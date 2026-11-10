Σε 2 χρόνια το κυπριακό φυσικό αέριο, Ντόρα αδειάζει Καραμανλή για ρηματική, έρχεται το railway.gov

Ο αχός από την επίδοση ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας στην Τουρκία για το δικό μας καλώδιο θα κρατήσει πολύ, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα οι ανάσες κρατιούνται για το τι θα γίνει στο πεδίο. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, πριν το Marengo φτάσει έξω απ’ την Κάσο για να ξεκινήσει έλεγχο του βυθού, να θυμηθούμε για ποιο λόγο υπάρχει τόση ένταση στην γειτονιά.

Φυσικά δεν είναι μόνο ο τουρκικός αναθεωρητισμός και μεγαλοϊδεατισμός, δεν είναι μόνο η επιθυμία του Ερντογάν να γίνει χαλίφης της περιοχής και αν μπορεί, ν’ αρπάξει και κάτι. Είναι ας πούμε τα 20 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου που υπολογίζεται ότι βρίσκονται κάτω από τις έξι ανακαλύψεις στην Κυπριακή ΑΟΖ, όπως υπογράμμισε χθες στο Cyprus Summit του Economist ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός.

Η παραγωγή του πρώτου φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος» τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2028. Ο κ. Δαμιανός θύμισε ότι Eni και TotalEnergies έλαβαν την τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του «Κρόνου» τον περασμένο Ιούλιο, ενώ οι βασικές συμβάσεις για το έργο υπογράφηκαν πριν ένα μήνα.

Μέσω Αιγύπτου

Δηλαδή σε μόλις δύο χρόνια άνευ απροόπτου, θα βγει το κυπριακό αέριο. Ο σχεδιασμός προβλέπει την μεταφορά και υγροποίηση του στην Αίγυπτο κι από εκεί θα πηγαίνει παντού, και κυρίως στην Ευρώπη. Εμπορικές συμφωνίες που αφορούν τη μεταφορά, υγροποίηση και διανομή του κυπριακού φυσικού αερίου, από τα κοιτάσματα «Κρόνος» και «Αφροδίτη» (τεμάχιο 6 – κοινοπραξία ΕΝΙ-Total και 12 – κοινοπραξία Chevron), στα τερματικά φυσικού αερίου της Αιγύπτου, θα υπογραφούν τέλη Μαρτίου στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης EGYPES 2026 (Egypt Energy Show), που θα πραγματοποιηθεί στο Κάϊρο από τις 30 Μαρτίου μέχρι και την 1η Απριλίου. Σε αυτή θα παραβρεθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης

κατόπιν προσκλήσεως του Αιγύπτιου Προέδρου Αλ Σίσι.

Το δίχτυ

Εξυφαίνεται αργά, αλλά σταθερά μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας και η Τουρκία προσπαθεί να μπει σφήνα όπου μπορεί. Με το καλώδιο, με το τουρκολιβυκό, όπου μπορεί δημιουργεί γεγονότα και διεκδικεί ρόλο. Όταν κατασταλάξει η πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ ο κλοιός θα σφίξει περισσότερο.

Κλίμα

Οι εξελίξεις σε ότι αφορά το καλώδιο βρήκαν το πολιτικό σύστημα σε μια σχετική αυτοσυγκράτηση. Η κριτική είναι σκληρή, αλλά οι τόνοι μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεφύγει. Το ΠΑΣΟΚ ζητά ενημέρωση, ενώ πιο προωθημένα βγήκε ο προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φαραντούρης (Open).

«Μεθαύριο αν θελήσουμε να κατασκευάσουμε ένα κρηπίδωμα στην Ψέριμο ή έναν λιμενοβραχίονα στην Κω, θα αναθέτουμε κάθε φορά σε μια εταιρεία ξένων συμφερόντων ή ένα εργολάβο ή υπεργολάβο τρίτης χώρας;» αναρωτήθηκε. Από την Χαριλάου Τρικούπη έκαναν σαφές ότι θα φέρουν το θέμα στην ευρωβουλή, χωρίς να διευκρινιστεί αν θα είναι ερώτηση κατά της Γαλλίας.

Ευγενής τρόπος

Για να ξεκαθαρίζουμε. Η ρηματική διακοίνωση (note verbale) είναι ένα επίσημο διπλωματικό έγγραφο που ανταλλάσσεται μεταξύ ενός Υπουργείου Εξωτερικών και μιας ξένης διπλωματικής αποστολής (π.χ. πρεσβείας) ή μεταξύ διπλωματικών αντιπροσώπων. Συντάσσεται πάντοτε σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. «Το Υπουργείο Εξωτερικών [...] έχει την τιμή να πληροφορήσει...») και όχι σε πρώτο πρόσωπο. Σε αντίθεση με τις επίσημες διπλωματικές επιστολές (nota) που υπογράφονται από τον Υπουργό ή κάποιον υψηλόβαθμο αξιωματούχο, η ρηματική διακοίνωση είναι ανυπόγραφη. Έχει μόνο την επίσημη σφραγίδα της υπηρεσίας ή της αποστολής που την εκδίδει, ημερομηνία και καθιερωμένες τυπικές φράσεις διπλωματικής αβρότητας στην αρχή και στο τέλος.

Οι ρηματικές διακοινώσεις είναι ουσιαστικά ο έγγραφος και ευγενής τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν οι υπουργοί Εξωτερικών ή οι πρεσβείες χωρών και οι ρηματικές διακοινώσεις εκφράζουν θέσεις και της χώρας αλλά και εταιρειών ή επιχειρήσεων συμφερόντων της χώρας που τις εκδίδει. Αυτά.

Και η ουσία

Οι τούρκοι ξέρουν που τους παίρνει και που δεν τους παίρνει, αν ήμουν επικεφαλής θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη σήμερα σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη (Ant1). Ναι, αλλά ο πρώην Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής είπε ότι η γραπτή ενημέρωση ανοίγει επικίνδυνο μονοπάτι σημείωσε ο δημοσιογράφος. «Όχι δεν ισχύει» απάντησε κατηγορηματικά η ψηλή. «Ξέρετε πόσο τον εκτιμώ, ήμουν η υπουργός Εξωτερικών του. Όμως δεν έχει καμία σχέση η απλή ενημέρωση , με την αναγνώριση δικαιοδοσίας».

Ο υπουργός Χατζηβασιλείου ήταν λεκτικά πιο τολμηρός. «Ακούω από το πρωί δυνάμεις της αντιπολίτευσης να λένε για την γνωστοποίηση μέσω ρηματικής διακοίνωσης. Αυτά είναι αέρας φρέσκος. Δεν συνιστά καμία αναγνώριση».

Μείζον υποχώρηση

Κομψός ήταν στις διατυπώσεις του και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Δυστυχώς η εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη έχει αποτύχει οικτρά και έχει καταστήσει τη χώρα ανήμπορη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή και να αναγκάζεται να ζητάει την άδειά της ή τη συναίνεση της Τουρκίας προκειμένου να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αυτό συνιστά, κατά την άποψη μου, μια μείζονα υποχώρηση. Δεν μένει στους τύπους και στα χαρτιά. Μιλάω για την ουσία. (…). Διότι η πόντιση ενός καλωδίου είναι δικαίωμα, δεν απαιτείται ούτε καν ενημέρωση. Προφανώς και δεν απαιτείται η άδεια όμορων χωρών» είπε στο ITV των Ιωαννίνων.

Railway.gov.gr

Μακριά από τις θάλασσες αλλά και πολύ κοντά σ’ αυτές, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί σήμερα τ’ απόγευμα στο Παλαιό Αμαξοστάσιο Πειραιά–Πελοποννήσου για να παρουσιάσει το railway.gov.gr. Πρόκειται για ένα σύστημα που επιτρέπει να βλέπει κανείς online που ακριβώς βρίσκεται κάθε τραίνο. Μια ιδέα που υλοποίησε ο Κυρανάκης αν θυμάμαι καλά, όταν ήταν αναπλ. Υπουργός Μεταφορών, και

πριν τον βουτήξει ο Κυριάκος στα βαθιά κομματικά νερά. Η ιδέα έγινε πράξη με την συνεισφορά 26 Ελλήνων εφοπλιστών. Το σύστημα δίνει στον ΟΣΕ εντοπισμό των τρένων με ακρίβεια λίγων εκατοστών, ενιαία ψηφιακή εποπτεία και αυτόματες ειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους. Ο επιβάτης, πάλι, ανοίγει το κινητό και βλέπει τη θέση του τρένου και την εκτιμώμενη άφιξή του. Χρήσιμο.

Σας φιλώ

Η Πυθία