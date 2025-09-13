Ο σπουδαίος Στίβεν Κινγκ αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 10 αγαπημένες μου ταινίες»
Οι 10 all–time favorite ταινίες του Στίβεν Κινγκ
Ο Στίβεν Κινγκ, ο θρυλικός συγγραφέας πασίγνωστων βιβλίων, αποκάλυψε τις αγαπημένες του ταινίες.
Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί στο X, έγραψε για τις 10 all–time favorite ταινίες του, αν και εξαιρεί από την λίστα ταινίες όπως το Misery, το «Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ», το «Στάσου πλάι μου» (Stand by Me) και το «Το πράσινο Μίλι».
Χωρίς να τις βάζει σε συγκεκριμένη σειρά, μέσα στο δικό του TOP 10 βλέπουμε το Sorcerer, το Casablanca, τα «Σαγόνια του καρχαρία» (Jaws) και πολλές άλλες σπουδαίες ταινίες.
Ο Κινγκ έγραψε αναλυτικά:
«Οι 10 αγαπημένες μου ταινίες (εκτός από τις Misery, Shawshank, Green Mile, Stand by Me). Χωρίς συγκεκριμένη σειρά:
Sorcerer (Ο Μάγος)
Godfather 2 (Ο Νονός 2)
The Getaway (Η Απόδραση)
Groundhog Day (Η Μέρα της Μαρμότας)
Casablanca (Καζαμπλάνκα)
Treasure of the Sierra Madre (Ο Θησαυρός της Σιέρα Μάντρε)
Jaws (Τα σαγόνια του καρχαρία)
Mean Streets (Οι Σκληροί Δρόμοι)
Close encounters of the 3rd kind (Στενές επαφές τρίτου τύπου)
Double Indemnity (Διπλή Ταυτότητα).