Γιώργος Γεροντιδάκης: «Ο στόχος μου είναι η δημιουργία μιας πραγματικής οικογένειας»

Snapshot Ο Γιώργος Γεροντιδάκης πρωταγωνιστεί φέτος στη σειρά «Κρίνο & Αγκάθι» του ΑΝΤ1 και αναγνωρίζει την ομαδική προσπάθεια και την ανταπόκριση του κοινού.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες της κρίσης, συνέχισε να εργάζεται στον χώρο της υποκριτικής, προσαρμόζοντας την καθημερινότητά του και αποδεχόμενος χαμηλότερη αμοιβή για να αποκτήσει εμπειρία.

Διατηρεί στενή σχέση με τον κόσμο, βασιζόμενος στην επικοινωνιακή εμπειρία που απέκτησε από την οικογένειά του και την πολυετή καριέρα του.

Στην προσωπική του ζωή, τονίζει την ψυχική ηρεμία που βρίσκει στη σχέση του με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου και δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα του χρόνου μαζί της.

Θεωρεί ότι η ουσία του γάμου είναι η αληθινή συντροφικότητα και η δημιουργία οικογένειας, χωρίς να δίνει έμφαση σε μεγαλοστομίες ή τυπικές διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Για την προσωπική ισορροπία που έχει κατακτήσει, τη σχέση του με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου, αλλά και την οπτική του γύρω από τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας μίλησε ο Γιώργος Γεροντιδάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Real News και την Κορύνα Μανταγάρη. Ο αγαπητός ηθοποιός, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Κρίνο & Αγκάθι» του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε επίσης στην πολυετή επαγγελματική του πορεία, τις περιόδους οικονομικής πίεσης και τις συνειδητές επιλογές που έκανε για να παραμείνει ενεργός στον χώρο.

Αναφερόμενος στη φετινή του παρουσία στη σειρά του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Γεροντιδάκης στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας και την ανταπόκριση του κοινού:

«Είναι ένα στοίχημα να καταφέρεις να κερδίσεις το ενδιαφέρον του κόσμου. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά, ένα πολύ ωραίο σενάριο, μια ωραία συγκυρία και προσωπικά και, νομίζω, και ομαδικά. Όλοι οι άνθρωποι της σειράς παλεύουν για το κάθε δευτερόλεπτο κι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που σιγά σιγά βγαίνει στον κόσμο».

Παράλληλα, περιέγραψε τη ζεστή σχέση που διατηρεί με τον κόσμο, αποδίδοντάς την και στα βιώματα από την οικογένειά του:

«Με τον κόσμο έχω μια καλή σχέση, γιατί είμαι και επικοινωνιακός. Αυτό το έχω από πολύ μικρή ηλικία, γιατί ο πατέρας μου και η μάνα μου ασχολούνταν με εμπόριο ρούχων, οπότε είχα πάντα πολύ καλή επικοινωνία με τον κόσμο. Με έναν τρόπο είμαι πολύ χαρούμενος γιατί οποιονδήποτε ρόλο κι αν έχω κάνει, οι άνθρωποι στο δρόμο, εκτός από το όνομα του ρόλου, ξέρουν και το επίθετό μου, κάτι που είναι παράσημο για μένα».

Η οικογένεια, οι σταθερές και οι δυσκολίες στην υποκριτική

Στην ίδια εξομολόγηση, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραματίζει στην οικογένειά του ως ο μεγαλύτερος από τα πέντε αδέλφια του, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως «φτερούγα» προστασίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ενασχόλησή του με την υποκριτική από πολύ μικρή ηλικία τού προσέφερε ανεξαρτητοποίηση, ενώ σημείωσε πως οι σταθεροί του φίλοι παραμένουν οι ίδιοι από την περίοδο του νηπιαγωγείου.

Σχετικά με τις επαγγελματικές και οικονομικές προκλήσεις των προηγούμενων ετών, ο Γιώργος Γεροντιδάκης εξήγησε πως, παρά τα 27 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο, η γενιά του κλήθηκε να διαχειριστεί την οικονομική κρίση:

«Ναι φυσικά. Αλλά είμαι τυχερός γιατί ξεκίνησα σε αυτή τη δουλειά από πολύ μικρός και έπειτα από 27 χρόνια στον χώρο δεν έχω σταματήσει να δουλεύω. Αυτό δε σημαίνει ότι όλες οι χρονιές είχαν την ίδια οικονομική απολαβή. Ειδικά η δική μου η γενιά έζησε μια οικονομική κρίση. Στην κρίση η δική μου επιλογή ήταν να δουλεύω σε αυτόν τον χώρο, να αμείβομαι λιγότερο, αλλά παράλληλα να δουλεύω πάρα πολύ».

Για να υπηρετήσει το όνειρό του, δεν δίστασε να προσαρμόσει την καθημερινότητά του, εργαζόμενος ακόμη και στην οικογενειακή επιχείρηση ή μετακομίζοντας στην περιφέρεια:

«Έκανα και δουλειές που δεν είχαν χρήματα, αλλά πίστευα πάρα πολύ σε αυτό που ήθελα να κάνω, ήταν σαν ένα όνειρο που σιγά σιγά το πραγματοποιούσα. Έχω δουλέψει στο σουβλατζίδικο που είχε ο πατέρας μου, επειδή δούλευα παράλληλα και στο θέατρο δεν ήταν εύκολο να το συνδυάσω με μια δουλειά με κανονικό ωράριο. Κάποια στιγμή αποφάσισα να φύγω για τρία χρόνια στο Αγρίνιο και να κάνω ρεπερτόριο στο ΔΗΠΕΘΕ. Πήγαινα οπουδήποτε υπήρχε δουλειά που μου άρεσε και με λιγότερα χρήματα για να κερδίζω εμπειρία, να κερδίζω βιογραφικό και να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα».

Η ηρεμία δίπλα στη Ντορέττα Παπαδημητρίου και η ουσία του γάμου

Περνώντας στον τομέα της προσωπικής του ζωής, ο ηθοποιός αναφέρθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια στη σχέση του με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου, τονίζοντας την ψυχική ηρεμία που αντλεί από την καθημερινότητά τους:

«Είμαι μια χαρά, πάρα πολύ ήρεμος. Αυτό δεν είναι κάτι απλό και βοηθά πάρα πολύ σε μια σκληρή πραγματικότητα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορείς να βρίσκεις την ηρεμία σου όταν μπαίνεις στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό και να καταλαβαίνεις, να κατανοείς, αλλά και να προσφέρεις την ψυχική ηρεμία στον άνθρωπό σου. Και για να μπορείς να προσφέρεις στον άνθρωπό σου, πρέπει να είσαι καλά κι εσύ».

Παράλληλα, εξήγησε τη φιλοσοφία του για τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σημασία του να αφιερώνει ποιοτικό χρόνο στον σύντροφό του:

«Είμαι σε μια φάση της ζωής μου που είμαι συνειδητοποιημένος γι’ αυτό που θέλω και επιθυμώ. Ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου οφείλει να καταλαβαίνει, όπως και εγώ οφείλω να καταλαβαίνω όλα αυτά που την κάνουν ευτυχισμένη και να είμαι δίπλα της. Αυτό είναι το μυστικό. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ όμορφα και θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου και προσπαθώ να βρω χρόνο να αφιερώνω μόνο σε αυτόν. Γι’ αυτό και το σαββατοκύριακο δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει τίποτα».

Τέλος, τοποθετούμενος σχετικά με το ενδεχόμενο του γάμου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης ξεκαθάρισε πως η ουσία βρίσκεται στην αληθινή συντροφικότητα και την οικογένεια:

«Δε μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια, ό,τι είναι να κάνω θα το κάνω για μένα. Γάμος για μένα είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι οικογένεια. Μιλάμε για την ουσία του πράγματος και για εμένα η ουσία είναι να βρω έναν άνθρωπο και να έχω αυτά τα οποία έχω αυτή τη στιγμή. Αν προκύψει κάτι παραπάνω, θα το κάνουμε. Ο στόχος μου είναι η δημιουργία μιας πραγματικής οικογένειας. Αυτό έχει σημασία».

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