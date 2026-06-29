Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου για βουτιές σε παραλία της Πάρου - Βίντεο

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης έδωσε το παρών στο pre-wedding πάρτυ της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα σε διάσημο beach bar της Πάρου.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περάσουν χαλαρές στιγμές δίπλα στην θάλασσα και να βουτήξουν στα καταγάλανα νερά. Ανάμεσά τους και ο ηθοποιός του Grand Hotel τον οποίο η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε να κάνει τις βουτιές του μαγνητίζοντας τα βλέμματα των γυναικών.

Το φετινό καλοκαίρι είναι το δεύτερο που βρίσκει μαζί την Ντορέτα Παπαδημήτριου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη, με το ζευγάρι πλέον να μην κρύβει τον έρωτά του.

Οικονομάκου – Τσερέλα: Το λαμπερό τριήμερο πάρτι και οι συγκινητικοί όρκοι αγάπης στην Πάρο

Μια από τις πιο ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της κοινής τους πορείας έζησαν στην Πάρο η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα. Έχοντας ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα υπό άκρα μυστικότητα και σε στενό κύκλο 10 ατόμων, το ερωτευμένο ζευγάρι επέλεξε το κυκλαδίτικο νησί για να γιορτάσει το γεγονός με ένα λαμπερό, τριήμερο γλέντι.

Η κεντρική τελετή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου δίπλα στο κύμα, στο πολυτελές resort Mar Azul. Η Αθηνά Οικονομάκου, εντυπωσιακή μέσα στο σέξι νυφικό της με διαφάνειες και δαντέλα, έφτασε στο σημείο συνοδευόμενη από τον αδελφό της, με τον Μπρούνο Τσερέλα να την περιμένει γονατιστός. Η ηθοποιός δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά την ανταλλαγή των όρκων αιώνιας πίστης και αφοσίωσης. «Σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις δείξει στα παιδιά μου. Σου υπόσχομαι, αν υπάρχουν και άλλα σύμπαντα και άλλες ζωές, θα σε ψάχνω πάντα να σε βρω και θα σε διαλέγω πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μικρόφωνο ηθοποιός, δηλώνοντας ευτυχισμένη που πλέον ανήκει σε μια μεγάλη, αγαπημένη οικογένεια.

Το γαμήλιο πάρτι είχε ξεκινήσει ήδη από την Παρασκευή σε γνωστό beach bar του νησιού, με την ηθοποιό να δίνει το σύνθημα στα social media γράφοντας «Η καλύτερη αρχή για το για πάντα». Το «παρών» στο κοσμικό γεγονός έδωσαν πολλοί επώνυμοι φίλοι του ζευγαριού, ανάμεσά τους η Φαίη Σκορδά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η Μαίρη Συνατσάκη, η Ευγενία Σαμαρά και η Χριστίνα Κοντοβά, οι οποίοι κατέκλυσαν το Instagram με γεμάτα κέφι στιγμιότυπα από το πάρτι που κράτησε μέχρι το πρωί.

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