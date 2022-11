Κοκλώνης:Ένα φιλί στην Σπυροπούλου - Αυτή τη βδομάδα και τι δεν άκουσε

J2US: Ο Νίκος Κοκλώνης υπερασπίστηκε τη φίλη του Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία απασχόλησε το τελευταίο διάστημα τα τηλεοπτικά «παρασκήνια»

Ένα ακόμα live στο Just the 2 of Us ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου με τον Νίκο Κοκλώνη να υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους, τους κριτές και το κοινό σε μια ακόμα δυνατή βραδιά.

H Αφροδίτη Γεροκωνταντή και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ενθουσίασαν την κριτική επιτροπή. Η Βίκυ Σταυροπούλου έκανε λόγο για το πώς ο κάθε άνθρωπος επιλέγει να διαχειριστεί τον πόνο του, με αφορμή τα αρνητικά σχόλια που άκουσε η Αφροδίτη Γεροκωνταντή για το βάρος της.

Τότε ο παρουσιαστής θέλησε να υπερασπιστεί τη φίλη του Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία απασχόλησε αρκετά αυτή την εβδομάδα τα τηλεοπτικά δρώμενα.

«Με αφορμή αυτό θα πω και εγώ κάτι, θέλω να στείλω ένα μεγάλο φιλί στη Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που αυτή την εβδομάδα άκουσε και τι δεν άκουσε οπότε πιάνομαι από εκεί στέλνω το φιλάκι» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης.

