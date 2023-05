Eurovision 2023: «Σας αγαπώ» - Το μήνυμα του Victor Vernicos μετά τον αποκλεισμό της Ελλάδας

Αποκλείστηκε η Ελλάδα από τον Β Ημιτελικό της Eurovision 2023 - 3η φορά που αποκλείεται στις 42 φορές που συμμετέχει

Ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision 2023 ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 22 Μαΐου και η Ελλάδα αποκλείστηκε και άρα παραμένει εκτός του μεγάλου τελικού, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Μαΐου 2023.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Victor Vernicos που εκπροσώπησε την Ελλάδα έστειλε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram το δικό του μήνυμα προς όλους όσους τον στήριξαν «Σας αγαπώ. Πολλά περισσότερα θα έρθουν σύντομα. Ευχαριστώ όλους τους fans της Eurovision για την απίστευτη εμπειρία».

Η χώρα μας είναι 3η φορά που αποκλείεται από τον τελικό της Eurovision στις συνολικά 42 φορές που έχει πάρει μέρος.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Μόλις 16 ετών, ο Βίκτωρ ήταν ο νεότερος καλλιτέχνης του φετινού διαγωνισμού και όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούσαν οι Βρετανοί διοργανωτές, "our Eurovision son". Παρά το νεαρό της ηλικίας του, κατόρθωσε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του διαγωνισμού σε όλες τις φάσεις του, από τις επίπονες καθημερινές πρόβες, τις καθημερινές εμφανίσεις του σε διεθνή media και events, μέχρι και τον Ημιτελικό.

Η ΕΡΤ στήριξε με κάθε τρόπο την προσπάθεια αυτή και είναι περήφανη για την ποιότητα της φετινής συμμετοχής της χώρας μας, όπως και για την καλλιτεχνική ομάδα. Mε επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Ρήγο παρουσιάστηκε επί σκηνής μια αφαιρετική, σύγχρονη και άρτια εικόνα, εστιασμένη στα συναισθήματα που προκαλεί το «What They Say» και το νόημα των στίχων του.

Η επιλογή της φετινής συμμετοχής μας στη Eurovision προέκυψε για πρώτη φορά με τη συμμετοχή κοινού και επιτροπής, όπως ακριβώς φέτος θα επιλέγει άλλωστε και ο νικητής της Eurovision με βάση τους νέους κανονισμούς ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού. Το "What They Say" ήταν το μόνο τραγούδι από τα πέντε υποψήφια το οποίο τόσο η επιτροπή της ΕΡΤ όσο και το κοινό ψήφισαν και οι δύο στη δεύτερη θέση και έτσι, κατά συνέπεια, του έδωσαν το "διαβατήριο" να ταξιδέψει στο Λίβερπουλ.

Παρότι η ελληνική συμμετοχή δεν θα διαγωνιστεί στον Μεγάλο Τελικό, η προσπάθεια του Βίκτωρα αξίζει το χειροκρότημα όλων μας, χωρίς να ξεχνάμε καθόλου το νόημα του συγκεκριμένου τραγουδιού, μέσα από το οποίο ο 16χρονος Βίκτωρ μάς καλεί να «ακούμε» και να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο.

To μουσικό ταξίδι του Βίκτωρα μόλις ξεκίνησε με τον πιο συναρπαστικό τρόπο μέσα από έναν διεθνή διαγωνισμό και όπως πρόσφατα δήλωσε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο "κάθε δυσκολία είναι ένα σκαλοπάτι για την επιτυχία"».

Η επιλογή του «What They Say»

Το «What They Say», μια συναισθηματική και φεστιβαλική μπαλάντα, που ο νεαρός καλλιτέχνης έγραψε στην περίοδο της καραντίνας, σε ηλικία 14 ετών, βιώνοντας για πρώτη φορά μια αγχώδη κατάσταση.

Το τραγούδι του παροτρύνει όλους ν’ «ακούμε» κάθε μας συναίσθημα, όσο δύσκολο κι αν είναι, να το εκφράζουμε και να το μοιραζόμαστε γιατί είναι απελευθερωτικό, κι έτσι μαζί να διεκδικούμε ένα πιο φωτεινό αύριο: «Το μήνυμα που προσπαθώ να περάσω είναι πως, όταν γράφεις ένα τραγούδι με ειλικρίνεια, ενώνει το κοινό, διότι εκφράζεις αυτό που δεν μπορεί να εκφράσει ο άλλος», δήλωσε ο νεαρός τραγουδιστής.

