J2US: Η μεγάλη έκπληξη του Κοκλώνη στην πρεμιέρα – Πρώτη guest κριτής η Άννα Βίσση

Μεγάλες εκπλήξεις επιφυλάσσει ο Νίκος Κοκλώνης για την πρεμιέρα του J2US που έρχεται το ερχόμενο Σ/Κ στον Alpha.

Μια ακόμα μεγάλη έκπληξη θα έχει η πρεμιέρα του Just the 2 of Us που έρχεται το ερχόμενο Σάββατο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, για τα σχέδια του Νίκου Κοκλώνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτό το σόου θα φιλοξενεί συχνά πυκνά guest κριτές, ενώ για την πρώτη παρουσία έχει βολιδοσκοπηθεί η Άννα Βίσση, η οποία φαίνεται μάλιστα να είναι θετική στο ενδεχόμενο.

Η αποδοχή της πρότασης θα φέρει την… επανένωση Άννας Βίσση και Δέσποινας Βανδή και αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στα νούμερα τηλεθέασης της πρεμιέρας.

Εντυπωσιακό είναι το τρέιλερ του «Just the 2 of Us». Η παραγωγή, το σκηνικό που επιλέχθηκε, το χιούμορ και η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που αποπνέει έκαναν τους τηλεθεατές να το αγαπήσουν!

Ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης σε ρόλο μαέστρου του πιο λαμπερού show της ελληνικής τηλεόρασης, η πάντα εκρηκτική κριτική επιτροπή και ο σκηνοθέτης του «Just the 2 of Us», Κώστας Καπετανίδης, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στα γυρίσματα του trailer και το αποτέλεσμα μας αποζημίωσε όλους!

