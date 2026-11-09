Δολοφονία Όλγας Βασιλίεβα: Επιστρέφει στο δικαστήριο ο 43χρονος – Το τελευταίο αντίο στην 61χρονη

Στην τελική ευθεία οι έρευνες για τη δολοφονία στη Λεμεσό. Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές συναλλαγές του υπόπτου και τα στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Γιάννης Φιλιππάκος

Δολοφονία Όλγας Βασιλίεβα: Επιστρέφει στο δικαστήριο ο 43χρονος – Το τελευταίο αντίο στην 61χρονη
ΚΥΠΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Όλγας Βασιλίεβα οδηγείται εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για ανανέωση της προσωρινής κράτησής του.
  • Ο ύποπτος ομολόγησε ότι σκότωσε την 61χρονη στις 21 Οκτωβρίου και έκρυψε τη σορό της σε φρεάτιο αποχέτευσης σε χωράφι της περιοχής Σαϊττά.
  • Οι έρευνες επικεντρώνονται στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του υπόπτου και του θύματος, καθώς και στα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου της Βασιλίεβα που ανασύρθηκε από τη θάλασσα.
  • Η οικογένεια της Όλγας αποχαιρετά τη 61χρονη με λόγια αγάπης και η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Ρωσική Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.
  • Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με στόχο την παραπομπή του κατηγορούμενου στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο για φόνο εκ προμελέτης.
Snapshot powered by AI

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγείται σήμερα, Δευτέρα (9/11), ο 43χρονος που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία της Όλγας Βασιλίεβα.

Η Αστυνομία θεωρεί την υπόθεση εξιχνιασμένη, ωστόσο οι ανακριτές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να παραπεμφθεί ο ύποπτος ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.

Ο 43χρονος, συριακής καταγωγής, αναμένεται να τεθεί εκ νέου υπό προσωποκράτηση, καθώς εκκρεμούν εξετάσεις σε τεκμήρια που έχουν συγκεντρωθεί από την κατοικία του και άλλα σημεία που συνδέονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη δικαστική διαδικασία, ο ύποπτος παραδέχθηκε στους ανακριτές ότι σκότωσε την 61χρονη στις 21 Οκτωβρίου, χτυπώντας την στο κεφάλι με σφυρί μέσα στο σπίτι του. Στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι προηγήθηκε ένταση μεταξύ τους, όταν η γυναίκα τον προσέβαλε για την καταγωγή του.

Όπως ανέφερε, κράτησε τη σορό στην κατοικία του μέχρι την επόμενη ημέρα, οπότε τη μετέφερε σε χωράφι της Βασιλίεβα στην περιοχή του Σαϊττά και την έκρυψε σε φρεάτιο αποχέτευσης. Το σημείο εντοπίστηκε έπειτα από δικές του υποδείξεις.

Η εξαφάνιση της 61χρονης είχε δηλωθεί στις 28 Οκτωβρίου. Ο 43χρονος συνελήφθη δύο ημέρες αργότερα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ενώ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την Κύπρο.

Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές συναλλαγές

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις επαφές και τις οικονομικές δοσοληψίες των δύο προσώπων, καθώς οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν το κίνητρο της δολοφονίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εξέταση των τραπεζικών λογαριασμών της 61χρονης, αλλά και στα δεδομένα που ενδέχεται να ανακτηθούν από το κινητό της τηλέφωνο. Η συσκευή εντοπίστηκε στη θάλασσα, στην περιοχή της Μονής, και παραδόθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Οι ανακριτές εξετάζουν επίσης τις κινήσεις του υπόπτου μετά το έγκλημα, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες επιχείρησε να αναχωρήσει από τη χώρα.

Την Τρίτη η κηδεία της Όλγας Βασιλίεβα

Στο μεταξύ, η οικογένεια της 61χρονης ανακοίνωσε ότι η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στη Ρωσική Εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, στην περιοχή Καλογήρων της Λεμεσού.

Σε αποχαιρετιστήριο μήνυμα, οι συγγενείς της κάνουν λόγο για μια γυναίκα με ισχυρό χαρακτήρα, βαθιά πίστη και ιδιαίτερη αγάπη για την οικογένεια και τους φίλους της. Αναφέρονται στη μόρφωση, την ειλικρίνεια και την καλοσύνη της, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη τους για τον θάνατό της.

olga-oikos.jpg

Η σημερινή δικαστική διαδικασία αναμένεται να καθορίσει τη διάρκεια της νέας προσωποκράτησης του 43χρονου, με τις αστυνομικές αρχές να επιδιώκουν την ολοκλήρωση του φακέλου και την προώθηση της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και σε Αττική οδό

08:10ΚΑΙΡΟΣ

Νέα εποχή για τις μετεωρολογικές προγνώσεις – Το ECMWF διαθέτει πλέον δεδομένα υψηλής ανάλυσης 9 χιλιομέτρων

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η απόφαση που φέρνει πιο κοντά το τέλος του Tesla Cybertruck

07:56ΚΥΠΡΟΣ

Δολοφονία Όλγας Βασιλίεβα: Επιστρέφει στο δικαστήριο ο 43χρονος – Την Τρίτη τελευταίο αντίο στην 61χρονη

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (9/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει η ΚΕ της ΝΕΑΡ: Στο επίκεντρο οι συνεργασίες με ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 – Τι δηλώνουν Σακελλαρίδης - Λυκοπάντης

07:38ΥΓΕΙΑ

Ανακάλυψαν έναν πιθανό 7ο τύπο κατάθλιψης: Συνδέεται με το εσωτερικό ρολόι του σώματος

07:36LIFESTYLE

Γιώργος Γεροντιδάκης: «Ο στόχος μου είναι η δημιουργία μιας πραγματικής οικογένειας» - Τι είπε για τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

07:32BOMBER

Όταν οι Τούρκοι λένε «όλα καλά», εγώ αρχίζω να ανησυχώ…

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέρμανση: Πόσο αυξάνεται ο μηνιαίος λογαριασμός για διαμέρισμα 80 τ.μ

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς αποτιμά η ΕΛΑΣ το ταξίδι Τσίπρα στο Παρίσι 

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 60.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 13 Νοεμβρίου

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά σε κτήριο στην Κίνα: 14 νεκροί - Καταγγελίες ότι δεν λειτούργησε το σύστημα πυρόσβεσης

07:12SCENARIO

Το μεγάλο στοίχημα της μετά Τραμπ Αμερικής: Ποιος θα κληρονομήσει την εξουσία και ποιος το MAGA;»

07:10ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Μητσοτάκης στις Σέρρες χωρίς Καραμανλήδες, Coca Cola και προεξόφληση ρωσικής καταστροφής, η Onyx και η εξαϋλωση των παλαιών μετόχων, ο Πόλσον μειώνει ποσοστό στην Πειραιώς και το κρυφτούλι της Space

07:08ΜΑΝΤΕΙΟ

O bully της γειτονιάς και το γαλλικό πλοίο, Ο Μάριος τρέχει μαραθώνιο ενώ ο ΓΑΠ προτιμά Muay Thai

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Κρακοβία: «Γονείς έκρυβαν τα μάτια των παιδιών τους με παλτά για να μη δουν τα αίματα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία Έλληνα

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από τις Σέρρες: Το πατριωτικό πρόσημο, το αγροτικό πρόβλημα και τα μηνύματα στο εσωτερικό της ΝΔ

06:54LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στα «Δύο μαύρα πουκάμισα»: Αναλυτικά τα επεισόδια των σειρών πριν προβληθούν στην TV

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

06:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τη σορό της νεαρής γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά σε κτήριο στην Κίνα: 14 νεκροί - Καταγγελίες ότι δεν λειτούργησε το σύστημα πυρόσβεσης

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

06:52ΕΘΝΙΚΑ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Σήμερα αναχωρεί το «Abeille Marengo» - Γιατί ο Φιντάν απάντησε «όλα καλά» - Ερωτήματα για γαλλική ενημέρωση στην Τουρκία - Τι απαντάει η κυβέρνηση

06:54LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στα «Δύο μαύρα πουκάμισα»: Αναλυτικά τα επεισόδια των σειρών πριν προβληθούν στην TV

07:36LIFESTYLE

Γιώργος Γεροντιδάκης: «Ο στόχος μου είναι η δημιουργία μιας πραγματικής οικογένειας» - Τι είπε για τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

09:00ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Αλλάζει το σκηνικό - Επιδείνωση από σήμερα - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Νοεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Νεκταρίου - Ποια ονόματα γιορτάζουν

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Κρακοβία: «Γονείς έκρυβαν τα μάτια των παιδιών τους με παλτά για να μη δουν τα αίματα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία Έλληνα

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέρμανση: Πόσο αυξάνεται ο μηνιαίος λογαριασμός για διαμέρισμα 80 τ.μ

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στη Nvidia: Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

07:38ΥΓΕΙΑ

Ανακάλυψαν έναν πιθανό 7ο τύπο κατάθλιψης: Συνδέεται με το εσωτερικό ρολόι του σώματος

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (9/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32BOMBER

Όταν οι Τούρκοι λένε «όλα καλά», εγώ αρχίζω να ανησυχώ…

07:10ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Μητσοτάκης στις Σέρρες χωρίς Καραμανλήδες, Coca Cola και προεξόφληση ρωσικής καταστροφής, η Onyx και η εξαϋλωση των παλαιών μετόχων, ο Πόλσον μειώνει ποσοστό στην Πειραιώς και το κρυφτούλι της Space

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η ακτινογραφία της απάτης «μαμούθ» των €203 εκατ. με τα 1.300 «πρόσωπα-βιτρίνες» - Καυτοί διάλογοι - «Στο τσακ με πρόλαβες»

07:56ΚΥΠΡΟΣ

Δολοφονία Όλγας Βασιλίεβα: Επιστρέφει στο δικαστήριο ο 43χρονος – Την Τρίτη τελευταίο αντίο στην 61χρονη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ