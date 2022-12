Tηλεπαιχνίδια που άφησαν εποχή στην ελληνική τηλεόραση

Θρυλικά τηλεπαιχνίδια τρέλαναν τη μπάνκα της τηλεθέασης - Δείτε ποια έγραψαν ιστορία

Κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό, έγραψαν ιστορία και το όνομά τους συζητιέται ακόμη και από τις γενιές που ακολούθησαν. Θρυλικά τηλεπαιχνίδια τρέλαναν τη μπάνκα της τηλεθέασης, ενώ δεν είναι λίγα εκείνα που επιστρέφουν ως remake τις τελευταίες σεζόν!

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το «Μεγάλο Παζάρι». O ΑLPHA επιθυμεί την αναβίωση του εν λόγω πρότζεκτ χωρίς να έχουν γίνει ακόμη προτάσεις σε παρουσιαστές. Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι από τα πρόσωπα που ο σταθμός εμπιστεύεται πολύ, θεωρώντας μάλιστα ότι είναι ο μετρ στα τηλεπαιχνίδια και μοναδικός σε αυτό που κάνει. Για όσους δεν θυμούνται, το «Μεγάλο Παζάρι» ξεκίνησε την πορεία του το 1991 μέσα από το MEGA με παρουσιαστή τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ο παρουσιαστής προσκαλούσε παίκτες και τηλεθεατές σε ένα πραγματικά Μεγάλο Παζάρι επί της μικρής οθόνης, στο οποίο η τύχη και το ρίσκο αποτελούσαν συνήθως τις μόνες «εγγυήσεις» μιας επιτυχημένης αγοράς. Κουρτίνα ένα ή δύο, ο Ζονγκ, και πολλά ακόμη τρικ, χάριζαν γέλιο και πολλά δώρα στο κοινό. Το παιχνίδι προβλήθηκε για τέσσερις σεζόν, ενώ δεκατρία χρόνια αργότερα αναβίωσε ως «Το πιο Μεγάλο Παζάρι» στον ALPHΑ. Πριν από κάποια χρόνια μετακόμισε στον ΣΚΑΪ με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου, χωρίς επιτυχία όμως.

Βασισμένο στο βρετανικό τηλεπαιχνίδι «Who wants to be a Millionaire?», το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε το ντεμπούτο του, το 1999, στο MEGA, ενώ το φθινόπωρο του 2002 μετακόμισε στη ΝΕΤ με οικοδεσπότη τον Σπύρο Παπαδόπουλο για να «μεταφερθεί» το 2005 στον ALPHA με παρουσιαστή τον Θοδωρή Αθερίδη. Την περσινή σεζόν, έκανε come back στον ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Το κοινό όχι μόνο είχε αγαπήσει το εν λόγω πρότζεκτ αλλά το 2010 ο «Εκατομμυριούχος» επιλέχθηκε ως το πιο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι στα 20 χρόνια του MEGA. Οσον αφορά στους κανονισμούς, ο παίκτης πρέπει να απαντήσει σωστά σε ερωτήσεις για να κερδίσει χρήματα. Για κάθε ερώτηση, υπάρχουν πιθανές απαντήσεις αλλά μία μόνο σωστή.

