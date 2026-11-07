Αλκυόνη Παπαδάκη: Στο γηροκομείο Χανίων η συγγραφέας - Οι τραγικές απώλειες που τη σημάδεψαν

Snapshot Η Αλκυόνη Παπαδάκη αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων λόγω προσωπικών απωλειών και οικονομικών δυσκολιών.

Μέσα σε ενάμιση χρόνο έχασε τον σύζυγό της και τον 42χρονο γιο της, που πέθανε από κίρρωση του ήπατος.

Εξαιτίας οικονομικών χρεών, έχασε το σπίτι της στο Μαρούσι και αναζήτησε νέα στέγη φροντίδας για ασφάλεια και ανεξαρτησία.

Παρά τις δυσκολίες, δηλώνει ικανοποιημένη από τη φροντίδα που λαμβάνει στο γηροκομείο και επιθυμεί να διατηρήσει την αυτονομία της.

Η απώλεια του γιου της παραμένει μια ανοιχτή πληγή, την οποία δυσκολεύεται να διαχειριστεί η ίδια και η υπόλοιπη οικογένεια. Snapshot powered by AI

Τη συνειδητή απόφαση να εγκατασταθεί μόνιμα στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων έλαβε η σπουδαία Ελληνίδα συγγραφέας Αλκυόνη Παπαδάκη, έπειτα από μια σειρά από δραματικές ανατροπές στην προσωπική της ζωή.

Μέσα σε διάστημα μόλις ενάμιση έτους, η αγαπημένη δημιουργός ήρθε αντιμέτωπη με τις απώλειες του συζύγου της αλλά και του 42χρονου γιου της. Παράλληλα, λόγω οικονομικών χρεών, απώλεσε την κατοικία της στο Μαρούσι, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να αναζητήσει μια νέα στέγη φροντίδας.

Μιλώντας στην εφημερίδα Espresso, η Αλκυόνη Παπαδάκη αναφέρθηκε στη μεγάλη αυτή αλλαγή, στη δυσκολία του αποχωρισμού από το παρελθόν της, αλλά και στην ανάγκη της για ασφάλεια:

«Είναι μια μεγάλη αλλαγή για μένα. Δεν έχω ακόμα συνειδητοποιήσει πλήρως ότι ξεριζώθηκα, ότι άφησα το σπίτι μου και τη ζωή που είχα συνηθίσει για τόσα χρόνια. Είναι δύσκολο να αποχωρίζεσαι όλα όσα αποτελούσαν τον κόσμο σου. Ωστόσο, επέλεξα να βρίσκομαι εδώ, γιατί χρειάζομαι περισσότερη φροντίδα, ασφάλεια και ανεξαρτησία. Είμαι ευχαριστημένη από τη συμπεριφορά του προσωπικού και αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε έναν χώρο όπου με φροντίζουν. Έχω την αδερφή μου, αλλά δεν μου αρέσει να φορτώνομαι σε κανέναν, θέλω να είμαι ανεξάρτητη, να έχω τον χώρο μου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το αβάσταχτο πένθος για τον χαμό του γιου της

Η συγγραφέας προχώρησε παράλληλα σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τις δύο μεγάλες απώλειες που έπληξαν την οικογένειά της, στάθηκε όμως ιδιαίτερα στον αδόκητο χαμό του παιδιού της:

«Είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να περιγράψει κανείς με λόγια. Στην ενάμιση χρόνο τούς έχασα και τους δύο. Η απώλεια του παιδιού μου είναι μια πληγή, που παραμένει ανοιχτή. Είναι κάτι τρομερά δύσκολο και δεν έχω ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως όλα όσα συνέβησαν. Και δεν είμαι μόνο εγώ που πονάω. Είναι και η υπόλοιπη οικογένεια. Είναι κι αυτοί πληγωμένοι. Πολύ. Ο γιος μου το τελευταίο διάστημα κατανάλωνε αλκοόλ και τελικά έφυγε από τη ζωή από κίρρωση του ήπατος. Ήταν μόλις 42 ετών το παιδί μου. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί κανείς μια τέτοια απώλεια. Είχαν προηγηθεί πολλές νοσηλείες και περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Εκείνη την ημέρα είχα μόλις φύγει από το νοσοκομείο, έχοντας ακόμη κάποιες ελπίδες ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υγείας του. Δυστυχώς, η καρδιά του δεν άντεξε. Στις 10 το βράδυ με πήραν τηλέφωνο και μου ανακοίνωσαν ότι είχε φύγει από τη ζωή. Μπορείτε να φανταστείτε τι πέρασα εκείνη τη στιγμή…».

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