊκίστικη ατζέντα με έμφαση στην καταπολέμηση των «woke» πολιτικών, τη μείωση των τιμών στα φάρμακα και τη μείωση της γραφειοκρατίας για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης.
  • Η εφαρμογή αυτής της ατζέντας θα δυσχεραίνεται από τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς και την έλλειψη διακομματικής συνεργασίας, λόγω των σκληρών θέσεων του Μίλερ για τη μετανάστευση.
  • Η στρατηγική προσέγγισης των νέων ανδρών ψηφοφόρων δεν είναι νέα, αλλά η αποτελεσματικότητά της σε ένα διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον παραμένει αβέβαιη.
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Ο Στίβεν Μίλερ, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα χρέη προσωπάρχη του Λευκού Οίκου αντικαθιστώντας τη Σούζι Γουάιλς, ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή ένα νέο πολιτικό σχέδιο. Όπως αποκαλύπτει το Axios, βασικός του στόχος είναι να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των νέων, των μειονοτήτων και των ανδρών της εργατικής τάξης. Πρόκειται για την κρίσιμη εκλογική βάση που βοήθησε τον Ντόναλντ Τραμπ να εκλεγεί το 2024, αλλά στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές του 2026 στράφηκε μαζικά προς τους Δημοκρατικούς.

Ο Μίλερ σχεδιάζει να επικεντρωθεί στην αναβίωση της λαϊκιστικής ατζέντας που έχτισε τον συνασπισμό του Τραμπ, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης.

Η μαζική μετατόπιση των ψηφοφόρων και οι αιτίες

Στις ενδιάμεσες εκλογές, οι νέοι και οι άνδρες από μειονότητες απομακρύνθηκαν αισθητά από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οι κύριες αιτίες, σύμφωνα με τους αναλυτές, εντοπίζονται στις υψηλές τιμές που πυροδοτήθηκαν από τους δασμούς του Τραμπ, στον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και στις αυξανόμενες ανησυχίες για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, οι Λατινοαμερικανοί ψηφοφόροι μετακινήθηκαν έντονα προς τους Δημοκρατικούς, καθώς η σκληρή μεταναστευτική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης εξελίχθηκε σε μείζον πολιτικό αγκάθι.

Τα στατιστικά στοιχεία από μελέτη του Πανεπιστημίου Tufts είναι αποκαλυπτικά:

Ενώ το 2024 ο Τραμπ είχε κερδίσει τους άνδρες κάτω των 30 ετών με διαφορά 14 μονάδων, στις ενδιάμεσες εκλογές οι Δημοκρατικοί επικράτησαν στη συγκεκριμένη ομάδα με διαφορά 22 μονάδων - μια τεράστια μετατόπιση 36 μονάδων.

Οι νεαροί Λατινοαμερικανοί πέρασαν από προβάδισμα 2 μονάδων υπέρ του Τραμπ το 2024, σε σαρωτικό προβάδισμα 37 μονάδων υπέρ των Δημοκρατικών.

Οι νέοι ψηφοφόροι με εκπαίδευση επιπέδου λυκείου ή χαμηλότερη, κινήθηκαν επίσης κατά 37 μονάδες προς τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους κάτω των 30 ετών ανέφεραν την οικονομία και τις θέσεις εργασίας ως ένα από τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας. Μεταξύ των νέων που δήλωσαν ότι μένουν πίσω οικονομικά, το 73% στήριξε τους υποψηφίους των Δημοκρατικών.

Η «αντι-woke» ατζέντα και η οικονομία

Για να αναστρέψει αυτή την εικόνα, ο Μίλερ σκοπεύει να αναδείξει κυβερνητικές πολιτικές που πιστεύει ότι δεν έχουν λάβει την απαραίτητη προσοχή, με στόχο να προσελκύσει όσους ανησυχούν για την οικονομία. Οι προτεραιότητές του περιλαμβάνουν την εξάλειψη των λεγόμενων «woke» πολιτικών από τα πανεπιστήμια και τους χώρους εργασίας, τη μείωση των τιμών στα συνταγογραφούμενα φάρμακα και την πάταξη της απάτης στον τομέα της υγείας.

Επιπλέον, αναμένεται να δώσει έμφαση στη μείωση της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας, προωθώντας μεταρρυθμίσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης.

Το «τείχος» του Κογκρέσου

Ωστόσο, το εγχείρημα του Μίλερ αναμένεται να συναντήσει σοβαρά εμπόδια. Με τους Δημοκρατικούς να αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Ιανουάριο, ο νέος προσωπάρχης θα κληθεί να προωθήσει την ατζέντα του χωρίς την υποστήριξη ρεπουμπλικανικών πλειοψηφιών στη Βουλή ή τη Γερουσία.

Ενώ ορισμένα σχέδια μπορούν να υλοποιηθούν μονομερώς μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων του προέδρου Τραμπ, άλλα θα απαιτήσουν διακομματική συνεργασία. Αυτό φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο, καθώς ο Μίλερ αποτελεί διαχρονικά «κόκκινο πανί» για τους Δημοκρατικούς λόγω των σκληρών θέσεών του για τη μετανάστευση. Ενδεικτική είναι η δήλωση του Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει Πρόεδρος της Βουλής, ότι έχει «μηδενικό ενδιαφέρον» να συνεργαστεί μαζί του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η στόχευση του Μίλερ στους νέους άνδρες δεν αποτελεί νέα στρατηγική. Λίγο πριν από τις εκλογές του 2024, είχε απευθύνει άμεσο κάλεσμα μέσα από το Fox News, προτρέποντας τους νέους ψηφοφόρους να στηρίξουν τον Τραμπ για να δείξουν ότι είναι «αληθινοί άνδρες» και «όχι beta», ενώ ανήμερα των εκλογών έγραφε στο Χ: «Φέρτε κάθε άνδρα που γνωρίζετε στις κάλπες». Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι αν αυτή η προσέγγιση μπορεί να αποδώσει εκ νέου σε ένα ριζικά διαφορετικό πολιτικό τοπίο.

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